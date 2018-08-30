Имена победителей Игр кочевников будут внесены в "Особую книгу"

00:14 02.09.2018

1 сентября 2018, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА



Нововведением III Всемирных игр кочевников станут Великая борьба кочевников и Книга победителей ВИК. О них 24.kg рассказал специалист секретариата Игр Белек Усенбеков.



Спортивная программа Всемирных игр кочевников делится на две части: спортивную - соревнования по 37 видам спорта, в том числе в Великой борьбе кочевников, и показательную.



"В последней страны-участницы смогут презентовать свои игры, обычаи и традиции спортивного характера всему миру и внести тем самым вклад в сохранение кочевой культуры. Одна из целей проведения Всемирных игр кочевников - возрождение, развитие и сохранение национальной культуры и традиционных видов спорта", - сказал он.



Когда победитель только один

Великая борьба кочевников - это свободная объединенная поясная борьба.



Борьба на поясах - один из древнейших видов борьбы, свойственный многим кочевым народам.



Описания борцовских состязаний встречаются в древних книгах и эпосах многих народов мира. Благодаря простоте восприятия и зрелищности борьба на поясах сохранилась в первозданном виде до наших дней в традиционной культуре этносов и народов мира.



Всемирная борьба кочевников имеет единые собирательные правила из всех национальных видов - за основу взяты кыргыз куреш и на поясах - алыш.



Перед нами стояла задача создать такой вид, в котором правила были бы максимально понятны и зрителям, которые не являются специалистами, и спортсменам.



Белек Усенбеков

Для победы необходимо выполнить бросок противника на землю - любой бросок, не обязательно на спину, и это уже победа.



За победу на ВИК сразятся победители национальных видов борьбы в своих странах, представители Японии, России, Ирана, Азербайджана, Турции, Таджикистана, Узбекистана, Туркмении и других. Всего их в программе Игр заявлено 13. Кыргызстан выставляет два вида.



секретариата ВИК

Фото секретариата ВИК. Борьба кыргыз куреш

"В каждом виде борьбы разное количество весовых категорий, но когда подобные игры проводились в древности, весов не было. Выходили бороться и стар, и млад. Сейчас это называется абсолютной весовой категорией, где не учитывают вес. Мы стараемся сохранить такой исторический формат, поэтому в Великой борьбе кочевников примут участие победители в абсолютной весовой категории этих 13 видов спорта. Исторически второе или третье места не определялись, был только победитель. И на ВИК победитель будет только один, а все остальные будут равными", - рассказал он.



Это борьба пройдет среди самых сильных. Именно поэтому она называется Великой борьбой кочевников.



Летопись игр кочевников

Победитель в этих состязаниях объявляется Великим борцом, его имя вписывается золотыми буквами в стилизованную книгу Великих победителей Всемирных игр кочевников.



"Мы хотели создать какой-то отличительный символ Игр. Много консультировались с экспертами в области истории и пришли к решению учредить большую книгу. Она будет кожаной, выполнена по особому дизайну. Снаружи будет располагаться логотип Игр, возможно, будут вставки из золота и серебра, чтобы подчеркнуть ее ценность", - сказал Белек Усенбеков.



В книгу планируют занести все результаты, а также информацию о проведении Игр. Возможно, будут внесены данные о победителях и участниках Первых и Вторых игр.



"Мы запишем имена самых великих чемпионов, самых быстрых, самых ловких, самых метких, самых умных, чтобы они навечно сохранились в истории", - отметил он.



Думаем, что книга будет передаваться в виде особого ритуала от игр к играм.



Белек Усенбеков

По его словам, после завершения Игр Книгу победителей планируют разместить в музее, а также демонстрировать на выставках и иностранным делегациям.



Эскизы книги в секретариате пока держат в секрете, отмечая, что хотят сделать сюрприз непосредственно на самих Играх.