Огромный корабль-призрак нашли у берегов Мьянмы

00:11 02.09.2018

Корабль-призрак обнаружили рыбаки вблизи столицы Мьянмы. Сухогруз SamRatulangi PB 1600 пропал вместе с командной и грузом у побережья Тайваня в 2009 году.



Сейчас судно представляет собой ржавую посудину гигантских размеров. Ни груза, ни команды на борту не обнаружено.



Теперь полиции предстоит выяснить, каким образом огромное и безлюдное судно оказалось у берегов Мьянмы. Следователи уже поднялись на борт, чтобы найти какие-либо подсказки о том, что произошло на борту.



Подобные находки не раз происходили в мировом океане. Но суда таких размеров - большая редкость. Чаще находят небольшие рыбацкие лодки, порой даже удается выйти на живых членов команды.



Далее судно направят на судостроительную фабрику в Бангладеш.