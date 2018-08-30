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|Огромный корабль-призрак нашли у берегов Мьянмы
00:11 02.09.2018
Корабль-призрак обнаружили рыбаки вблизи столицы Мьянмы. Сухогруз SamRatulangi PB 1600 пропал вместе с командной и грузом у побережья Тайваня в 2009 году.
Сейчас судно представляет собой ржавую посудину гигантских размеров. Ни груза, ни команды на борту не обнаружено.
Теперь полиции предстоит выяснить, каким образом огромное и безлюдное судно оказалось у берегов Мьянмы. Следователи уже поднялись на борт, чтобы найти какие-либо подсказки о том, что произошло на борту.
Подобные находки не раз происходили в мировом океане. Но суда таких размеров - большая редкость. Чаще находят небольшие рыбацкие лодки, порой даже удается выйти на живых членов команды.
Далее судно направят на судостроительную фабрику в Бангладеш.