Бразилия: капитал жаждет диктатуры, - С.Кожемякин

00:10 02.09.2018 В преддверии всеобщих выборов в Бразилии происходит консолидация политических сил. Крупный бизнес поддерживает ультраправых кандидатов и не исключает сценария военного переворота. Народные массы возлагают надежду на левый альянс, ядро которого составили Партия трудящихся и коммунисты.



Война с народом



Пытаясь дискредитировать левые идеи, капитал тратит огромные средства на издание пропагандистских поделок вроде "Черной книги коммунизма". Их фактологическая ценность находится на нуле, а все содержание сводится к жонглированию событиями и цифрами ради единственной цели - продемонстрировать "кровавую суть" социалистического строя. Опровергнуть эти фальшивки не составляет труда, но лжеисторики не сдаются: ради щедрого финансирования прислуга буржуазии готова на любой подлог.



Чтобы доказать античеловеческую природу капитализма, не нужны уловки. Достаточно взять любой временной промежуток в любом месте планеты, где господствуют законы рынка, и можно составлять беспристрастный обвинительный акт. В нем будут и голодные смерти, и поломанные нищетой судьбы, и искалеченные буржуазными псевдоценностями души. Обширный материал может предоставить Бразилия. Ровно два года назад, 31 августа 2016 года, там произошла смена власти, в сущности являвшаяся государственным переворотом. Под надуманными предлогами и с многочисленными нарушениями закона глава страны Дилма Руссефф была отстранена от власти. Руководил переворотом вице-президент Мишел Темер - как выяснилось позже, многолетний информатор американского посольства. Он же и стал новым главой государства, причем автоматически, без выборов.



Несмотря на весьма сомнительную легитимность, новое правительство приступило к масштабным неолиберальным реформам. Урезание социальных расходов, массовая приватизация, повышение пенсионного возраста осуществлялись вопреки общественному мнению. Лишь 2 процента жителей одобряют деятельность кабинета Темера, что не мешает ему продолжать антинародную политику. Ее результаты, без преувеличения, стали трагедией для Бразилии. Менее чем за 15 лет нахождения у власти Руссефф и ее предшественника Лулы да Силвы из бедности были выведены почти 40 миллионов человек.



Теперь же наблюдается противоположный процесс: всего за два года армию бедняков пополнили 10 миллионов граждан. Одним из главных факторов стало сворачивание введенной в 2003 году Программы семейных пособий. Согласно ее условиям, бедные семьи были обязаны вакцинировать своих детей и отправить их в школу, взамен получая денежные дотации. Тем самым решалось сразу несколько важных задач, снимавших с миллионов граждан клеймо нищеты. Кабинет Темера пошел на сокращение программы. Только за прошлый год пособий были лишены 326 тысяч домохозяйств - более 1,5 миллиона человек. Сильнее всего от преступной политики страдают дети. В ЮНИСЕФ подсчитали, что уже свыше половины жителей младше 14 лет не имеют доступа как минимум к одному из базовых благ, среди которых - жилье, услуги здравоохранения, образование и т.д.



Растет имущественное расслоение. По данным международной организации "Оксфам", 6 богатейших бразильцев опередили по доходам 100 миллионов беднейших сограждан. Все больше людей остаются без работы либо трудятся в неформальном секторе, получая нищенские зарплаты и не имея никаких прав. Этому способствуют неолиберальные реформы, легализовавшие временные контракты, ограничившие полномочия профсоюзов и ликвидировавшие государственные программы по борьбе с рабским трудом. Согласно официальным данным, доля безработных и трудящихся, имеющих доходы ниже минимальной заработной платы, достигла 25 процентов. В ряде штатов северо-востока (Пиауи, Баия, Мараньян) этот показатель составляет 40 процентов.



Страна все глубже погружается в пучину насилия: каждый час от него погибают 7 человек. Связь с политикой правительства легко прослеживается и здесь. Сократив средства, выделяемые на защиту интересов коренных народов, власти спровоцировали всплеск браконьерства. "Черные" лесорубы и старатели вторгаются на земли индейцев, жестоко расправляясь с теми, кто пытается оказать сопротивление. Недавно за протест против вырубки амазонских джунглей был убит лидер одного из племен Йоргиньо Гуаджахара, всего же за последнее время погибли десятки его соплеменников.



