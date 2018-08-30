Россия и Азербайджан реализуют новый статус Каспия, - "Къ"

09:01 01.09.2018

Встреча Владимира Путина и Ильхама Алиева укрепит энергетическое сотрудничество



Президент России Владимир Путин проведет сегодня переговоры с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. Официальный визит президента Азербайджана в Сочи станет его первой поездкой в Россию после подписания 12 августа в Актау "исторической" Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Завершение работы по определению правил игры на Каспии открывает новые возможности для взаимодействия Москвы и Баку - двух ключевых игроков в богатом углеводородами регионе, стремящихся согласовывать свои энергетические стратегии в ходе реализации проектов транзита, включая "Южный газовый коридор".



Официальный визит Ильхама Алиева в Россию проходит через год после предыдущей российско-азербайджанской встречи в верхах, и, как и летом прошлого года, президенты вновь встречаются в рабочей резиденции Владимира Путина в Сочи.



Помимо двусторонних визитов в год десятилетнего юбилея Декларации о дружбе и стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой, Владимир Путин и Ильхам Алиев тесно общаются в разных форматах и на различных площадках. Так, буквально за две недели до встречи в Сочи они принимали участие в саммите лидеров пяти прикаспийских государств в Актау, завершившемся подписанием "исторической" Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. А менее чем за два месяца до этого Ильхам Алиев первым из иностранных лидеров прилетел в Москву на открытие чемпионата мира по футболу, успев не только посетить стартовый матч, но и провести блицпереговоры с российским коллегой в Кремле. Именно тогда и были согласованы детали его визита в Сочи, о котором сообщил сам Владимир Путин.



Накануне новой встречи лидеров России и Азербайджана официальные представители сторон сообщили, что лейтмотивом переговоров станет деловое сотрудничество двух стран. Как заявил посол России в Азербайджане Михаил Бочарников, Москва и Баку достигли такого этапа отношений, когда "необходимо сделать рывок именно в экономическом сотрудничестве". По словам господина Бочарникова, "на подходе подписание документа, который будет состоять из целого ряда "дорожных карт" в области экономического и гуманитарного взаимодействия Азербайджана и России". При этом глава российской дипмиссии в Баку не исключил, что "дорожные карты" будут подписаны уже на этой неделе. До конца года стороны намерены провести очередное заседание межправкомиссии по экономическому сотрудничеству.



О необходимости укрепления торгово-экономических связей двух стран заявил накануне переговоров в Сочи в интервью радиостанции "Эхо Москвы" заведующий сектором политических исследований в администрации президента Азербайджана Фуад Ахундов. По словам господина Ахундова, Владимир Путин и Ильхам Алиев стремятся обеспечить "режим наибольшего благоприятствования своим бизнесменам, чтобы они кооперировались". "Наша сторона будет стараться приглашать всех поучаствовать в наших транзитных возможностях",- намекнул представитель администрации лидера Азербайджана.



Тем самым он фактически напомнил о запущенном в мае этого года в Азербайджане проекте "Южный газовый коридор", о котором продолжают спорить не только на постсоветском пространстве, но и в Европе. Посетившая Баку на прошлой неделе канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что "Азербайджан является сильным фактором и в энергетической диверсификации Европейского союза и открытие "Южного газового коридора" сыграет большую роль в энергообеспечении Европы".



"После запуска "Южного газового коридора", по которому азербайджанский газ пойдет в Италию, Азербайджан, как ни крути, становится конкурентом России, хотя и неопасным, учитывая объемы азербайджанских поставок",- пояснил "Ъ" директор российского Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. По словам эксперта, в руках Азербайджана находится судьба еще одного проекта, который привлекает внимание Москвы,- Транскаспийского газопровода из Туркмении. Запасы газа в этой стране считаются одними из крупнейших в мире, в связи с чем Ашхабад может стать уже не номинальным, а реальным конкурентом Москвы на европейском газовом рынке.



"Владимир Путин наверняка будет интересоваться планами Ильхама Алиева по поводу проекта Транскаспийского газопровода. С одной стороны, подписав конвенцию по Каспийскому морю, Россия формально сняла ограничение на его строительство. С другой стороны, особого желания увидеть этот проект реализованным у Москвы нет",- пояснил "Ъ" господин Симонов. По мнению эксперта, открытие возможности для строительства газопровода из Туркмении - это своеобразный пас Москвы Евросоюзу, от которого Россия ждет снятия всех препятствий на пути своего проекта - "Северный поток-2".



В свою очередь, депутат азербайджанского парламента Расим Мусабеков убежден, что Владимир Путин и Ильхам Алиев могут обсудить транзит российского газа через "Южный газовый коридор". "Азербайджан не хочет в результате конкуренции с Россией сбивать цены на свой газ. На нынешнем этапе Москве и Баку очень важно согласовывать свои действия и не наносить друг другу ущерб,- заявил "Ъ" господин Мусабеков и добавил: - Я не исключаю, что и часть российского газа пойдет по азербайджанской трубе. Возможно, Баку будет сначала покупать его для внутренних целей, а затем отправлять в Европу".



Помимо торгово-экономического и энергетического сотрудничества еще одной ключевой темой переговоров в Сочи станет карабахское урегулирование, перспективы которого становятся все более неопределенными после прихода к власти в Армении премьер-министра Никола Пашиняна. Несмотря на то что Ильхам Алиев и Никол Пашинян при посредничестве Владимира Путина уже успели познакомиться в июне этого года в Москве на открытии чемпионата мира по футболу, на фоне борьбы за власть в Ереване переговоры по Карабаху остаются в тупике, а полноценная встреча лидеров двух стран так и не состоялась. "Я думаю, что заинтересованность в такой встрече будет обозначена",- говорит Расим Мусабеков. А Фуад Ахундов напоминает, что у России "больше всего возможностей" способствовать улучшению взаимоотношений между Арменией и Азербайджаном.



Сергей Строкань, Кирилл Кривошеев

1 сент. 18