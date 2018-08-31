Как умирал Ислам Каримов, - Д.Кислов

18:33 01.09.2018 Как умирал Ислам Каримов. Почему смерть первого узбекского президента растянулась на целую неделю



Первый президент Узбекистана Ислам Каримов царствовал 26 лет и умер в последние дни августа два года назад. Что с ним случилось, какой диагноз поставили врачи, и кто были эти врачи? Почему его смерть долго скрывали, обманывая и граждан страны, и весь мир? Как ситуацию освещали местные и международные СМИ?



О работе нашего издания, ставшего в эти дни основным источником новостей из Узбекистана, вспоминает главный редактор "Ферганы" Даниил Кислов.



Как проверить информацию? Спасибо источникам



Первый слух о том, что с Каримовым что-то не так, появился в субботу, 27 августа 2016 года, около 8 часов утра. Мне позвонили из Узбекистана и сказали, что "президент серьезно заболел" и что "на этот раз все гораздо серьезнее, чем раньше". Дело в том, что "хоронили" Каримова за предшествующие годы уже неоднократно. То зарубежная оппозиция опубликует свой релиз в духе "наконец-то, дождались", то московские газеты растиражируют неизвестно откуда взявшиеся "официальные данные" о безвременной кончине.



Как и у многих пожилых людей, даже президентов, у Ислама Абдуганиевича был целый букет болезней, и каждый год его правления вызывал все больше трагических предчувствий. Но, к сожалению, личная жизнь азиатских правителей не прозрачна для общества: о болезнях "отцов нации" лишь сочиняют байки на базарах, а официальные сводки о состоянии здоровья первых лиц появляются с опозданием и зачастую совершенно не соответствуют реальности. Так произошло и в этот раз.



Сигнал об очередном ухудшении здоровья Ислама Каримова заставил меня внимательнее читать скупую узбекскую прессу, но она молчала. Сыграло роль и то, что был выходной, когда новостные сайты, и без того "мертвые", обновляются реже. Пробежавшись по UzA, Газете.Уз, сайтам оппозиции, я зарылся в Facebook, который сегодня зачастую более оперативен, чем СМИ. Но и в соцсетях было пусто.



Вопрос о том, как проверить слухи, чтобы сделать из них профессиональную новость, - один из базовых в журналистике. Слухам верить нельзя, но невозможно и не обращать на них внимания. Значит, надо искать собственные источники – в Ташкенте, среди чиновников и их родственников, среди силовиков, в окружении президента, в конце концов.



Искать по телефону и по мессенджерам, прямо из Москвы, из редакции, минуя ташкентских корреспондентов, за которыми пристально наблюдала СНБ. И такие источники мы нашли. И следующие несколько дней от одних людей мы информацию получали, с помощью других ее проверяли, при помощи третьих – обобщали, анализировали и принимали решение о публикации.



Наш опыт августа-сентября 2016-го показал, что новостное агентство может работать даже в самых закрытых странах, в условиях самой жесткой цензуры и изоляции, фильтрации интернета и тотальной прослушки. В то время, когда государственная машина врет напропалую, люди готовы распространять правдивую информацию. И у них это получается.



Лео Бокерия и Ислам Каримов

Лео Бокерия и Ислам Каримов. Фото ноября 2011 года (пресс-служба президента Узбекистана)

27 августа. Ложь во спасение?

Более суток, начиная с утра субботы и заканчивая полднем воскресенья, мы занимались поиском дополнительных сведений о состоянии Ислама Каримова и их проверкой. Раскопали вдруг, что в Ташкент в субботу прилетела группа именитых врачей, в том числе известный российский кардиохирург Лео Бокерия, который был хорошо знаком с историей болезни узбекского президента.



Нам удалось узнать номер телефона профессора (прямой московский мобильный), позвонив по которому, мы услышали ответ робота-оператора о том, что абонент недоступен. Ответ прозвучал на узбекском языке. Это могло означать только одно: в настоящее время владелец этого телефона находится в роуминге в Узбекистане.



Однако сам Лео Антонович, вернувшийся назавтра в Москву, сказал нашему агентству, что ни в какой Узбекистан не летал и ему о болезни Каримова "ничего не известно". Да еще и опроверг все в интервью "Интерфаксу".



Разумеется, уважаемый профессор лукавил. Он был связан обещанием молчать, вероятно, данным ташкентским товарищам. И молчал не он один, а все врачи, освидетельствовавшие Каримова в тот день.



Позднее, 4 сентября, уже через два дня после похорон узбекского правителя, только один из врачей консилиума озвучил правду. Это был знаменитый финский нейрохирург, один из ведущих мировых специалистов по аневризмам артерий головного мозга Юха Хернесниеми. В интервью финским журналистам доктор рассказал, что когда он приехал в Узбекистан, для президента все было уже кончено.



