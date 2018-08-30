Эмомали Рахмон отложил введение грабительских платежей за сим-карты

13:50 01.09.2018

Непопулярные решения таджикских властей вывели на улицы толпы людей. Пока только за сим-картами



Утром 20 августа таджикистанцы получили очередное СМС-сообщение от своего мобильного оператора. Но в этот раз в нем не было красочного описания очередной акции. В послании было сказано, что с 1 сентября сим-карты резко подорожают - будут стоить 250 сомони, что эквивалентно примерно 1800 российских рублей. И не только сим-карта, но и перерегистрация уже имеющихся и используемых номеров.



Такие вести не могли не обеспокоить абонентов. С 2016 года в Таджикистане прекратилась продажа "анонимных" сим-карт - без регистрации паспортных данных. Все ранее приобретенные номера в обязательном порядке нужно было зарегистрировать на того, кто ими пользуется. Эта услуга пока бесплатна - нужно только взять паспорт и дойти до ближайшего офиса своей мобильной компании, в противном случае номер может быть заблокирован.



В июне 2017 года власти страны пошли дальше: абонентам мобильной связи в Таджикистане запретили иметь более двух сим-карт одного оператора. В связи с этим именно перерегистрация снова стала очень востребованной услугой. И вдруг такой "финт ушами" от Службы связи, которая инициировала повышение цены на сим-карты и введение платы за перерегистрацию, да в таком ощутимом для весьма небогатой страны размере. Достаточно сказать, что средняя зарплата в стране в пересчете на российскую валюту составляет менее 8 тысяч рублей, а пенсии - менее 2 тысяч рублей, то есть чуть больше стоимости сим-карты! По задумке Службы, именно на ее баланс мобильные компании должны были перечислять полученные от повышения стоимости средства.



В первый день таджикистанцы упражнялись в остроумии в соцсетях, спрашивая, где купить и выдрессировать голубя, и с каких пор сим-карта стала дороже некоторых телефонов. Представители мобильных операторов отказывались давать комментарии, было видно их напряжение и некоторая растерянность.



Необходимость этого шага в Службе связи объясняли заботой о безопасности страны. Мол, сегодня сим-карты можно купить за бесценок, и граждане очень безответственно к ним относятся, а этим могут воспользоваться деструктивные элементы, а-ля террористы, для осуществления своих коварных и опасных планов. Более того, из-за дешевизны "симок" их якобы активно приобретают граждане соседних стран, в частности, Афганистана. А, учитывая обострение обстановки в его граничащих с Таджикистаном провинциях и появившиеся факты совершения террористических актов, по мнению Службы связи, это может быть небезопасно.



Как может смешная для международного терроризма сумма в $26 стать преградой на пути его проникновения в страну, пояснить никто, не смог. Чтобы успокоить население, власти рассказали, что изначально планировали поднять цену за 1 сим-карту не до 250, а до 1000 сомони (более 7 тысяч рублей).



Народ тем временем стал выходить на улицы - пока только за сим-картами по старым расценкам и бесплатным переоформлением - осаждать офисы операторов, у которых образовались грандиозные очереди. Все надеются успеть решить свой вопрос и купить сим-карты впрок до наступления осени. Не успевая обслужить всех желающих, мобильные компании попросили власти отсрочить повышение цен до 1 ноября.



Ситуация невольно напоминает ту, что складывалась в Киргизии накануне госпереворота 7 апреля 2010 года, когда в результате массовых народных протестов был свергнут президент страны Курманбек Бакиев. Чтобы долго не вдаваться в экскурс и описание, приведем цитату участника тех событий.



"Мое терпение лопнуло после введения 60 тыйынов ($0,01) за соединение при телефонных звонках, до этого - постоянные отключения электричества и семейное правление Бакиева. В связи с этим я был за отставку президента", - заявил во время судебных разбирательств потерпевший Уран Шаршенкулов, который тогда получил огнестрельное ранение.



Тогда введение новых необъяснимых поборов на сотовую связь на фоне общего обнищания стало одним из факторов, спровоцировавших смену власти в Киргизии в 2010 году.



В Таджикистане - строго по пунктам - все складывается аналогичным образом и даже в более жестком варианте.



"Отключение электричества" - есть: только в последнюю зиму оно стало бывать в домах каждый день, потому что заработала ТЭЦ "Душанбе-2", за которую, кстати, в полное распоряжение китайцам пришлось отдать золоторудное месторождение. Свет есть, а денег нет, тарифы растут.



"Семейное правление"? Тоже не без этого. Тридцатилетний сын президента Рустам Эмомали уже мэр столицы. Дочь Озода Рахмон - руководитель исполнительного аппарата президента. И это только ближайшие родственники, занимающие наиболее публичные должности, не говоря уже о другой многочисленной и влиятельной родне.



Учитвая то, сколько людей вышли "штурмовать" офисы мобильных компаний, Эмомали Рахмон мог живо представить, сколько уставших от такой жизни сограждан могут однажды собраться под его окнами, чтобы вместе, без очереди, попасть в главный "офис" в стране.



Вчера, 30 августа, в ходе очередного заседания правительства страны президент вмешался в ситуацию и распорядился отложить продажу новых сим-карт ценой 250 сомони до 1 января 2019 года. А пока поручил своей дочери создать рабочую группу для изучения вопросов цены и порядка использования сим-карт и представить предложения.



И что-то подсказывает, что и 1 января повышения цен не произойдет. У Рахмона сейчас другая задача - удержаться в кресле до 2020 года, на который запланированы очередные выборы главы государства, где баллотироваться уже сможет глава столицы и по совместительству сын президента - Рустам Эмомали. Не зря ведь "Лидер нации" для сына Конституцию переписывал.



Маргарита Князева