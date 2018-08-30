 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 02.09.2018
00:54  Война в Сирии: Все таки из-за нефти, - В.Васильев
00:14  Имена победителей Игр кочевников будут внесены в "Особую книгу"
00:11  Огромный корабль-призрак нашли у берегов Мьянмы
00:10  Бразилия: капитал жаждет диктатуры, - С.Кожемякин
Суббота, 01.09.2018
23:26  Президент Жээнбеков заверил, что обеспечит изменения в системе власти Кыргызстана
23:12  В Бишкек прилетел Эрдоган
18:33  Как умирал Ислам Каримов, - Д.Кислов
18:29  Судьба Бакиева промелькнула у Рахмона перед глазами, - М.Князева
18:23  В России полыхает информ-война. Почему не хватает Сталина? - А.Халдей
17:35  В Туркмении начался "масляной кризис"
13:50  Эмомали Рахмон отложил введение грабительских платежей за сим-карты
13:48  Как умерить ближневосточный хаос? - Asia Times
13:45  Захарченко погиб, но дело его будет продолжено, - А.Бабицкий
10:55  Арестована недвижимость экс-жены В.Путина
09:01  Россия и Азербайджан реализуют новый статус Каспия, - "Къ"
08:51  Убийцы А.Захарченко задержаны и сознались в работе на СБУ
08:28  "Мы победим!" - заявление главы ДНР Дмитрия Трапезникова
08:25  Исполняющим обязанности Главы ДНР стал Дмитрий Трапезников
04:21  Россия в 04/19 прекратит катать амер-астронавтов на МКС
03:21  Забавные прибалтоиды. В Литве блокируют сайты, транслирующие рос-телеканалы
00:08  Может ли Китай проиграть торговую войну Соединенным Штатам? - В.Пироженко
Пятница, 31.08.2018
18:47  В результате теракта убит глава ДНР Александр Захарченко
18:42  Президент Порошенко послал своих дочек Женю и Сашу учиться в Лондон
16:51  Алматы тряхнуло на 4 балла. Жертв нет
14:54  Узбекистан открыл новое газовое месторождение "Тумарис" (300-400 тыс м3/сутки) на границе с Туркменистаном
13:00  После Каримова. Узбекистан в эпоху перемен, - А.Наумлюк
12:52  Эра зеленых фантиков подходит к концу, - А.Запольскис
12:46  Курды вновь испытали на себе неблагодарность Вашингтона
12:45  У США больше врагов в Афганистане, чем они думают
12:43  "Он демократ и знает Запад". Как Ельцин докладывал Клинтону о выборе Путина наследником
12:39  Россия и Китай должны освободить Идлиб от турецких оккупантов, - К.Джавлах
12:36  7 сентября на Московскую книжную ярмарку (ММКВЯ) приедет Хэмингуэй (анонс)
12:25  Туман гибридной войны. Неопределенности и риски в современных военных конфликтах, - Александр Бартош
10:32  Узбекистан. Дела и Слова "Команды Триумфаторов", - Б.Мусаев
10:09  270 лет назад был убит хан Абулхаир – инициатор присоединения Казахстана к России, - М.Абдиров
09:49  В России идет скрытая национализация. Олигархов шерстят по-тихому, - А.Халдей
09:48  Готовность № 1. Угрозы Вашингтона и ответы Пекина, - Юрий Тавровский
09:43  За 27 лет независимый Кыргызстан в своем развитии прошел путь равнозначный целому веку, - президент Жээнбеков
09:37  Германский Хемниц в ожидании новых столкновений. Все боятся выходить на улицы.., - "DW"
09:33  Экс-президентша Роза Отунбаева наскребла 1 млн сомов и открыла "Фонд расследовательской журналистики имени Уланбека Эгизбаева"
09:30  Рахмон наградил сына Рустама орденом "Золотая корона" 2-й степени
09:27  Конец Ала-Тоо. Журналисты и предрассудки погубили "первое киргизское село России", - Т.Зверинцева
09:25  Твои деньги - мои деньги. Почему инвестиционный климат в Узбекистане не улучшится после президентского указа, - А.Волосевич
09:22  Кувалда Трампа бьет по китайско-американским отношениям, В.Скосырев
09:20  Средняя Азия превращается в успешный американский плацдарм. Ташкент перехватывает у Москвы инициативу регионального посредника, - "НГ"
09:18  Арест активов российского "Газпрома" поставлен на поток, - А.Башкатова
00:06  Россияне-соотечественники укрепят Дальний Восток, - Е.Трифонова
Четверг, 30.08.2018
22:10  Адилет Султаналиев назначен пресс-секретарем премьер-министра Кыргызстана
20:42  Таджикистан. Международное сообщество признало ТЭО ПИВ террористической организацией. Однако…
14:59  Сколько граждан стран ЦентрАзии эмигрировало с 1990 по 2017 гг.
14:18  Безграничная власть Эрдогана – это миф, - Foreign Policy
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Имена победителей Игр кочевников будут внесены в "Особую книгу"
00:14 02.09.2018

1 сентября 2018, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА

Нововведением III Всемирных игр кочевников станут Великая борьба кочевников и Книга победителей ВИК. О них 24.kg рассказал специалист секретариата Игр Белек Усенбеков.