Юка Хернесниеми

"Операция уже не имела на том этапе смысла, я не считал разумным продолжение лечения. Пациент был фактически мертв, это была смерть мозга. Группы специалистов-медиков дали свои заключения, и после этого начались игры во власти", – признался он.

28 августа. "Находится на стационарном лечении"



Первое сообщение об инсульте или "инсульте" Каримова мы опубликовали в воскресенье. Несколько минут спустя вышел первый релиз кабинета министров страны. В нем сообщалось, что Ислам Каримов в больнице и что "его лечение потребует определенного времени". В вечернем выпуске новостей на главном телеканале страны прозвучало то же самое.



В тот же день свою версию случившегося озвучило и оппозиционное "Народное движение Узбекистана", лидером которого является живущий в Турции старый враг Каримова Мухаммад Салих. По данным Uzxalqharakati.com, накануне, в пятницу 26 августа, Ислам Каримов злоупотребил спиртным на банкете по случаю побед узбекских спортсменов на только что прошедших в Рио-де-Жанейро Олимпийских играх. И вследствие попойки у него поздно вечером якобы случился инфаркт.



Кажется, это все же не соответствует действительности. По данным "Ферганы", Каримов лишь коротко встретился со спортсменами, а ужинал в компании супруги и управляющего делами президента Зилемхана Хайдарова. Пить-то он уже давно и не пил – здоровье не позволяло. А кровоизлияние в мозг произошло у него на следующий день рано утром, и именно оно, а не инфаркт, стало настоящей причиной смерти.



29 августа. Уважение к личному пространству



Днем в понедельник наши сообщения об инсульте и тяжелом состоянии Ислама Каримова подтвердила его младшая дочь – Лола Каримова-Тилляева. Известная своей пиар-активностью в соцсетях, она неожиданно для всех выложила в Instagram следующее сообщение.



"Во избежание кривотолков здесь, на своей странице, я хочу рассказать вам о печальных событиях, которые произошли в нашей семье с моим отцом в минувшие выходные. По причине мозгового кровоизлияния, которое случилось в субботу утром, он госпитализирован и находится в реанимационном отделении. Состояние его оценивается как стабильное. На данный момент еще рано делать какие-либо прогнозы относительно его будущего состояния. Я обращаюсь к людям с большой просьбой обойтись без спекуляций и уважать право семьи на "прайвеси" (личное пространство). Я буду очень признательна всем, тем кто изъявит желание и поддержит моего отца своими молитвами", – написала Лола.



Скриншот из Instagram



Дочери президента, правившего страной четверть века, даже в голову не приходит, что у государственных чиновников, тем более такого высокого ранга, не может быть ни частной жизни, ни "личного пространства", если от него зависит судьба тридцатидвухмиллионного населения.



Конечно, Лолу, прежде всего, заботило то, как с уходом папы изменится ее собственная судьба, потому она и написала в Instagram не правду, а только то, о чем ее попросили.



Чуть позже в этот же день на болезнь Ислама Каримова отреагировали в Кремле. Там делали вид, что ничего не знают, но поверить в это было очень трудно. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что информацию о самочувствии узбекского президента в Москве получают из средств массовой информации, а также по дипломатическим каналам. "Каких-то отдельных знаний у нас нет".



В то же время в Facebook появилась группа "Здоровья Каримову". "Дорогие соотечественники, прошу всех вас поддержать нашего президента Ислама Абдуганиевича Каримова. Давайте все вместе сделаем дуа (молитву о здравии. - Прим. "Ферганы") за нашего президента! Ставим на главную фотографию нашего президента! Делаем #REPOST Под каждым вашим постом, выводим хештеги #поддержимКаримова #ЗдоровьяКаримову", – писал администратор группы, моментально набравшей десятки тысяч участников.



Именно в этот день в Сети начали звучать мнения экспертов по Узбекистану, пытающихся предугадать развитие государства после Ислама Каримова. Российские и международные СМИ стали бомбардировать нашу редакцию звонками и просьбами о комментариях. Лично мне почти нечего было сказать, кроме того, что мы публиковали на нашем сайте. И самое важное было то, что тело Каримова, по нашим данным, только что отключили от всех аппаратов искусственной жизнедеятельности. Это произошло 29 августа 2016 года в 15:30 по ташкентскому времени (13.30 мск).



30 августа. Угрозы, опровержения и поздравления



Первым наше сообщение о смерти узбекского президента перепечатал популярный российский деловой портал РБК. В течение нескольких последующих часов на сайт "Ферганы" только по ссылке с РБК пришло около миллиона посетителей. Интернет буквально взорвался, в том числе узбекский сегмент социальных сетей.



