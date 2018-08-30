 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 01.09.2018
13:50  Эмомали Рахмон отложил введение грабительских платежей за сим-карты
13:48  Как умерить ближневосточный хаос?
13:45  Захарченко погиб, но дело его будет продолжено, - А.Бабицкий
10:55  Арестована недвижимость экс-жены В.Путина
09:01  Россия и Азербайджан реализуют новый статус Каспия, - "Къ"
08:51  Убийцы А.Захарченко задержаны и сознались в работе на СБУ
08:28  "Мы победим!" - заявление главы ДНР Дмитрия Трапезникова
08:25  Исполняющим обязанности Главы ДНР стал Дмитрий Трапезников
04:21  Россия в 04/19 прекратит катать амер-астронавтов на МКС
00:08  Может ли Китай проиграть торговую войну Соединенным Штатам? - В.Пироженко
Пятница, 31.08.2018
18:47  В результате теракта убит глава ДНР Александр Захарченко
18:42  Президент Порошенко послал своих дочек Женю и Сашу учиться в Лондон
16:51  Алматы тряхнуло на 4 балла. Жертв нет
14:54  Узбекистан открыл новое газовое месторождение "Тумарис" (300-400 тыс м3/сутки) на границе с Туркменистаном
13:00  После Каримова. Узбекистан в эпоху перемен, - А.Наумлюк
12:52  Эра зеленых фантиков подходит к концу, - А.Запольскис
12:46  Курды вновь испытали на себе неблагодарность Вашингтона
12:45  У США больше врагов в Афганистане, чем они думают
12:43  "Он демократ и знает Запад". Как Ельцин докладывал Клинтону о выборе Путина наследником
12:39  Россия и Китай должны освободить Идлиб от турецких оккупантов, - К.Джавлах
12:36  7 сентября на Московскую книжную ярмарку (ММКВЯ) приедет Хэмингуэй (анонс)
12:25  Туман гибридной войны. Неопределенности и риски в современных военных конфликтах, - Александр Бартош
10:32  Узбекистан. Дела и Слова "Команды Триумфаторов", - Б.Мусаев
10:09  270 лет назад был убит хан Абулхаир – инициатор присоединения Казахстана к России, - М.Абдиров
09:49  В России идет скрытая национализация. Олигархов шерстят по-тихому, - А.Халдей
09:48  Готовность № 1. Угрозы Вашингтона и ответы Пекина, - Юрий Тавровский
09:43  За 27 лет независимый Кыргызстан в своем развитии прошел путь равнозначный целому веку, - президент Жээнбеков
09:37  Германский Хемниц в ожидании новых столкновений. Все боятся выходить на улицы.., - "DW"
09:33  Экс-президентша Роза Отунбаева наскребла 1 млн сомов и открыла "Фонд расследовательской журналистики имени Уланбека Эгизбаева"
09:30  Рахмон наградил сына Рустама орденом "Золотая корона" 2-й степени
09:27  Конец Ала-Тоо. Журналисты и предрассудки погубили "первое киргизское село России", - Т.Зверинцева
09:25  Твои деньги - мои деньги. Почему инвестиционный климат в Узбекистане не улучшится после президентского указа, - А.Волосевич
09:22  Кувалда Трампа бьет по китайско-американским отношениям, В.Скосырев
09:20  Средняя Азия превращается в успешный американский плацдарм. Ташкент перехватывает у Москвы инициативу регионального посредника, - "НГ"
09:18  Арест активов российского "Газпрома" поставлен на поток, - А.Башкатова
00:06  Россияне-соотечественники укрепят Дальний Восток, - Е.Трифонова
Четверг, 30.08.2018
22:10  Адилет Султаналиев назначен пресс-секретарем премьер-министра Кыргызстана
20:42  Таджикистан. Международное сообщество признало ТЭО ПИВ террористической организацией. Однако…
14:59  Сколько граждан стран ЦентрАзии эмигрировало с 1990 по 2017 гг.
14:18  Безграничная власть Эрдогана – это миф, - Foreign Policy
14:09  Как "Моссад" ликвидировал нацистского преступника - латышского летчика-"героя" Цукурса
13:20  Скончался советский-российский певец Иосиф Кобзон
12:44  В Ташкенте торжественно открыли библиотеку Ислама Каримова
12:07  Шухрат Евкочев стал ректором Международной исламской академии в Ташкенте
11:56  Что для России ГКЧП, то для Китая реформы и процветание
11:51  Глава российского "Лукойла" Алекперов удостоился узбекского ордена "Дустлик"
11:36  В Бишкеке горит здание филармонии (видео)
11:22  Чего следует ждать от нового парламентского сезона в Казахстане? - САМ
11:18  Они пришли: талибы атакуют Таджикистан и метят в самое сердце страны
11:15  Нация или депортация: зачем мигрантам в России нужно менять гражданство
11:13  Дети, бедность и спасение: чем живет православная церковь в Таджикистане
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Захарченко погиб, но дело его будет продолжено, - А.Бабицкий
13:45 01.09.2018

Захарченко погиб, но дело, которому он отдал жизнь, поверьте, будет продолжено

БАБИЦКИЙ Андрей

Журналист Андрей Бабицкий - о гибели главы республики и почему украинским заказчикам убийства не стоит радоваться, в материале Life.