Спортивная программа Всемирных игр кочевников делится на две части: спортивную - соревнования по 37 видам спорта, в том числе в Великой борьбе кочевников, и показательную.

"В последней страны-участницы смогут презентовать свои игры, обычаи и традиции спортивного характера всему миру и внести тем самым вклад в сохранение кочевой культуры. Одна из целей проведения Всемирных игр кочевников - возрождение, развитие и сохранение национальной культуры и традиционных видов спорта", - сказал он.

Когда победитель только один
Великая борьба кочевников - это свободная объединенная поясная борьба.

Борьба на поясах - один из древнейших видов борьбы, свойственный многим кочевым народам.

Описания борцовских состязаний встречаются в древних книгах и эпосах многих народов мира. Благодаря простоте восприятия и зрелищности борьба на поясах сохранилась в первозданном виде до наших дней в традиционной культуре этносов и народов мира.

Всемирная борьба кочевников имеет единые собирательные правила из всех национальных видов - за основу взяты кыргыз куреш и на поясах - алыш.

Перед нами стояла задача создать такой вид, в котором правила были бы максимально понятны и зрителям, которые не являются специалистами, и спортсменам.

Белек Усенбеков
Для победы необходимо выполнить бросок противника на землю - любой бросок, не обязательно на спину, и это уже победа.

За победу на ВИК сразятся победители национальных видов борьбы в своих странах, представители Японии, России, Ирана, Азербайджана, Турции, Таджикистана, Узбекистана, Туркмении и других. Всего их в программе Игр заявлено 13. Кыргызстан выставляет два вида.

секретариата ВИК
Фото секретариата ВИК. Борьба кыргыз куреш
"В каждом виде борьбы разное количество весовых категорий, но когда подобные игры проводились в древности, весов не было. Выходили бороться и стар, и млад. Сейчас это называется абсолютной весовой категорией, где не учитывают вес. Мы стараемся сохранить такой исторический формат, поэтому в Великой борьбе кочевников примут участие победители в абсолютной весовой категории этих 13 видов спорта. Исторически второе или третье места не определялись, был только победитель. И на ВИК победитель будет только один, а все остальные будут равными", - рассказал он.

Это борьба пройдет среди самых сильных. Именно поэтому она называется Великой борьбой кочевников.

Летопись игр кочевников
Победитель в этих состязаниях объявляется Великим борцом, его имя вписывается золотыми буквами в стилизованную книгу Великих победителей Всемирных игр кочевников.

"Мы хотели создать какой-то отличительный символ Игр. Много консультировались с экспертами в области истории и пришли к решению учредить большую книгу. Она будет кожаной, выполнена по особому дизайну. Снаружи будет располагаться логотип Игр, возможно, будут вставки из золота и серебра, чтобы подчеркнуть ее ценность", - сказал Белек Усенбеков.

В книгу планируют занести все результаты, а также информацию о проведении Игр. Возможно, будут внесены данные о победителях и участниках Первых и Вторых игр.

"Мы запишем имена самых великих чемпионов, самых быстрых, самых ловких, самых метких, самых умных, чтобы они навечно сохранились в истории", - отметил он.

Думаем, что книга будет передаваться в виде особого ритуала от игр к играм.

Белек Усенбеков
По его словам, после завершения Игр Книгу победителей планируют разместить в музее, а также демонстрировать на выставках и иностранным делегациям.

Эскизы книги в секретариате пока держат в секрете, отмечая, что хотят сделать сюрприз непосредственно на самих Играх.

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1535836440
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- К.Токаев принял группу участников Международной конференции ОДВЗЯИ "Вспоминая прошлое, глядеть в будущее"
- С начала года актуализирован статус около 1,4 млн самозанятых граждан - Минтруда РК
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 августа 2018 года №516
- Не исключено, что президент продумал конфигурацию более сложных рокировок
- В Генеральной прокуратуре состоялось рабочее совещание с экспертами из ФРГ
- Как преображается Центральный парк Алматы
- Ашимбаев: Сомневаюсь, что следующий электоральный цикл будет использован для реализации проекта "Преемник"
- Д.Ашимбаев: Сценарии транзита власти сегодня заморожены
- Госдолг Казахстана вырос почти в четыре раза
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  