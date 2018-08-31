 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Туркменистан   | 
В Туркмении начался "масляной кризис"
17:35 01.09.2018

Жители Туркмении начали запасаться маслом из-за предупреждения о ремонте заводов

В Туркменистане вырос спрос на местное масло "Ахал", поскольку население опасается грядущего профилактического ремонта маслобойных заводов. Об этом 31 августа сообщило издание "Хроника Туркменистана".
По информации издания, 21 августа правительственная газета "Нейтральный Туркменистан" опубликовала статью "Масло "Ахал" и "Ак памык" – для приготовления вкусной и здоровой пищи". В ней говорилось, что в конце осени маслобойные заводы проведут ремонт и проверку оборудования. Сейчас перерабатываются остатки прошлогодних семян хлопка, а после ремонта в декабре-январе будет начата переработка нового урожая. Из этого граждане сделали вывод, что в конце осени и начале зимы масло выпускаться не будет.

Корреспонденты "Хроники Туркменистана" отмечают, что очереди за маслом "Ахал" скапливаются у государственных магазинов еще до открытия, то есть до 7 часов утра. После открытия масло продают в течение 15-20 минут, а затем заявляют, что оно закончилось. Не помогает даже установленный запрет на продажу более одного литра в одни руки.

Впрочем, очереди за маслом "Ахал" в туркменских госмагазинах скапливались и раньше. Это масло отличается сравнительно хорошим качеством и стоит в госмагазинах 3,4 маната ($1 по официальному курсу) за литр. Масло "Ак памык" стоит в госмагазинах еще дешевле – 2,6 маната ($0,7). Но его почти никто не покупает, потому что оно плохо пахнет и не может употребляться в пищу без перекаливания.

В коммерческом секторе цена литра масла "Ахал" сейчас составляет 9-13 манатов ($2,6-3,7). Не все граждане могут себе позволить покупать масло по такой цене. Импортное масло "Олейна" стоит еще дороже, его стоимость может доходить до 20 манатов ($5,7).

Перебои с продуктами – обычный фон жизни в Туркменистане. Так, на днях сообщалось, что с прилавков две недели назад исчезли куры. До сих пор куриное мясо было важной составляющей рациона многих граждан из-за своей относительной дешевизны. В государственных магазинах килограмм курицы стоил 13 манатов ($3,7), в частных – 20-23 манатов ($5,7-6,6). Граждане опасаются, что после появления кур в продаже цена на них сильно возрастет. Власти страны не признают существования проблемы, государственные СМИ регулярно сообщают о продовольственном изобилии.
31 авг. 18

Источник - Фергана
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