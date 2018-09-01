Курды ликвидировали одного из командиров т.н. "Сирийской свободной армии" Домани

06:02 02.09.2018

УБИТ ЕЩЕ ОДИН ЛИДЕР ПРОТУРЕЦКИХ БОЕВИКОВ

Цель операции "Оливковый гнев" - уничтожение лидеров протурецких боевиков в сирийском Африне



1 сентября 2018



Курдские вооруженные формирования Народных защитников продолжают специальную операцию "Оливковый гнев". Целью операции является уничтожение лидеров протурецких исламистских группировок в кантоне Африн, на северо-западе сирийской провинции Алеппо.



Следует отметить, что военная операция турецкой армии и ее боевиков носила название "Оливковая ветвь". В результате этой операции в марте 2018 года был взят под контроль кантон Африн, а курдские вооруженные формирования были вынуждены покинуть регион.



На этой неделе ночью автомобиль одного из руководителей Сирийской свободной армии попал в засаду в восточной части провинции Алеппо. Абу Мохаммад Аль-Домани был убит сразу во время нападения. Он был полевым командиром бригады "Султан Мурад".



Восточная часть провинции Алеппо при поддержке Турции перешла в руки протурецких исламистских группировок после того, как из этой местности были выбиты террористы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).



Местные активисты сообщают, что это первый случай, когда протурецкий полевой командир был убит курдскими партизанами за пределами кантона Африн.