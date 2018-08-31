 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 02.09.2018
21:03  В Таджикистане блогера посадили по обвинению в салафизме
13:10  Проститься с убитым в пятницу главой ДНР Захарченко пришли 120 тыс. человек (видео)
11:38  УзбСГБ задержала 3-х популярных ислам-активистов - Олимова, Усманова и Рахима
11:17  Великая китайская вырубка. Что реально угрожает сибирскому лесу, - В.Спивак
11:15  Кому и зачем нужна битва за сирийский Идлиб? - М.Беленькая
09:42  Памяти Захарченко. Шансы на вечность, - Э.Лимонов
07:50  На авиабазе Шахин разбился вертолет ВВС Афганистана
06:46  На Украине зарезали известного "ученого голодоморщика" Шитюка
06:02  Курды ликвидировали одного из командиров т.н. "Сирийской свободной армии" Домани
00:54  Война в Сирии: Все таки из-за нефти, - В.Васильев
00:14  Имена победителей Игр кочевников будут внесены в "Особую книгу"
00:11  Огромный корабль-призрак нашли у берегов Мьянмы
00:10  Бразилия: капитал жаждет диктатуры, - С.Кожемякин
Суббота, 01.09.2018
23:26  Президент Жээнбеков заверил, что обеспечит изменения в системе власти Кыргызстана
23:12  В Бишкек прилетел Эрдоган
18:33  Как умирал Ислам Каримов, - Д.Кислов
18:29  Судьба Бакиева промелькнула у Рахмона перед глазами, - М.Князева
18:23  В России полыхает информ-война. Почему не хватает Сталина? - А.Халдей
17:35  В Туркмении начался "масляной кризис"
13:50  Эмомали Рахмон отложил введение грабительских платежей за сим-карты
13:48  Как умерить ближневосточный хаос? - Asia Times
13:45  Захарченко погиб, но дело его будет продолжено, - А.Бабицкий
10:55  Арестована недвижимость экс-жены В.Путина
09:01  Россия и Азербайджан реализуют новый статус Каспия, - "Къ"
08:51  Убийцы А.Захарченко задержаны и сознались в работе на СБУ
08:28  "Мы победим!" - заявление главы ДНР Дмитрия Трапезникова
08:25  Исполняющим обязанности Главы ДНР стал Дмитрий Трапезников
04:21  Россия в 04/19 прекратит катать амер-астронавтов на МКС
03:21  Забавные прибалтоиды. В Литве блокируют сайты, транслирующие рос-телеканалы
00:08  Может ли Китай проиграть торговую войну Соединенным Штатам? - В.Пироженко
Пятница, 31.08.2018
18:47  В результате теракта убит глава ДНР Александр Захарченко
18:42  Президент Порошенко послал своих дочек Женю и Сашу учиться в Лондон
16:51  Алматы тряхнуло на 4 балла. Жертв нет
14:54  Узбекистан открыл новое газовое месторождение "Тумарис" (300-400 тыс м3/сутки) на границе с Туркменистаном
13:00  После Каримова. Узбекистан в эпоху перемен, - А.Наумлюк
12:52  Эра зеленых фантиков подходит к концу, - А.Запольскис
12:46  Курды вновь испытали на себе неблагодарность Вашингтона
12:45  У США больше врагов в Афганистане, чем они думают
12:43  "Он демократ и знает Запад". Как Ельцин докладывал Клинтону о выборе Путина наследником
12:39  Россия и Китай должны освободить Идлиб от турецких оккупантов, - К.Джавлах
12:36  7 сентября на Московскую книжную ярмарку (ММКВЯ) приедет Хэмингуэй (анонс)
12:25  Туман гибридной войны. Неопределенности и риски в современных военных конфликтах, - Александр Бартош
10:32  Узбекистан. Дела и Слова "Команды Триумфаторов", - Б.Мусаев
10:09  270 лет назад был убит хан Абулхаир – инициатор присоединения Казахстана к России, - М.Абдиров
09:49  В России идет скрытая национализация. Олигархов шерстят по-тихому, - А.Халдей
09:48  Готовность № 1. Угрозы Вашингтона и ответы Пекина, - Юрий Тавровский
09:43  За 27 лет независимый Кыргызстан в своем развитии прошел путь равнозначный целому веку, - президент Жээнбеков
09:37  Германский Хемниц в ожидании новых столкновений. Все боятся выходить на улицы.., - "DW"
09:33  Экс-президентша Роза Отунбаева наскребла 1 млн сомов и открыла "Фонд расследовательской журналистики имени Уланбека Эгизбаева"
09:30  Рахмон наградил сына Рустама орденом "Золотая корона" 2-й степени
09:27  Конец Ала-Тоо. Журналисты и предрассудки погубили "первое киргизское село России", - Т.Зверинцева
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   | 
В Таджикистане блогера посадили по обвинению в салафизме
21:03 02.09.2018

