Арестована недвижимость экс-жены В.Путина

10:55 01.09.2018

У бывшей жены Владимира Путина проблемы: ее недвижимость арестовали судебные приставы



Судебные приставы арестовали имущество компании "Интерьерсервис", которая принадлежит бывшей жене президента России Людмиле Очеретной. Причина проста - компания задолжала государству 320 тысяч налогов и еще 212 тысяч не заплатила за капитальный ремонт. В марте этого года судебные приставы обнаружили недвижимость, принадлежающую "Интерьерсервису". Журналисты выяснили, что в мае 2006 года столичная мэрия уступила компании-должнику нежилое помещение площадью 425,8 квадратных метра в доме на улице Гашека, рыночная стоимость которого около 100 миллионов рублей. Приставы тоже отыскали это имущество и наложили на него арест. Теперь экс-супруге президента до уплаты налогов запрещено совершать с имуществом какие-либо сделки.



Собственники пытались продать нежилое помещение. Журналисты отыскали в Сети соответствующее объявление. "Отдельный вход с улицы, коридорно-кабинетная планировка. Идеально подойдет для размещения офиса, медицинского центра, стоматологии", - говорится в описании офиса. Стоимость за квадратный метр указана 200-250 тысяч рублей. Все помещение можно приобрести за 85-106 миллионов. На данный момент в доме на улице Гашека располагается Центр материнства, естественного развития и здоровья ребенка. Он занимает 266,4 кв. м, принадлежащих компании "Интерьерсервис". Договор аренды заключен два года назад на пять лет. Журналисты выяснили, что экс-супруга президента сдает в аренду еще 19 помещений в этом же здании.



- Учитывая арендные ставки на недвижимость подобного класса в этом районе, помещение на Гашека может приносить бывшей супруге Владимира Путина по 500-700 тысяч рублей в месяц. Или до 8,5 млн рублей в год, - подсчитали в "Собеседнике". Это не все долги бывшей супруги президента. В июне этого года арбитражный суд города Москвы принял к производству исковое заявление против "Интерьерсервиса" от столичного Фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Оказывается, компания Очеретной не платила взносы на капремонт с 2015 года и накопила долг в размере 212 тысяч 953 рублей 79 копеек.