Прямо пропорционально обнищанию подавляющего большинства жителей растут богатства кучки олигархов. От новой власти они получили буквально райские условия: жирные куски госсобственности, снижение налогов и ликвидацию социальных обязательств. Невиданными доселе преференциями пользуются иностранные корпорации, получающие выгодные контракты на разработку месторождений полезных ископаемых.



Программа спасения



Разумеется, местный и зарубежный капиталы хотят закрепления этого положения. Их страшит перспектива возвращения левого правительства по итогам выборов 7 октября. А поскольку эта перспектива более чем реальна, крупный бизнес готов идти на любые беззакония. К 12 годам заключения приговорен экс-президент Лула да Силва. Самому популярному политику страны предъявили безосновательные обвинения в коррупции и бросили в тюрьму, не дожидаясь рассмотрения апелляций. В попытках изолировать да Силву ему запретили давать интервью, делать видеозаписи и общаться со сторонниками с помощью видеосвязи. Лишь изредка к нему пускают посетителей, через которых экс-президент передает свои обращения.



Вопиющая несправедливость только увеличила популярность политика. По последним опросам, он может набрать 40 процентов уже в первом туре и уверенно победить во втором. Заявляя о невиновности да Силвы, основанная им Партия трудящихся (ПТ) 5 августа выдвинула его кандидатом на пост главы государства. На съезде было зачитано послание экс-президента. "Меня могут поместить в тюрьму, но у меня не отнимут веры в Бразилию", - написал он товарищам. Лула да Силва напомнил, что при военном режиме уже подвергался заключению за свои убеждения. "Однако диктатура пала, как обязательно падет и нынешнее правительство", - выразил уверенность политик.



15 августа Высший избирательный суд - аналог Центризбиркома - зарегистрировал выдвиженца Партии трудящихся. В тот же день туда поступил запрос от генерального прокурора и нескольких кандидатов в президенты с требованием снять да Силву с выборов. Они ссылаются на закон, запрещающий осужденным лицам занимать выборные должности. Отповедь этим прислужникам капитала дала Организация Объединенных Наций. Комитет ООН по правам человека потребовал от Бразилии принять все меры, чтобы да Силва пользовался правами полноправного кандидата, в частности, получив доступ к СМИ и свободу общения с соратниками. В ООН напомнили, что политик не может быть лишен этих прав, пока апелляции его защиты не рассмотрены судами всех инстанций.



Власти проигнорировали мнение международной организации. В правительстве назвали его "рекомендацией, не обязательной к исполнению". Несмотря на то, что с 16 августа официально стартовала агитационная кампания, да Силву не пускают на дебаты и не позволяют давать интервью. Окончательный вердикт Высший избирательный суд должен вынести до 17 сентября, и нет сомнений, что противники популярнейшего политика попытаются любыми способами снять его с дистанции.



Станет ли это поражением левых сил? В случае негативного сценария кандидатом от ПТ будет Фернанду Аддад, выдвинутый в вице-президенты. 55-летний политик имеет большой опыт в сфере управления. В 2005-2012 годах он возглавлял министерство образования, и за это время бюджет ведомства вырос более чем втрое, в два раза увеличилось число студентов. Произошло это благодаря программе "Университет для всех", помогавшей студентам из малообеспеченных семей. В последующие годы Аддад был мэром крупнейшего бразильского мегаполиса Сан-Паулу, немало сделав для решения транспортных проблем.



Если Партию трудящихся поведет на выборы Аддад, в паре с ним (в качестве кандидата в вице-президенты) пойдет представительница Коммунистической партии Бразилии (КПБ) Мануэла д’Авила. То же самое произойдет, если да Силва все-таки будет допущен к выборам: Аддад уступит место коммунистке. Соответствующее соглашение партии заключили 5 августа. Как было отмечено, оно является продолжением их многолетнего стратегического партнерства.



