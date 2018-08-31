Проститься с убитым в пятницу главой ДНР Захарченко пришли 120 тыс. человек (видео)

13:10 02.09.2018

Сергей Гурьянов



Проститься с убитым в пятницу главой ДНР Александром Захарченко пришли более 120 тыс. человек, заявил представитель администрации Донецка.



"На данный момент, только по предварительным подсчетам, более 120 тыс. человек", – передает его слова РИА "Новости".



Сейчас людьми заполнена почти вся площадь вокруг театра оперы и балета в центре Донецка. Люди стекаются к главному входу с трех направлений. Центральная улица Донецка перекрыта, люди продолжают идти к площади с цветами, которые возлагают в том числе к месту гибели Захарченко, к кафе "Сепар".



На церемонии присутствуют министр обороны ДНР Владимир Кононов и врио главы республики Дмитрий Трапезников.



Жительница Донецка Ирина заявила, что про гибель Захарченко узнала из новостей и сначала не поверила, сообщает "Донецкое агентство новостей".



"Ведь на него уже столько раз покушались, а он всегда выходил победителем. Поэтому это настоящая неожиданность, я до сих пор не могу в это поверить. Украина таким методом пытается нас запугать и лишить нас лидеров, у которых есть стержень и принципы. Однако таких людей у нас много, и на смену пришли достойные люди, которые продолжат дело Захарченко", – заявила она.



На церемонию прощания прибыли также делегаты из-за рубежа – из России, ЛНР, Южной Осетии, Абхазии. Проститься с Захарченко пришли главы министерств и ведомств ДНР, военные, работники различных отраслей, пенсионеры, студенты и школьники.



"Этого простить нельзя никогда. Виновные должны понести наказание – и те, кто исполнял, и те, кто приказывал. Они думали, что убили нашего лидера и дело сделано. Нет, они ошибаются. Он первый, но не последний", – заявил шахтер из Макеевки Валерий, который работает в своей профессии уже 33 года.



Собравшиеся называют убийство главы ДНР подлым, однако подчеркивают, что оно только сплотило народ республики, и обещают продолжить дело Захарченко.



"Не стало истинного патриота, и мы искренне скорбим. Это большая потеря. Однако дело Захарченко будет дальше жить, у него есть последователи, и они справятся. Верим, что правда на нашей стороне. В конце концов, мы будем с Россией, как этого хотел Александр Владимирович", – заявил работник Макеевского коксохима Владимир Рудаков.









Церемония прощания началась утром в воскресенье. Его похоронят на Аллее Героев рядом с убитыми комбатами Гиви и Моторолой.



Захарченко был убит в результате теракта в центре Донецка в пятницу. Задержанные после убийства признались в работе на Киев.