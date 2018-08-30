 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 01.09.2018
13:50  Эмомали Рахмон отложил введение грабительских платежей за сим-карты
13:48  Как умерить ближневосточный хаос?
13:45  Захарченко погиб, но дело его будет продолжено, - А.Бабицкий
10:55  Арестована недвижимость экс-жены В.Путина
09:01  Россия и Азербайджан реализуют новый статус Каспия, - "Къ"
08:51  Убийцы А.Захарченко задержаны и сознались в работе на СБУ
08:28  "Мы победим!" - заявление главы ДНР Дмитрия Трапезникова
08:25  Исполняющим обязанности Главы ДНР стал Дмитрий Трапезников
04:21  Россия в 04/19 прекратит катать амер-астронавтов на МКС
00:08  Может ли Китай проиграть торговую войну Соединенным Штатам? - В.Пироженко
Пятница, 31.08.2018
18:47  В результате теракта убит глава ДНР Александр Захарченко
18:42  Президент Порошенко послал своих дочек Женю и Сашу учиться в Лондон
16:51  Алматы тряхнуло на 4 балла. Жертв нет
14:54  Узбекистан открыл новое газовое месторождение "Тумарис" (300-400 тыс м3/сутки) на границе с Туркменистаном
13:00  После Каримова. Узбекистан в эпоху перемен, - А.Наумлюк
12:52  Эра зеленых фантиков подходит к концу, - А.Запольскис
12:46  Курды вновь испытали на себе неблагодарность Вашингтона
12:45  У США больше врагов в Афганистане, чем они думают
12:43  "Он демократ и знает Запад". Как Ельцин докладывал Клинтону о выборе Путина наследником
12:39  Россия и Китай должны освободить Идлиб от турецких оккупантов, - К.Джавлах
12:36  7 сентября на Московскую книжную ярмарку (ММКВЯ) приедет Хэмингуэй (анонс)
12:25  Туман гибридной войны. Неопределенности и риски в современных военных конфликтах, - Александр Бартош
10:32  Узбекистан. Дела и Слова "Команды Триумфаторов", - Б.Мусаев
10:09  270 лет назад был убит хан Абулхаир – инициатор присоединения Казахстана к России, - М.Абдиров
09:49  В России идет скрытая национализация. Олигархов шерстят по-тихому, - А.Халдей
09:48  Готовность № 1. Угрозы Вашингтона и ответы Пекина, - Юрий Тавровский
09:43  За 27 лет независимый Кыргызстан в своем развитии прошел путь равнозначный целому веку, - президент Жээнбеков
09:37  Германский Хемниц в ожидании новых столкновений. Все боятся выходить на улицы.., - "DW"
09:33  Экс-президентша Роза Отунбаева наскребла 1 млн сомов и открыла "Фонд расследовательской журналистики имени Уланбека Эгизбаева"
09:30  Рахмон наградил сына Рустама орденом "Золотая корона" 2-й степени
09:27  Конец Ала-Тоо. Журналисты и предрассудки погубили "первое киргизское село России", - Т.Зверинцева
09:25  Твои деньги - мои деньги. Почему инвестиционный климат в Узбекистане не улучшится после президентского указа, - А.Волосевич
09:22  Кувалда Трампа бьет по китайско-американским отношениям, В.Скосырев
09:20  Средняя Азия превращается в успешный американский плацдарм. Ташкент перехватывает у Москвы инициативу регионального посредника, - "НГ"
09:18  Арест активов российского "Газпрома" поставлен на поток, - А.Башкатова
00:06  Россияне-соотечественники укрепят Дальний Восток, - Е.Трифонова
Четверг, 30.08.2018
22:10  Адилет Султаналиев назначен пресс-секретарем премьер-министра Кыргызстана
20:42  Таджикистан. Международное сообщество признало ТЭО ПИВ террористической организацией. Однако…
14:59  Сколько граждан стран ЦентрАзии эмигрировало с 1990 по 2017 гг.
14:18  Безграничная власть Эрдогана – это миф, - Foreign Policy
14:09  Как "Моссад" ликвидировал нацистского преступника - латышского летчика-"героя" Цукурса
13:20  Скончался советский-российский певец Иосиф Кобзон
12:44  В Ташкенте торжественно открыли библиотеку Ислама Каримова
12:07  Шухрат Евкочев стал ректором Международной исламской академии в Ташкенте
11:56  Что для России ГКЧП, то для Китая реформы и процветание
11:51  Глава российского "Лукойла" Алекперов удостоился узбекского ордена "Дустлик"
11:36  В Бишкеке горит здание филармонии (видео)
11:22  Чего следует ждать от нового парламентского сезона в Казахстане? - САМ
11:18  Они пришли: талибы атакуют Таджикистан и метят в самое сердце страны
11:15  Нация или депортация: зачем мигрантам в России нужно менять гражданство
11:13  Дети, бедность и спасение: чем живет православная церковь в Таджикистане
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Как умерить ближневосточный хаос?
13:48 01.09.2018

Asia Times: Как умерить ближневосточный хаос?