Союз двух партий можно назвать дальновидным и принципиально верным шагом. За последние годы КПБ завоевала дополнительную поддержку благодаря отстаиванию прав трудящихся, а 37-летняя Мануэла д’Авила стала политиком государственного масштаба. Как уже писала "Правда", с юных лет она включилась в коммунистическое движение, неоднократно избиралась депутатом различных уровней и получила известность, отстаивая права женщин. По словам д’Авилы, ее главная цель - защитить Бразилию от алчности корпораций и иностранных держав с их неоколониальной политикой. "Транснациональные корпорации захватывают мир и по своему усмотрению тасуют политические карты. Как губка, они высасывают богатства целых стран, обрекают их на голод, деградацию, демонтаж государства, - заявляет она. - Правительство Темера - это менеджеры на службе капитала, открыто предающие народ Бразилии". Как отмечает представительница КПБ, слепая вера в законы рынка смертельно опасна и продолжающийся неолиберальный курс должен быть решительно пресечен. А для этого необходимо единство левых сил.



Аддад и д’Авила уже начали совместные поездки по стране. В ближайшие дни должна быть опубликована предвыборная программа двух партий. В ее основу ляжет подготовленный Партией трудящихся Правительственный план на случай победы. Он состоит из восьми глав, каждая из которых описывает направления будущей работы. Среди них - борьба с нищетой, доступное образование, справедливая налоговая система (в частности, введение налога на банковские операции при полном освобождении от налогов малоимущих граждан), гарантия социальных прав и т.д.



Ультраправые надежды буржуазии



Разгромить прогрессивные силы Бразилии капиталу не удалось. Поэтому он делает ставку на сценарий, который может ввергнуть страну в бездну новой диктатуры. Кандидатом от крупного бизнеса на этих выборах выступает Жаир Болсонару. Отставной военный, он с 1991 года заседает в парламенте, но прославился не законодательной активностью, а беспринципностью (за время своей политической карьеры Болсонару сменил



9 партий) и скандальными высказываниями. Идеалом политика является военная диктатура 1964-1985 годов, которая, по его утверждению, остановила распространение советского влияния.



Болсонару требует возвращения смертной казни и расширения прав силовых ведомств, оправдывает гендерное неравенство и постоянно твердит о "китайской угрозе". В случае своего избрания он обещает выйти из ООН, являющейся "собранием коммунистов", а также пропагандирует расовую ненависть, заявляя, например, что никто не обязан извиняться перед чернокожим населением за столетия рабства. По его словам, африканские правители просто передавали европейским торговцам собственных рабов.



В риторике Болсонару постоянно сквозит тема новой диктатуры. Если сам кандидат еще осторожничает, обещая отдать ряд министерских постов военным, то идущий с ним в тандеме отставной генерал Гамильтон Мурао не стесняется в выражениях и заявляет, что армия обязательно вмешается в случае победы левых сил.



Капиталистические круги не скрывают своего восхищения ультраправыми. Согласно опросам, половина бизнесменов рассчитывают на победу Болсонару. Настоящим триумфом завершилось его выступление на съезде Национальной конфедерации промышленности - крупнейшей бизнес-ассоциации страны. "Ваша воля должна превалировать, - вещал он. - Работникам придется выбирать - либо минимум прав и гарантированная работа, либо социальные права и угроза безработицы". Речь Болсонару 12 раз прерывалась овациями. "Его позиция поможет нам решить проблемы, которые выходят из-под контроля", - заявил председатель конфедерации Робсон Брага де Андраде. Нет сомнения, что под проблемами крупный капитал имеет в виду народные протесты против неолиберальной политики.



На продвижение кандидатуры Болсонару брошены все силы. Его консультируют бывший советник Трампа Стивен Бэннон, а также Пауло Гидес. Будучи доктором философии Чикагского университета - этого оплота неолиберальной мысли, - последний призывает к тотальной приватизации, максимальному сокращению бюджета и полной независимости Центробанка.



Ближайшие месяцы станут решающими для Бразилии. Какая ее ждет судьба - раздираемой противоречиями жертвы корпораций или процветающего и справедливого государства - зависит от воли и смелости трудящихся.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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