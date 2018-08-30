В России полыхает информ-война. Почему не хватает Сталина? - А.Халдей

18:23 01.09.2018 В РОССИИ ПОЛЫХАЕТ ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА

Почему не хватает Сталина: Интеллигенция в очередной раз может угробить страну



Александр Халдей



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За прошедшую неделю проявилась вся наглядность информационной войны в России, бушующей в интернете и примыкающей информационной среде.



Прежде всего, мощнейший вал негативных комментариев на форумах и в соцсетях прокатился после Обращения Владимира Путина к россиянам по поводу пенсионной реформы. Попытка поговорить с российским народом о пенсионной реформе больше походила на попытку разговора аудитора с пациентами психо-неврологического диспансера, взволнованных слухами о прекращении лечения и предстоящей поголовной выпиской без сохранения больничного.



Путин обращался к той части головного мозга аудитории, которая отвечает за рассудочную деятельность. Он апеллировал к логике. К левому полушарию, отвечающему за расчеты и рациональность мышления. Показывал статистику демографии. Объяснял причины вынужденности повышения пенсионного возраста. Говорил о структурных реформах в экономике и необходимости сохранения экономической стабильности в это период. Что-то говорил о мерах господдержки рынка труда, на котором вырастет доля пожилых работников.



Но никто из слушателей и не собрался вести разговор в рассудочном тоне. Все реагировали правым полушарием, отвечающим за образное мышление. То есть за эмоции. Путина никто не слушал и не собирался слушать. Больше того – его даже не дослушали до конца, в чем потом искренне и признались в соцсетях. Как только они поняли, что Путин не станет отменять пенсионную реформу и как-то пытается обосновать рациональность ее применения, при этом смягчая ее содержание – все, они немедленно прекратили слушание и кипение их возмущенного разума вышло за границы кастрюли головного мозга.



Океан бушующих эмоций захлестнул интернет. Разразилась форменная истерика. Резюме возмущенных активистов было единым: все пропало, скоро не станет страны, никаких надежд, и завтра не наступит никогда. Многие патриоты, обещавшие Путину свою любовь только в обмен на полное следование их требованиям, приуныли и публично заявили о разочаровании. Как писал о Сталине Юз Алешковский: "Но верили вам так, товарищ Сталин, Как, может быть, не верили себе". У нынешних алешковских все то же самое, но вместо Сталина у них стал Путин.



Вообще у русской общественности мысли последние 250 лет выражает сословие так называемой "русской интеллигенции". По словам известного автора альманаха "Вехи" Семена Людвиговича Франка, интеллигенция – это "поврежденный слой идеалистов-полупрофессионалов". У них исторически очень популярна тема вечных поисков всяческой правды и всвязи с этим периодической драмы утраты веры во вчерашних кумиров – с обвинением этих кумиров в факте утраты веры в них у этих самых интеллигентов.



Сам кумир не имеет никакого значения – это может быть и православное христианство, и фигура царя, и некие политические вожди, и писатели, любовь к которым внезапно прошла, и теоретики политических доктрин. Русский интеллигент, какой-нибудь сельский врач или уездный статистик, мог со всею пылкостью души вчера быть самозабвенным монархистом, а завтра стать сторонником бомбистов-эсеров, исповедующих самые крайние взгляды. И наоборот – русский интеллигент вполне мог сначала быть активнейшим и убежденнейшим социалистом, а потом стать главным теоретиком монархизма и видным консервативным философом.



Во всех случаях драма свержения с пьедестала прежнего кумира и водворение на него кумира нового протекала с надрывом и душевной слезой, детально препарировалась в русской психологической литературе, и виноватым в разочаровании всегда был прежний кумир. Он оказался недостоин почитания, и все страдания тонкой интеллигентской души по этому поводу, включая соблазн участия в преступлениях и взятом на душу грехе душегубства, делали виновным в этом грехе не того, кто в него впал, а того, кто к нему подвигнул.



Такая удивительная инфантильность к собственному моральному выбору свойственно именно нашей русской интеллигенции с ее душевной обломовщиной в сочетании с маниловщиной и потрясающим морализаторским тоталитаризмом. Душа русского интеллигента, этого альтруиста-дилетанта, требовала Града Китежа земного здесь и сейчас, а всякий, на кого она возложила свои надежды по этому поводу и не справившийся с этой задачей, немедленно подлежал анафеме. Здесь душа русского интеллигента-разночинца, атеиста, анархиста и нигилиста, удивительно выражала свое старообрядческое содержание. Со всей неистовостью староверов интеллигенция обрушивается на всякого еретика интеллигентского катехизиса.



