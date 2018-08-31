 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Памяти Захарченко. Шансы на вечность, - Э.Лимонов
09:42 02.09.2018

Памяти Захарченко : останутся нам его изумительно голубые глаза

Вряд ли найдут убийц Александра Захарченко, а если найдут, то тех ли ? В таких случаях действуют через несколько слоев защиты, чем больше, тем лучше.Такие слои из людей, защита прикрывающая реальных организаторов. Все современные убийства так организованы.По принципу матрешек.
Ну, осуждают в судах, но не факт что тех кого надо.

Захарченко с нами нет.
А был ли ?
Для тех кто смотрел вчера телевизор, факт что был. А без телевизора, просто в памяти народной, увидим застрял ли ? Многое нужно совершить. чтобы застрять в памяти народной.

Нужно быть мне справедливым в оценке, говорю я себе,"ты должен быть справедливым, Эдуард", и оставляю в стороне -стараюсь не помнить как "Другую Россию" при Захарченко вышибли из Донецка, людей кинули "на подвал", офис закрыли, плакаты и флаг сорвали; стараюсь не слышать и народный негатив о донецком руководстве.

Гибнут они там быстренько, как в поздней Византии, падают зарезанные и взорванные. Помимо Захарченко, погибли Мозговой (знаю что на территории ЛНР, все равно "на Донбассе"), Гиви, рыжий сепар Моторола и целая колонна убитых поменьше значением (Беднов, Дремов,Жилин, Болотов плюс другие...) .Всего-то за четыре года.

Это уже давно не русское восстание на русских землях захваченных под шумок распада СССР, Украиной. Это уже иная история, - совсем иная история, сравнение с дряхлой поздней Византией с ее бесконечным переворотами и падающими с тронов окровавленными императорами иногда имевшими прозвания "Ангел", например, может и не совсем верное, найдите вы лучшее.

У поздней Византии, кстати, оставалась крошечная территория ведь, чуть ли не город Константинополь только...

Останутся нам его изумительно голубые глаза на фоне изумительно белых белков глаз и тельняшка под цвет глаз.

Если бы он писал, у него было бы больше шансов на вечность. Вспомним Че Гевару, тот был неуспешным командиром, но успел написать пару книг.

Источник - Блог Э.Лимонова
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1535870520
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