В то время, когда правительство Узбекистана объявило о том, что Каримов помещен в стационар на лечение, люди внутри страны уже передавали друг другу через Telegram и WhatsApp наше сообщение о смерти президента. Весть распространялась стремительно, обрастая немыслимыми подробностями, вызывая у кого восторг, у кого – отчаяние.



Очень большое количество постов в Facebook были направлены против нашего агентства. "Чтоб вы сдохли, а Ислам Каримов жил!". "У Кислова – инсульт, он совсем сошел с ума!". Не встретить такие фразы в комментариях под нашими сообщениями в то время было нельзя. Получал я и личные угрозы, в том числе, убийством – по электронной почте, по телефону, в мессенджерах.



Кремль продолжал отмалчиваться, будто пребывая в неведении. А вот правительства и президенты некоторых других стран по инерции поздравляли Ислама Каримова с наступающим Днем независимости. Свои телеграммы прислали Барак Обама, Си Цзиньпин, Йоахим Гаук, Анджей Дуда, Гурбангулы Бердымухамедов, Эмомали Рахмон, Мухаммад Ашраф Гани, Александр Лукашенко...



Тогда я воочию убедился: государственная пропагандистская машина успешно побеждает не только своих оппонентов. Она даже сильнее смерти. Человек лежит в морге, а его поздравляют. Не слишком ли много абсурда в современном мире?..



Тем временем в "офлайне", на улицах и площадях Ташкента и других городов Узбекистана ничего необычного не происходило. Об этом подробно написал тогда ташкентский журналист Алексей Волосевич. Люди готовились к празднику Независимости, который отмечали 1 сентября и за двадцать пять лет не отменяли ни разу. И президент его ни разу не пропускал – любил покрасоваться на публике, станцевать "андижанскую польку", пожать руки допущенному охраной "народу".



Все ждали.



31 августа. Шаги Командора и Тень отца Гамлета



Этот день можно считать пиком правительственного пропагандистского лицемерия. И еще тем днем, когда будущий президент Узбекистана сделал свои первые шаги на этом посту. Утром именно премьер-министр Мирзиеев впервые заменил президента на возложении цветов на площади Независимости в центре Ташкента. Все предыдущие годы церемонию возложения цветов - часть торжественной программы накануне главного государственного праздника страны - возглавлял Ислам Каримов. И его отсутствие красноречиво свидетельствовало о том, что что-то неладно.



Но власти упорно твердили, что президент не умер, а в больнице, и тщетно старались уверить в этом всех вокруг. Глава администрации Ташкента Рахмонбек Усманов, выступая на собрании своего актива, сообщил о "стабильном здоровье" Каримова. В блогах писали, что президент "на короткое время встал с постели". В это же время милиции было дано поручение "задерживать лиц, распускающих слухи о президенте". Власти при помощи троллей также распространили в социальных сетях дурно склеенную в фотошопе картинку, на которой был изображен Каримов на больничной койке.



А в вечернем выпуске новостей диктор государственного телевидения даже зачитал поздравление от имени Ислама Каримова, якобы отправленное им узбекскому народу прямо из больничной палаты. В нем содержались стандартные слова о "верности избранного пути". Но самого президента ни в каком виде не показали.



Зачем нужна была эта ложь, я до сих пор не понимаю. Для того, чтобы элиты имели время посовещаться и решить, кто будет следующим? Нет, думаю, там все пасьянсы были разложены заранее. Боялись спонтанной реакции населения, погрузившегося в священную скорбь по поводу кончины "деда"? Не уверен. После Андижана-2005 уже ни на какие выступления граждан рассчитывать не приходится.



В общем, врали, что называется, "на голубом глазу". В то время как на старейшем кладбище Самарканда уже вовсю шли приготовления к похоронам.



1 сентября. Вместо старых могил – новая



Вероятно, еще в последние дни августа было решено похоронить Ислама Каримова в Самарканде – древнейшем в стране городе, вызывающем крепкие ассоциации с президентом. Фотографии, сделанные нашими корреспондентами в четверг, 1 сентября, свидетельствуют о том, что для создания площадки под будущий мавзолей Каримова на самаркандском кладбище, примыкающем к знаменитому архитектурному и историческому памятнику Шахи Зинда, были разрушены и снесены десятки или сотни могил.



Строительство усыпальницы для Ислама Каримова на кладбище в Самарканде. Фото "Ферганы", 1 сентября 2016 года



Накануне вечером в уже упомянутой мною фейсбучной группе "Здоровья Каримову" появились фотографии того, как в Самарканде готовятся к каким-то торжествам или трауру – метут улицы и скверы. А администратор группы опубликовал пост о том, что "аппарат искусственного кровообращения был отключен сегодня".



