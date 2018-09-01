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|Курды ликвидировали одного из командиров т.н. "Сирийской свободной армии" Домани
06:02 02.09.2018
УБИТ ЕЩЕ ОДИН ЛИДЕР ПРОТУРЕЦКИХ БОЕВИКОВ
Цель операции "Оливковый гнев" - уничтожение лидеров протурецких боевиков в сирийском Африне
1 сентября 2018
Курдские вооруженные формирования Народных защитников продолжают специальную операцию "Оливковый гнев". Целью операции является уничтожение лидеров протурецких исламистских группировок в кантоне Африн, на северо-западе сирийской провинции Алеппо.
Следует отметить, что военная операция турецкой армии и ее боевиков носила название "Оливковая ветвь". В результате этой операции в марте 2018 года был взят под контроль кантон Африн, а курдские вооруженные формирования были вынуждены покинуть регион.
На этой неделе ночью автомобиль одного из руководителей Сирийской свободной армии попал в засаду в восточной части провинции Алеппо. Абу Мохаммад Аль-Домани был убит сразу во время нападения. Он был полевым командиром бригады "Султан Мурад".
Восточная часть провинции Алеппо при поддержке Турции перешла в руки протурецких исламистских группировок после того, как из этой местности были выбиты террористы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Местные активисты сообщают, что это первый случай, когда протурецкий полевой командир был убит курдскими партизанами за пределами кантона Африн.