В настоящий момент у Израиля появилась чрезвычайно важная возможность для создания субрегионального альянса с Саудовской Аравией, ОАЭ, Бахрейном, Египтом и, возможно, с Кувейтом

Это правда, что единственное, о чем мы ничего не знаем, - это будущее. Также верно, что из всех регионов мира наиболее неустойчивым и, следовательно, непредсказуемым является Ближний Восток. То, что сегодня истинно, было недействительным вчера и, скорее всего, будет таковым завтра, пишет Норман А. Бейли в статье для Asia Times.

Ярким примером такой нестабильности является Сирия. Попытки создать целостную картину из калейдоскопа организаций, фракций, армий, религий и идеологий обречены на провал. Постоянное вмешательство сторонних сил в уже достаточно запутанную внутреннюю ситуацию, особенно со стороны Ирана, Турции, России, США, Израиля, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), "Аль-Каиды" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), "Хезболлы" и других, превращают анализ в некромантию.

Если рассмотреть регион в целом, от Египта до Ирана и от Турции до Омана, то удастся найти очень мало устойчивых констант, на которые можно было бы ориентироваться, присутствие хаоса велико. Нынешний президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси столкнулся примерно с дюжиной политических заговоров. Иранское высшее руководство сталкивается с бурлящей массой этнических, религиозных, экономических и социальных движений, все это усугубляется внешними санкциями, внутренней засухой и неэффективностью управления. Ситуация в Турции немногим лучше, президент Турции Реджеп Эрдоган так же плохо понимает экономическую реальность, как и аятолла Ирана.

Американские войска находятся в регионе с 2001 года, за прошедшие 17 лет нигде не удалось достигнуть стабильности. У Ирана и России есть стратегии действий, а у США и Турции их нет. Именно по этой причине Ирану и России удалось добиться в регионе большего, чем их соперникам. Кроме того, в России пока нет такой нестабильности, как в Иране, и, следовательно, Россия находится в достаточно хорошей форме на фоне региональных государств.

Израиль - небольшой островок относительной стабильности, располагающий огромными научными, технологическими и военными преимуществами перед другими игроками, в определенной степени кроме России. У Москвы также есть преимущество перед другими, заключается оно в наличии комплексной стратегии в политической, экономической и военной сферах. Также у России лучшая разведка в мире.

В настоящий момент у Израиля появилась чрезвычайно важная возможность для создания субрегионального альянса с Саудовской Аравией, ОАЭ, Бахрейном, Египтом и, возможно, с Кувейтом.

Это связано не только с наличием общих опасений относительно ядерного оружия, но и потребностью диверсификации экономики, чтобы снизить ее зависимость от нефти и газа. Израиль обладает продвинутыми технологиями в таких областях, как управление водными ресурсами, сельское хозяйство, здравоохранение, безопасность и коммуникации. Огромный проект наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, предполагающий строительство высокотехнологичного автономного города на северо-западе страны, на границе с Иорданией, недалеко от Израиля и Египта, может стать ключевым элементом в достижении общих целей. Израиль мог бы взять на себя инициативу в рамках сотрудничества по развитию этого города. Несомненно, ОАЭ, Египет, Иордания и другие страны также охотно будут участвовать в данном проекте.

Недавно в правительственной газете Саудовской Аравии вышла статья (несомненно, одобренная цензорами), в которой говорилось, что за последние 70 лет Израиль добился большего прогресса, чем все арабские страны вместе взятые за последние 700 лет. Также было указано, что арабы, включая палестинцев, никогда не упускали возможность упустить возможность. В настоящий момент у арабских стран появилась еще одна возможность - сотрудничество с Израилем.

В одном из телевизионных интервью бывший высокопоставленный чиновник Кувейта заявил, что для государств Персидского залива пришло время официально признать Израиль. Это заявление тем более значимо, поскольку Кувейт вместе с Оманом отказался присоединиться к дипломатическому бойкоту Саудовской Аравии в отношении Катара.

Принятие в Израиле основного закона, определяющего страну как национальное государство еврейского народа, оказало серьезное негативное воздействие на местные меньшинства. С точки зрения стратегии этот закон может только препятствовать строительству альянса со странами Аравийского полуострова. Любопытный факт заключается в том, что регион практически не отреагировал на этот закон. Все вышеперечисленное дает надежду на то, сотрудничество в сфере безопасности, которое поддерживается между Израилем и антииранской коалицией на протяжении нескольких лет, в скором времени превратиться в открытое экономическое, научно-техническое сотрудничество на фоне дипломатического признания Израиля.

Если это произойдет, хаотический и непредсказуемый Ближний Восток станет значительно менее хаотичным и непредсказуемым.

Александр Белов

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1535798880
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- К.Токаев принял группу участников Международной конференции ОДВЗЯИ "Вспоминая прошлое, глядеть в будущее"
- С начала года актуализирован статус около 1,4 млн самозанятых граждан - Минтруда РК
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 августа 2018 года №516
- Не исключено, что президент продумал конфигурацию более сложных рокировок
- В Генеральной прокуратуре состоялось рабочее совещание с экспертами из ФРГ
- Как преображается Центральный парк Алматы
- Ашимбаев: Сомневаюсь, что следующий электоральный цикл будет использован для реализации проекта "Преемник"
- Д.Ашимбаев: Сценарии транзита власти сегодня заморожены
- Госдолг Казахстана вырос почти в четыре раза
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  