И это третирование в равной степени свойственно интеллигенции как либерального, так и консервативного лагерей. Главное у них не принадлежность к какому-то лагерю, а именно "интеллигентность", состояние, противоположное тому, что называется "интеллектуалы". Интеллектуал - это профессионал. Интеллигент - моралист-дилетант, причем, крайний моралист. Русская культура в этом смысле - плод интеллектуалов, но не интеллигентов. Чехов и Толстой себя считали интеллектуалами, но не интеллигентами. В этом смысле интеллигенция - это "Бесы" Достоевского, но не сам Достоевский. Это Базаров Тургенева, а не сам Тургенев.



Русская интеллигенция - сословие межклассовое, всегда и во всех революциях являющаяся главным революционным классом, как бы она ни льстила пролетариату или буржуазии. Все теории революций всегда делаются интеллигенцией. Все практики революции всегда возглавляются интеллигенцией. В этом смысле Маркс и Энгельс были интеллектуалами, а вот Ленин был интеллигентом. И его ненависть к интеллигентам - это ненависть достигшего вершины эволюции интеллигента к своему классу. Потому Ленина нужно отнести к интеллигенции, хотя и к высшему ее слою? Потому, что Маркс и Энгельс были системными философами. Ленин был их интерпретатором и системным философом не был. Он не был в чистом виде ни экономистом, ни философом, ни писателем. Он был именно революционером. Он занимался революцией - занятием чисто интеллигентским.



А вот Сталин интеллигентом как раз не был. Он был вне этого слоя и презирал его со всей силой своей души. Кем был Сталин? Он был военным. Точнее - интеллектуалом политики. И это при том, что он пришел в политику и военно дело через революцию. Однако он не был теоретиком революции. Он был ее великим практиком, а этих теоретиков потом репрессировал. Но всегда помнил, что интеллигенция - это не мозг нации, а то, чем ее называл Ленин.



В этом смысле Майдан на Украине делала украинская интеллигенция. На плечах этой интеллигенции все украинство до сих пор и стоит. Уберите этот узкий слой украинских национальных сектантов - и вы с удивлением увидите, что народ Украины абсолютно не затронут ее идеями и ценностями. Народ Украины вовсе не относится к украинству как к священному идолу, которому необходимо пригласить кровавые жертвы для того, чтобы он мог существовать. Аналогично и в Белоруссии, где необандеровщина является исключительно интеллигентской игрой, правда, на крови собственного народа.



Украинская интеллигенция в этом контексте есть самая показательная линия русской интеллигенции, дошедшая до своего абсурда, - такие же неистовые моралисты, такие же дилетанты, и такие же крайние фанатики. Причем сами они идеи не создают, а дорабатывают подкинутое извне сырье. Они толкователи и пропагандисты, но не системные философы. Они не рациональны, а исключительно эмоциональны, что является главным свойством русской интеллигенции - социального феномена, не существующего более нигде, кроме России. Сам факт существования украинской националистической интеллигенции лучше всего говорит о том, что Украина вышла из России и является неотъемлемой частью русского мира.



Нынешние российские нигилисты - точно такие же предельно заостренные моралисты и дилетанты. Эти нигилисты существуют как среди либералов, так и среди патриотов. Они одинаково предъявляют Путину крайние по морализму претензии и требуют взыскания града Китежа. Они не приемлют того, что Путин стоит земное царство, а не небесное. И это земное царство неизбежно строится на том, что моралисты ненавидят - на деньгах как на всеобщем эквиваленте стоимости.



Все разговоры о деньгах эти идеалисты отвергают в принципе. Всякая политика, построенная вокруг идеи денег, есть аморальная политика. Именно потому русская интеллигенция так запала на идею русского коммунизма, выросшего из общины, что она отвергала в пределе идею денег. От Путина требуют отвергнуть деньги как принцип, причем отвернуть публично. Совершить некий религиозный акт отречения, покаяния и перехода в иную веру.



Однако безденежный коммунизм как практика закончился оглушительным провалом еще при жизни Ленина. О чем он написал совершенно открыто. НЭП означал отход от религиозной практики коммунизма. Без денег никак не получалось организовать товарное производство, а никаким иным оно быть не может там, где есть разделение труда. Такое изменение Символу веры привело к тому, что при денежной практике коммунистическая мечта окончательно растаяла и ушла в разряд архаичных мифов.



Деньги по-прежнему остались великой тайной и великим соблазном, а утопия безденежного общества ушла туда же, где предание о граде Китеже покоится и посылает людям свои импульсы. К области нравственных мифов, удерживающих цивилизацию от перекосов товарно-денежной религии - другой крайности религиозного внехристианского миросозерцания.