В Таджикистане осужден блогер Джунайдулло Худоеров, известный критикой в адрес местных властей. Об этом сообщает "Озоди".

Худоерова судили по обвинениям в поддержке запрещенного религиозного течения "Салафия". Суд душанбинского района Исмоили Сомони поддержал обвинения, приговорив его к пяти годам тюрьмы.

Худоеров, комментируя приговор, заявил, что невиновен. "Меня осудили за то, что я в социальных сетях публиковал посты и статьи с критикой властей Раштского района", – пояснил блогер.

На вопрос об условиях содержания он отметил, что в СИЗО с ним обращались корректно.

Его брат, руководитель местной ячейки Социал-демократической партии Фарход Худоеров, также расценил дело как заказное. "В одной из его публикаций в Facebook было сказано, в частности, что в Раштском районе решили вернуть многотысячный долг за аренду школьных учебников путем сбора орехов, шиповника, металлолома и макулатуры. Он [Джунайдулло Худоеров] критиковал работу налоговиков и директора местной угольной шахты", – напомнил он, говоря о возможных причинах преследования родственника.

На суде представители Комитета религии Таджикистана представили заключение экспертизы постов блогера в Facebook. Оно утверждало, что тексты якобы одобряют религиозное течение "Салафия".

При этом, как отметили родственники осужденного, в суд не пригласили свидетелей, дававших показания в его пользу. В частности, не был приглашен местный имам, признавшийся, что оклеветал Джунайдулло Худоерова под давлением милиции, заявив о его якобы связях с салафитами. Те же, кто свидетельствовал против блогера, по словам родственников, сводили с ним личные счеты. Одним из них, например, был директор школы, который после ряда постов блогера лишился должности.

Джунайдулло Худоеров стал критиковать чиновников Раштского района в 2017 году после возвращения из трудовой миграции. Среди прочего он опубликовал материалы о расхищении угля с месторождения Назарайлок. После этих публикаций арестовали его брата, обвинив в оскорблении представителей местной власти (позднее его освободили), а затем, в начале 2018 года, задержали самого блогера. Его обвинили по статье 307 ("Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя Республики Таджикистан") Уголовного кодекса.

"Салафия" – фундаменталистское направление суннитского толка в исламе. Его последователи призывают ориентироваться на "чистый ислам", которым считают образ жизни и веру ранней мусульманской общины. В Таджикистане, где большинство населения исповедует ислам, официальным направлением считается ханафитское. "Салафия" в конце 2000-х годов была запрещена, позднее течение причислили к экстремистским. Совет улемов Исламского центра Таджикистана издал фетву, в которой призвал "вести бескомпромиссную борьбу" с последователями этого направления.

Источник - Фергана
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1535911380
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- 5 октября 2018 года состоятся выборы депутатов Сената Парламента Республики Казахстан от города Шымкент
- О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне
- Доклад Министра образования и науки Республики Казахстан о начале учебного года
- Конфуз с цифрами
- Аким Алматы поручил ускорить темпы реконструкции пешеходной и транспортной инфраструктуры города
- В УДП РК состоялось торжественное собрание, посвященное Дню Конституции
- Треть всего уличного освещения обновят до конца года в Алматы
- О переходе регионов первого этапа на Цифровое эфирное телерадиовещание
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  