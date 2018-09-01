УзбСГБ задержала 3-х популярных ислам-активистов - Олимова, Усманова и Рахима

11:38 02.09.2018

В Узбекистане задержали троих популярных религиозных активистов

01.09.2018

В Узбекистане арестованы трое блогеров, которые публиковали посты на религиозную тематику и критиковали официальную политику в сфере религии. Об этом сообщают источники "Ферганы". Информацию подтверждают пользователи социальных сетей, правозащитники и журналисты.

Известны их имена - Адхам Олимов (Мусанниф Адхам), Зиевуддин Рахим и Отабек Усманов.



По данным Инициативной группы независимых правозащитников Узбекистана, Адхам Олимов, проживающий в Ташкенте, был задержан 28 августа. К нему пришли около десятка сотрудников РУВД и СГБ, которые, не предъявив удостоверений и санкции, обыскали дом, забрали компьютерную технику и телефоны всех, кто находился в доме. Олимова они отвезли в милицию, оттуда - в суд. В правоохранительных органах, как передает "Голос Америки" , подтвердили информацию о задержании.



По информации правозащитников, блогера обвинили в "неподчинении органам правопорядка" и "невыполнении законных требований милиции" по заранее подготовленному постановлению. Ему назначили 15 суток административного ареста, а также штраф в 184,3 тысячи сумов (около 24 долларов). Где он находится в настоящее время, неизвестно. При этом, по словам родственников Олимова, сотрудники МВД и СГБ оказывали на них давление, требуя не предавать арест огласке.



По информации "Ферганы", родственники Адхама Олимова уже пятый день не знают, где он находится.



Другие задержанные - ташкентский блогер Зиевуддин Рахим и житель Андижана Отабек Усманов. Последнего, по данным "Ферганы", задержали на работе - предприятии General Motors, находящемся в Андижанской области. Его забрали в милицию (по каким обвинениям - неизвестно) и посадили в камеру с несколькими "женщинами легкого поведения". Те спровоцировали конфликт, а затем написали на него жалобу. На основании этого Усманова также арестовали на 15 суток. Такой же срок содержания под стражей (детали пока неизвестны) получил и Зиевуддин Рахим.



Все трое публиковали комментарии на религиозно-просветительские темы и выступали с критикой властей. Отабек Усманов, в частности, осуждал чиновников, препятствующих детям посещать мечети (не так давно стало известно о снятии этого запрета в Ташкенте). Адхам Олимов критиковал официальную политику духовности и запрет на ношение хиджабов (борьба с хиджабами активизировалась в Узбекистане после взрывов в Андижанской области в 2009 году, за ношение религиозной одежды в общественных местах были предусмотрены штрафы и административные аресты).



Комментарии Адхама Олимова также иногда публиковались на сайте оппозиционного Народного движения Узбекистана. Вероятно, власти связывают его с лидером НДУ Мухаммадом Салихом, хотя, по данным источников "Ферганы", блогер не был его сторонником.



На днях в Ташкенте также был допрошен писатель Шокир Шарипов, известный также под псевдонимом Мухаммад Шакур. На него завели административное дело из-за призывов к пикету против запрета на ношение хиджабов в школах. Как сообщает ВВС , его обвинили в "призывах к массовым беспорядкам" и "проживании без прописки".



В Узбекистане при правлении Ислама Каримова действовали ограничения на религиозную деятельность. После прихода к власти Шавката Мирзиеева они частично были сняты. Новый президент при этом призвал пропагандировать "гуманистическую суть ислама". Он также поручил пересмотреть "черные списки" людей, подозреваемых в экстремизме. В последнее время был снят запрет на посещение мечете несовершеннолетними, власти также ослабили контроль над мечетями, хотя позднее стало известно , что его ужесточили вновь.