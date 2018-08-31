На авиабазе Шахин разбился вертолет ВВС Афганистана

07:50 02.09.2018

В Афганистане потерпел крушение военный вертолет

2 сентября 2018, Сергей Гурьянов

В результате крушения военного вертолета на базе афганских Вооруженных сил в провинции Балх на севере страны погибли как минимум двое и трое пострадали, сообщает агентство Пажвак.



По данным агентства Khaama Press, инцидент произошел в 7.30 по местному времени (6.00 мск) на территории лагеря "Шахин". Вертолет принадлежал иностранной компании, он летел в провинцию Фарьяб, однако упал и загорелся, передает РИА "Новости".



Причиной крушения названы технические неполадки.