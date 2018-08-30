Президент Жээнбеков заверил, что обеспечит изменения в системе власти Кыргызстана

23:26 01.09.2018

Бишкек. 31 августа. КирТАГ – Альбина Метерова.



Президент Сооронбай Жээнбеков заверил, что обеспечит изменения в системе власти Кыргызстана.

"Обеспечение верховенства закона, уважение прав каждого человека, уважение к человеку, признание его ценностей, интересов и проблем - одна из основ нашего развития. В Стратегии долгосрочного развития страны человеческий капитал определен как основной ресурс развития. Чтобы использовать его в полную силу, необходимо обеспечить свободу человека, свободу предпринимательства, свободу творчества. Во всех сферах будет обеспечена свободная конкуренция. Свобода станет наивысшей ценностью, ресурсом, благодаря которой будет развиваться государство. Будут обеспечены экономические и политические права свободных людей. Будет гарантирована защита частной собственности, свободного предпринимательства, защита инвестиций. Мы обеспечим право на свободные выборы в стране. Поэтому будем углублять демократизацию государственной власти и управления", - сказал президент, обращаясь к кыргызстанцам на торжественном мероприятии, посвященном Дню независимости.

Он подчеркнул, что главная цель, определяющая суть органов власти, это честное служение народу, искоренение коррупции. В Кыргызстане станет обычным явлением, когда все ветви власти будут прислушиваться к гласу народа, чутко реагировать на потребности общества.

"Как президент, призванный реализовать волю всего народа, я обеспечу эти изменения в системе власти. Это моя основная задача", - заверил Жээнбеков.

В своем выступлении глава государства отметил, что вклад каждого гражданина весьма ценен и значим для государства. Единство всех кыргызстанцев, межэтническое согласие в обществе, чувство общей причастности к судьбе страны - залог успеха.

"Мы дорожим дружественными отношениями с соседними странами. Будем развивать конструктивное политико-экономическое сотрудничество со всеми партнерами по таким интеграционным объединениям, как ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, СНГ. Свято соблюдая национальные интересы страны, будем углублять дипломатические отношения как со странами запада, так и со странами востока", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Он отметил, что для достижения целей необходим мир в стране, стабильность в обществе, дружба между народами.

"Наша страна - одна, наше будущее - общее, наши цели - едины. Мы вместе добьемся успехов и больших целей! Пусть патриотическое чувство "Я - кыргызстанец" станет наивысшей ценностью, царящей в наших сердцах. Недаром говорится, что народ, живущий в согласии, ожидает счастье и развитие, а если нет согласия, то невозможно сохранить даже то, что имеешь. Наше счастье в независимости Кыргызстана, в единстве и согласии народа!", - сказал президент, пожелав кыргызстанцам крепкого здоровья, успехов, счастливой и благополучной жизни.