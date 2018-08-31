В Таджикистане блогера посадили по обвинению в салафизме

21:03 02.09.2018

В Таджикистане осужден блогер Джунайдулло Худоеров, известный критикой в адрес местных властей. Об этом сообщает "Озоди".



Худоерова судили по обвинениям в поддержке запрещенного религиозного течения "Салафия". Суд душанбинского района Исмоили Сомони поддержал обвинения, приговорив его к пяти годам тюрьмы.



Худоеров, комментируя приговор, заявил, что невиновен. "Меня осудили за то, что я в социальных сетях публиковал посты и статьи с критикой властей Раштского района", – пояснил блогер.



На вопрос об условиях содержания он отметил, что в СИЗО с ним обращались корректно.



Его брат, руководитель местной ячейки Социал-демократической партии Фарход Худоеров, также расценил дело как заказное. "В одной из его публикаций в Facebook было сказано, в частности, что в Раштском районе решили вернуть многотысячный долг за аренду школьных учебников путем сбора орехов, шиповника, металлолома и макулатуры. Он [Джунайдулло Худоеров] критиковал работу налоговиков и директора местной угольной шахты", – напомнил он, говоря о возможных причинах преследования родственника.



На суде представители Комитета религии Таджикистана представили заключение экспертизы постов блогера в Facebook. Оно утверждало, что тексты якобы одобряют религиозное течение "Салафия".



При этом, как отметили родственники осужденного, в суд не пригласили свидетелей, дававших показания в его пользу. В частности, не был приглашен местный имам, признавшийся, что оклеветал Джунайдулло Худоерова под давлением милиции, заявив о его якобы связях с салафитами. Те же, кто свидетельствовал против блогера, по словам родственников, сводили с ним личные счеты. Одним из них, например, был директор школы, который после ряда постов блогера лишился должности.



Джунайдулло Худоеров стал критиковать чиновников Раштского района в 2017 году после возвращения из трудовой миграции. Среди прочего он опубликовал материалы о расхищении угля с месторождения Назарайлок. После этих публикаций арестовали его брата, обвинив в оскорблении представителей местной власти (позднее его освободили), а затем, в начале 2018 года, задержали самого блогера. Его обвинили по статье 307 ("Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя Республики Таджикистан") Уголовного кодекса.



"Салафия" – фундаменталистское направление суннитского толка в исламе. Его последователи призывают ориентироваться на "чистый ислам", которым считают образ жизни и веру ранней мусульманской общины. В Таджикистане, где большинство населения исповедует ислам, официальным направлением считается ханафитское. "Салафия" в конце 2000-х годов была запрещена, позднее течение причислили к экстремистским. Совет улемов Исламского центра Таджикистана издал фетву, в которой призвал "вести бескомпромиссную борьбу" с последователями этого направления.