Место в самом центре Донецка, где произошел взрыв, оцеплено. Это бульвар Пушкина. Машину главы республики подорвали возле ресторана "Сепар", в котором Александр Захарченко бывал довольно часто. Журналистские удостоверения и аккредитации не помогают. Сотрудник МГБ, которого подзывают стоящие в оцеплении рядовые военнослужащие, нервно объясняет: "Для журналистов действует тот же режим, что и для обычных граждан". Лицо у него при этом дергается от напряжения.

Я думаю, что гибель главы - причем в результате целенаправленного теракта - будет глубоким психологическим шоком для республики. Знакомая донецкая журналистка, которая примчалась на место событий, в ужасе. Ее тоже заметно потряхивает. Пока она лишь способна без перебоя задавать вопросы: как это вообще возможно, где была охрана, почему весь Донецк знал, где Захарченко любит бывать. Неужели он не понимал очевидного - что является мишенью номер один для врага? И самый главный вопрос, который она повторяет снова и снова: "Что же теперь будет?"

То есть смерть руководителя ДНР перемещает республику в пространство неопределенности. С одной стороны, каждый, кто вовлечен в политические процессы, теперь может остро прочувствовать, насколько хрупкой и уязвимой является система власти.

Если можно добраться до первого лица, что говорить о людях куда менее защищенных, но являющихся в то же самое время открытыми сторонниками независимости.

Второй момент еще более травматичен. Захарченко был не просто символом, но и залогом определенного рода стабильности. Да, его дежурно поругивали, возлагая ответственность буквально за все: за бедность, безработицу, рост цен, но в одном - и, наверное, самом для них главном люди были уверены: статус ДНР не изменится. Глава раз за разом повторял, что не видит возможности возвращения республики под контроль украинских властей.

Точно так же такой возможности не допускает и большинство населения, которое уже более четырех лет живет под непрекращающимися артиллерийскими обстрелами. И сейчас появилось ощущение сиротства - кто придет на смену бескомпромиссному руководителю, не попытается ли новый руководитель изменить курс на самостоятельность и воссоединение с Россией.

Общий настрой уже сейчас очень близок к отчаянию и ощущению, что на этот раз точно все пропало. Причем, как я вижу и читаю, так чувствуют себя не только граждане республики, но и многие россияне, поддерживающие республику и ее борьбу.

Я же абсолютно уверен, что подлое убийство главы, который был очень своим, простым, понятным, как парень, с которым вырос в одном дворе, - и потому, кстати, его, ничего не опасаясь, склоняли на все лады на рынках и в общественном транспорте, - обозлит людей донельзя. Они выбрали себе руководителя, а украинские спецслужбы (другого варианта я лично не допускаю, хотя в Киеве уже заявили, что это якобы местные разборки, еще одна версия - заказ Москвы), отрицая их право решать свою судьбу, отправили его на тот свет.

Дистанция между Украиной и бывшей ее частью стала в результате длиннее на порядок. Ничего не поменяется в головах защитников республики. Они как знали, что на линии фронта напротив них стоит враг, так и сохранят или даже упрочат эту уверенность.

Общественный настрой держаться как можно дальше от бывшей родины и есть основа республиканского политического самосознания. Идти наперекор ему бессмысленно, и едва ли кто-то станет рисковать своей карьерой ради недостижимого результата.

Я скорее предвижу, что преемником Захарченко будет человек, который будет настроен гораздо более жестко по отношению к Украине, поскольку для этого есть сейчас все основания. И назначенный временно исполняющим обязанности главы вице-премьер Дмитрий Трапезников едва ли долго задержится на этой должности. Он прежде всего хозяйственник, завхоз республики, а людям нужна полноценная замена ушедшему теперь уже, когда в один момент забыты и прощены все мнимые или действительные прегрешения, настоящему герою своего отечества, своей республики.

В условиях междувластия ДНР долго жить не может. Непременным следствием гибели главы явятся выборы нового руководителя республики. Это означает, что минские соглашения фактически будут пущены побоку, что, думаю, не сильно огорчит граждан республики.

Это будет новая веха в истории становления самостоятельного государства и еще один шаг, приближающий ДНР к России. Не надо предаваться отчаянию.

Во время войны нельзя опускать голову даже из-за гибели самых достойных. Их смерть должна становиться источником мобилизации, ненависти к врагу, бьющему в спину, она должна давать новые силы идти навстречу выбранному будущему.

Источник - Русская весна
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1535798700
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- К.Токаев принял группу участников Международной конференции ОДВЗЯИ "Вспоминая прошлое, глядеть в будущее"
- С начала года актуализирован статус около 1,4 млн самозанятых граждан - Минтруда РК
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 августа 2018 года №516
- Не исключено, что президент продумал конфигурацию более сложных рокировок
- В Генеральной прокуратуре состоялось рабочее совещание с экспертами из ФРГ
- Как преображается Центральный парк Алматы
- Ашимбаев: Сомневаюсь, что следующий электоральный цикл будет использован для реализации проекта "Преемник"
- Д.Ашимбаев: Сценарии транзита власти сегодня заморожены
- Госдолг Казахстана вырос почти в четыре раза
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  