В Сирии надеются на иранские ракеты и авиацию, - В.Мухин

07:37 03.09.2018

Башар Асад принял окончательное решение о наступлении на Идлиб

Владимир Мухин

Обозреватель "Независимой газеты"



2 сент. 18



Наступление сирийских правительственных войск и их союзников в Идлибе может начаться в любой момент. А стартовавшие в Средиземном море вблизи побережья Сирии учения ВМФ и Воздушно-космических сил (ВКС) России на Западе рассматривают как реальную боевую поддержку этого наступления. При этом в боевых действиях в Идлибе могут принять участие и иранские самолеты. Кроме того, Тегеран начал снабжать шиитские формирования, воюющие против боевиков в Ираке и Сирии, ракетным оружием.



В субботу новостной портал Al-Masdar со ссылкой на источник в Дамаске сообщил, что Иран намерен снабдить сирийскую армию истребителями и системами ПВО собственного производства.



Это будут новейшие иранские истребители "Коусар" и установки зенитных ракетных комплексов "Бавар-373", которые, по утверждению Тегерана, являются аналогом российского зенитно-ракетного комплекса С-300. Даты предполагаемых поставок и их объемы не уточняются. Не исключено, что новые иранские вооружения, в том числе ракеты класса "земля-земля" и "земля-воздух" будут использованы в ходе боевых действий в Идлибе.



Как сообщают ближневосточные СМИ со ссылкой на источники в разведке, Иран уже предоставил шиитскому ополчению в Ираке баллистические ракеты малой дальности типа "Зильзаль", "Фатех-110", "Зольфакар". Утверждается, что ракеты имеют дальность поражения от 200 до 700 км. Ранее сообщалось, что этими ракетами снабжаются в Сирии не только шиитские формирования, прибывшие из Ирака, но и отряды ливанской "Хезболлы". И в Сирийской Арабской Республике (САР) строятся якобы заводы по их производству. Утверждалось, что такие решения заключены в ирано-сирийском соглашении по военно-техническому сотрудничеству, заключенному в августе во время визита в Дамаск министра обороны Ирана Амира Хатами.



Насколько будет эффективно новое иранское оружие, сказать трудно. Но, видимо, по опыту России Иран эти вооружения хочет обкатать в сирийском конфликте, чтобы потом улучшить их тактико-технические характеристики. Предстоящие боевые действия в Идлибе, где, по данным турецкой разведки, сосредоточено до 100 тыс. боевиков, для этих целей – идеальное условие. Хотя официальных сообщений об использовании новейших иранских вооружений в Сирии пока не поступало.



На Западе, и в первую очередь в США, уверены, что решение наступать на боевиков в Идлибе президент Сирии Башар Асад, посоветовавшись с Москвой и Тегераном, уже принял. Будет ли Иран открыто поддерживать это наступление в военном плане, неизвестно. Но то, что это будет делать Россия, ни у кого сомнения нет. Как сообщил вчера "Голос Америки", западные военные аналитики рассматривают начавшиеся в Средиземном море учения российских ВМФ и ВКС "как помощь наступлению сирийской армии на вооруженную оппозицию, обеспечение ее данными ПВО и даже возможное участие в этом наступлении российской авиации". В подтверждение этого вывода сирийские журналисты сообщили вчера о том, что "на территорию российской авиабазы Хмеймим в сирийской провинции Латакия, прибыла пара противолодочных самолетов Ту-142, два истребителя Су-35С и два бомбардировщика Су-34".



Как известно, США официально выступили против начала боевых действий в Идлибе. А заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что Россия поддерживает такое наступление, его американский коллега уже назвал актом "агрессии". Госсекретарь США Майкл Помпео прямо заявил, что "Сергей Лавров выступает в защиту сирийского и российского наступления на Идлиб... США рассматривают это как эскалацию и без того опасного конфликта. 3 миллиона сирийцев, которых уже заставили покинуть свои дома, и которые сейчас находятся в Идлибе, пострадают от этой агрессии".



Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что в его организации "серьезно обеспокоены возможным развитием событий в Идлибе". А приближенное к официальной Анкаре турецкое агентство Anadolu выпустило аналитический материал, в котором делается прогноз о том, что в случае начала военных действий в Идлибе "к границам Турции хлынет новый поток беженцев". "И это притом, что в Турции и так находится до 3,5 млн сирийских беженцев. Поэтому Анкара при каждой возможности подчеркивает значимость сохранения режима прекращения огня в Идлибе и необходимость политического урегулирования конфликта", – пишет Anadolu, подчеркивая, что "протяженность границы Турции с провинцией Идлиб составляет 130 км".



Между тем ситуация в Идлибе, по данным российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР, остается напряженной. Руководитель ЦПВС генерал-лейтенант Владимир Савченко сообщил, что боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации, 27 раз нарушали режим прекращения огня. По сообщениям сирийских СМИ, боевиками взорваны два моста на путях возможного наступления правительственной армии. Отмечается, что "боевики укрепляют свои позиции, прокладывая траншеи и подземные тоннели. В то же время в столице провинции Идлиб ими организованы демонстрации гражданских лиц, выступающих против подхода правительственных сил, – фото выступлений массово тиражируются западными СМИ".



Не исключено, что деятельность боевиков в Идлибе направляется представителями западных спецслужб и частных военных компаний (ЧВК). Минобороны РФ уже сообщало, что одна из британских ЧВК готовила там провокации с химическими атаками. А в ЦПВС сообщили, что сирийские военные близ Пальмиры захватили боевиков, которые прошли подготовку на расположенной на юге САР "базе США Эт-Танф под руководством американских инструкторов". "Они должны были совершить серию терактов в районе Пальмиры и обеспечить проход основных сил террористов – около 300 человек – для захвата города. Террористы планировали занять Пальмиру в течение ближайшей недели", – отметили в ЦПВС. Военный эксперт Шамиль Гареев считает, что такие акции спланированы США, чтобы оттянуть основные правительственные войска от наступления в Идлибе.



Директор проекта "Транснациональные угрозы" в американском Центре международных стратегических исследований Сет Джонс уверен, что США воздержатся от прямого военного вмешательства в ситуацию вокруг Идлиба. Однако, по его мнению, есть вероятность того, что Вашингтон вооруженным путем вмешается в конфликт "в случае применения химического оружия и при широкомасштабных нарушениях там прав человека".