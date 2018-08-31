 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Турция построила в Бишкеке крупнейшую мечеть в Центральной Азии (видео)
00:04 03.09.2018

В Бишкеке открыли Центральную мечеть, которую называют одной из крупнейших в Центральной Азии. Об этом сообщает пресс-служба президента Кыргызстана.

В церемонии приняли участие глава республики Сооронбай Жээнбеков и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, находящийся в Бишкеке с официальным визитом.

Президент Кыргызстана отметил, что проект был реализован благодаря Турции. "Этот проект финансировался турецкой стороной. На строительстве мечети работали самые лучшие архитекторы, инженеры и строительные компании Турции. Выражаю глубокую признательность братскому турецкому народу и строителям", - заявил он.

Строительство Центральной мечети началось в 2012 году. Проектом занималось турецкое Управление по делам религии. На строительство было выделено $25 млн. Мэрия предоставила 3,5 гектара земли. Мечеть назвали в честь исламского ученого имама Сарахси.




Строительство было завершено несколько месяцев назад. Мечеть построена в стиле архитектуры Османского периода. По информации агентства Anadolu, внутри могут одновременно молиться до 6 тысяч прихожан, а с учетом близлежащей территории число мусульман, собирающихся на намаз, может достигать 20 тысяч. Комплекс также включает помещения для организации курсов чтения Корана и конференц-зал.

В Кыргызстане большинство населения исповедует ислам. Число мечетей в стране растет. Если в середине 1990-х годов их насчитывалось около тысячи, то к началу 2010-х - вдвое больше. По официальным данным на 2018 год, в стране действуют 3257 религиозных организаций, из которых исламских – 2856, в том числе 2647 мечетей и 107 медресе. Количество мечетей в Кыргызстане превышает число светских общеобразовательных школ, коих в стране насчитывается 2262.

Источник - Фергана
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