То, что мы видим сейчас в публичном информационном пространстве - это война двух групп интеллигенции за власть. Воюют либералы и консерваторы. Это в чистом виде, а между ними болтается огромный слой деклассированных моралистов-полупрофессионалов, мечущихся между Болотной и Поклонной и одинаково третирующих Путина как главное препятствие к достижению их метафизических целей.



Грандиозная катастрофа разразилась в сознании современной российской лево-правой интеллигенции. Они поняли, что реальная политика не будет построена на их принципах. Ни либеральных, ни левых, ни правых. Будет какой-то симбиоз, что не даст какому-то лагерю четкой победы, оставив власть у безыдейных (аморальных по их пониманию) прагматиков. Им при помощи моралисткой повестки не удастся перехватить власть у рационалистов. Отсюда эмоциональная волна, истерика и вселенский плач. Отсюда волна слухов самых диких и дурацких - от исчезновения Медведева до бегства Набиуллиной с российским золотом в США.



Это не проявление глупости. Это месть. Потому что через месяц все начнет успокаиваться, и экономка России не развалится. Будет трудно, но страна через трудности переползет. Катастрофы не будет. Ни через месяц, ни через год.



Почитайте хронику отложенного апокалипсиса в изданиях русской интеллигенции за последние три-четыре года. От безбожного Максима Калашникова до верующего Валентина Катасонова. Там сплошной прогноз грядущей катастрофы. Только вот самой катастрофы все никак нет. Так, мелочь всякая. Злоба дня, решаемая по ходу возникновения. Но ведь так к власти не придешь. Власть даст только апокалипсис. И если его нет, то следует его создать хотя бы в мыслях. Вылезла опять целая куча пророков, утверждающих, что "На этот раз Путин точно фсе..." и чуть ли не осенью в России "все случится"...



Отказ разговаривать рационально и оперировать какими-то расчетами, хоть и альтернативными тем, что предлагает правительство – это уже факт не поиска смысла, а идеологической войны. Перешедшей в войну психологическую. Цифры не побивают цифрами. Их просто игнорируют и налегают на стон. Цифры опровергают стонами. Какие могут быть цифры, когда страну предали? Какие расчеты, когда рухнули все надежды?



Нынешняя патриотическая интеллигенция считает модным поминать Сталина. И всячески при этом негодовать на Путина. Весь юмор в том, что Сталин на месте Путина давно бы всех недовольных так законопатил в лагеря за их длинные языки, а кого-то и вовсе к стенке "прислонил", что все мысли о ворчании в адрес власти у нашей нынешней интеллигенции прочно отзывались бы морозом по коже и страхом сказать лишнее слово. Но им это в голову почему-то не приходит. Во всяком случае, все, кто был недоволен коллективизацией и раскулачиванием, а так же экспортом зерна и музейных ценностей, идеи свои обсуждали исключительно шепотом и на нарах.



А у нас в интернете - фото бабушек в выцветших косыночках на фоне шариков, считающих в сморщенных ладонях медяки - символ обманутых властью пенсионеров. Именно так формируемый интеллигенцией интернет иллюстрирует тему пенсионной реформы. Хотя прием довольно мерзкий и пошлый - реформа касается тех, кто сейчас вполне благополучен и на пенсию выйдет только через 8 лет. Нынешние бабушки как раз пенсии получают неплохие, и всякие индексации к ним, но как тогда прикажете иллюстрировать тему народного страдания? Не помещать же фото современного работающего мужика на недорогой иномарке или молодящейся дамы с гаджетом? Какой же тут вопль страдания?



Нет, надо бабушек, жалких таких, стареньких. Вот где поле для нагнетания страстей. А тут на эмоциях негодования как раз и революция подоспеет. Ведь хотят как лучше. То, что будет как всегда, станет ясно уже тогда, когда исправить что-то будет невозможно. Но это не беда. Наша интеллигенция немедленно возглавит новое движение за новую революцию.



А когда России не станет, там, в эмиграции, интеллигенция создаст разные патриотические организации по сохранению русского языка и православной веры. Той самой, которую на Родине ругали и ненавидели. И почитанию царя - того самого, которого свергали и проклинали. И будут спорить до хрипоты, уже с появляющимся акцентом, кто из них правильнее всего понимает Русскую идею. А материалы их споров нам с удовольствием покажут Би-Би-Си, Радио "Свобода" и "Голос Америки". Ничего нового под нашим Солнцем уже не возникнет.



1 сент. 18 Источник - iarex.ru

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