Пылу у защитников вечно живого Каримова поубавилось. Ругань в адрес журналистов и восхваление тирана в сетях почти прекратились. Кажется, в этот день до всех окончательно дошло, что Каримова больше нет и что надо его скорее закапывать в могилу, и делать это по мусульманскому обряду – в этот же день до захода солнца или на следующий день до полудня. Но как это сделать, если он умер уже как несколько дней назад?..



2 сентября. Умер, не умер, все же умер



Заголовки наших новостей, выпущенных в этот день, говорят сами за себя. Правда просачивается, несмотря ни на что. Но власти уже все отрепетировали, они готовы. Осталось только сыграть последний акт этого спектакля.



– Правительственная газета сообщила о "критическом состоянии Ислама Каримова". "Дорогие соотечественники, с большой тяжестью в сердце сообщаем вам, что в минувшие сутки в состоянии нашего Президента произошло резкое ухудшение и, по мнению врачей, оно оценивается как критическое".



– Президент Казахстана прерывает визит в Китай и летит в Узбекистан. Внезапное изменение его планов может свидетельствовать о том, что правительство Казахстана готовится к неминуемому объявлению о смерти президента Узбекистана Ислама Каримова.



– Reuters: Информацию о смерти Ислама Каримова подтвердили три дипломата. Это сообщение пришло как бы стесняясь, огородами, в полузакрытом Твиттере "Немецкой волны", и его тут же расхватали агентства и газеты.



– Имамам запретили упоминать Ислама Каримова на пятничной молитве. "Мулла во время проповеди ни разу не упомянул руководство республики, в том числе Ислама Каримова", – рассказал источник "Ферганы". Темой проповедей были денежные долги: говорилось о том, что в последнее время много людей берут в долг, но не возвращают деньги вовремя.



– Премьер-министр Турции выразил соболезнования в связи со смертью Ислама Каримова. "Пусть Аллах упокоит его душу. От лица Турецкой Республики выражаю народу Узбекистана глубокие соболезнования", – сказал Йылдырым на заседании правительства, которое транслируется в прямом телеэфире.



– Президент Таджикистана и премьер Киргизии летят в Узбекистан. Собеседник агентства "Азия-плюс" не уточнил причину незапланированного визита таджикского президента в соседнюю республику, но очевидно, что она связана с кончиной Ислама Каримова.



– В Самарканд доставили тело Ислама Каримова (видео). В распоряжении "Ферганы" оказалась любительская съемка передвигающегося по городу траурного кортежа.



– Правительство Узбекистана: Президент Ислам Каримов скончался. Об этом было заявлено в экстренном выпуске гостелеканала в 21.45 по местному времени (19.45 мск). Официальная дата смерти – 2 сентября 2016 года.



– Обнародовано медицинское заключение о причине смерти Ислама Каримова. "Неврологическое состояние больного с самого начала характеризовалось как атоническая кома", говорилось в нем.



Атоническая кома



История "посмертного существования" Ислама Каримова была закончена. Чем она сопровождалась? Молчанием и дезинформацией из государственных уст, в чем власти, в конце концов, сами и признались. Как могло быть, если с 27 августа Каримов был в коме, но при этом "вставал с постели" и даже посылал поздравления народу?



И еще один вопрос. Что говорит о состоянии "атонической комы" медицинская литература? "При коме центральная нервная система перестает выполнять свою регулирующую функцию, поэтому нарушается четкое взаимодействие органов и систем, снижается способность к саморегуляции и поддержанию постоянства внутренней среды организма", – говорят ученые.



Однако летальным исходом практически во всех случаях заканчивается лишь "запредельная" кома, или кома четвертой степени. В этом состоянии мозг мертв, если его не успели "запустить" спустя полчаса. Именно это, наверное, и имел в виду финский нейрохирург Юка Хернесниеми, когда говорил о безрезультатности любых попыток реанимировать больного.



Сегодня я уверен в том, что Ислам Каримов скончался именно 27 августа, и что уже в этот день мы знали о его смерти почти во всех подробностях. Но написать не решились. Было мало "пруфа": так на журналистском жаргоне называют подтверждение, доказательство подлинности поступивших в редакцию данных. И, к сожалению, я и сегодня не могу озвучивать некоторые из них, поскольку не могу вредить нашим конфиденциальным корреспондентам и не хотел бы, чтобы меня считали фантазером.



Сегодня я уверен и в том, что Узбекистан, пребывавший в своеобразной коме почти все 25 лет правления Ислама Каримова, начинает пробуждаться. Мозг государства и тело нации еще не мертвы, хотя и находятся в критическом состоянии. Может быть, властям страны больше просто не стоит врать – себе и своему народу?



Если не станут больше врать, то есть надежда на выздоровление.



Даниил Кислов, главный редактор "Ферганы"



31 авг. 18 Источник - Фергана

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