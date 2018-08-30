Как умерить ближневосточный хаос?

13:48 01.09.2018

Asia Times: Как умерить ближневосточный хаос?



В настоящий момент у Израиля появилась чрезвычайно важная возможность для создания субрегионального альянса с Саудовской Аравией, ОАЭ, Бахрейном, Египтом и, возможно, с Кувейтом



Это правда, что единственное, о чем мы ничего не знаем, - это будущее. Также верно, что из всех регионов мира наиболее неустойчивым и, следовательно, непредсказуемым является Ближний Восток. То, что сегодня истинно, было недействительным вчера и, скорее всего, будет таковым завтра, пишет Норман А. Бейли в статье для Asia Times.



Ярким примером такой нестабильности является Сирия. Попытки создать целостную картину из калейдоскопа организаций, фракций, армий, религий и идеологий обречены на провал. Постоянное вмешательство сторонних сил в уже достаточно запутанную внутреннюю ситуацию, особенно со стороны Ирана, Турции, России, США, Израиля, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), "Аль-Каиды" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), "Хезболлы" и других, превращают анализ в некромантию.



Если рассмотреть регион в целом, от Египта до Ирана и от Турции до Омана, то удастся найти очень мало устойчивых констант, на которые можно было бы ориентироваться, присутствие хаоса велико. Нынешний президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси столкнулся примерно с дюжиной политических заговоров. Иранское высшее руководство сталкивается с бурлящей массой этнических, религиозных, экономических и социальных движений, все это усугубляется внешними санкциями, внутренней засухой и неэффективностью управления. Ситуация в Турции немногим лучше, президент Турции Реджеп Эрдоган так же плохо понимает экономическую реальность, как и аятолла Ирана.



Американские войска находятся в регионе с 2001 года, за прошедшие 17 лет нигде не удалось достигнуть стабильности. У Ирана и России есть стратегии действий, а у США и Турции их нет. Именно по этой причине Ирану и России удалось добиться в регионе большего, чем их соперникам. Кроме того, в России пока нет такой нестабильности, как в Иране, и, следовательно, Россия находится в достаточно хорошей форме на фоне региональных государств.



Израиль - небольшой островок относительной стабильности, располагающий огромными научными, технологическими и военными преимуществами перед другими игроками, в определенной степени кроме России. У Москвы также есть преимущество перед другими, заключается оно в наличии комплексной стратегии в политической, экономической и военной сферах. Также у России лучшая разведка в мире.



В настоящий момент у Израиля появилась чрезвычайно важная возможность для создания субрегионального альянса с Саудовской Аравией, ОАЭ, Бахрейном, Египтом и, возможно, с Кувейтом.



Это связано не только с наличием общих опасений относительно ядерного оружия, но и потребностью диверсификации экономики, чтобы снизить ее зависимость от нефти и газа. Израиль обладает продвинутыми технологиями в таких областях, как управление водными ресурсами, сельское хозяйство, здравоохранение, безопасность и коммуникации. Огромный проект наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, предполагающий строительство высокотехнологичного автономного города на северо-западе страны, на границе с Иорданией, недалеко от Израиля и Египта, может стать ключевым элементом в достижении общих целей. Израиль мог бы взять на себя инициативу в рамках сотрудничества по развитию этого города. Несомненно, ОАЭ, Египет, Иордания и другие страны также охотно будут участвовать в данном проекте.



Недавно в правительственной газете Саудовской Аравии вышла статья (несомненно, одобренная цензорами), в которой говорилось, что за последние 70 лет Израиль добился большего прогресса, чем все арабские страны вместе взятые за последние 700 лет. Также было указано, что арабы, включая палестинцев, никогда не упускали возможность упустить возможность. В настоящий момент у арабских стран появилась еще одна возможность - сотрудничество с Израилем.



В одном из телевизионных интервью бывший высокопоставленный чиновник Кувейта заявил, что для государств Персидского залива пришло время официально признать Израиль. Это заявление тем более значимо, поскольку Кувейт вместе с Оманом отказался присоединиться к дипломатическому бойкоту Саудовской Аравии в отношении Катара.



Принятие в Израиле основного закона, определяющего страну как национальное государство еврейского народа, оказало серьезное негативное воздействие на местные меньшинства. С точки зрения стратегии этот закон может только препятствовать строительству альянса со странами Аравийского полуострова. Любопытный факт заключается в том, что регион практически не отреагировал на этот закон. Все вышеперечисленное дает надежду на то, сотрудничество в сфере безопасности, которое поддерживается между Израилем и антииранской коалицией на протяжении нескольких лет, в скором времени превратиться в открытое экономическое, научно-техническое сотрудничество на фоне дипломатического признания Израиля.



Если это произойдет, хаотический и непредсказуемый Ближний Восток станет значительно менее хаотичным и непредсказуемым.



Александр Белов