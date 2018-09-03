Афганистан: Война без победителей и побежденных, - С.Мануков

10:49 03.09.2018 В Афганистане, похоже, провалилась очередная попытка завершить гражданскую войну. Дата мирной конференции в Москве перенесена на неопределенный срок и может вообще не состояться.



Во всем виноват посол?



Афганистан все больше похож на Ближний Восток в том плане, что задача прекращения гражданской войны все сильнее напоминает бесконечные попытки урегулировать палестино-израильский конфликт



Москва за три десятилетия, миновавшие после вывода войск из Афганистана, изрядно подрастеряла свое влияние в этой стране. Об этом свидетельствует и неудачная попытка российской дипломатии закончить братоубийственную войну. Намеченные на 4 сентября переговоры по мирному урегулированию афганской проблемы, в которых анонсировалось участие 12 стран региона в том числе и талибов, перенесены на более поздний срок. Скорее всего, это означает, что они не состоятся вообще. Или, как минимум, в ближайшем будущем. Например, до президентских выборов в апреле 2019 года, ввиду чего и без того неспокойная обстановка в этой азиатской стране предсказуемо и резко обострилась.



Конечно, МИД России может утешаться, что он далеко не единственный, кому не удалось закончить гражданскую войну в Афганистане, но утешение это, конечно, слабое. У американцев, тоже неоднократно терпевших фиаско, влияние в Афганистане-то как раз стабильно высокое. Хотя бы потому что даже сейчас, когда в самой Америке большая часть населения вообще забыла о войне в этой далекой от Штатов стране, находится 14 тыс. американских военнослужащих, а в "старые добрые времена" численность американского контингента превышала 100 тыс. Причем, влияние это сохраняется несмотря на все горе и многотысячные жертвы, принесенные Вашингтоном за 17 лет войны, закончить которую Белый дом, Госдеп и Пентагон никак не могут.



Официально Москва объявила о том, что мирная конференция по Афганистану, запланированная на 4 сентября, переносится на неопределенный срок в связи с официальной просьбой Кабула повременить с ее проведением. Ведомству Сергея Лаврова удалось "заманить" в Москву талибов, однако правительство президента Афганистана Ашрафа Гани приезжать в российскую столицу неожиданно отказалось как по своим внутриполитическим причинам, так и, естественно, под давлением Вашингтона, который тоже отказался участвовать в Московской конференции. Несомненно, в Белом доме, Госдепе США и Пентагоне хотят скорейшего завершения гражданской войны в Афганистане, чтобы наконец вывести оттуда войска, но, как всегда, стремятся сделать это на своих условия, которые не совпадают с тем, что хочет тот же Кабул, не говоря уже об оппозиции. Так получилось, что недавно почти одновременно стартовали две новые попытки прекращения гражданской войны в этой стране: российская и американская. В Госдепе не собирались, по крайней мере, об этом официально не заявлялось, проводить мирную конференцию по Афганистану в Вашингтоне, но американцы пару месяцев назад пошли на беспрецедентный для себя за почти два десятилетия войны шаг - согласились на прямые переговоры с запрещенным в России и занесенным в черный список террористических организаций Госдепа движением "Талибан". Естественно, от того, чье урегулирование окажется более успешным, будет зависеть будущее - чье влияние будет преобладать в этой очень важной в стратегическом отношении азиатской стране. Кстати, шансы на мирное урегулирование как у Москвы, так и у Вашингтона одинаково не так уж и велики, как об этом рассказывают в столицах России и США.



Напомним, на мирную конференцию по Афганистану Москва пригласила 12 государств. Однако Кабул и Вашингтон приглашения отклонили. Официальное объяснение отказа Гани - необходимость участия признанного международным сообществом, но не талибами правительства Афганистана в прямых переговорах с талибами. Что касается самих талибов, то они садиться за стол переговоров с Гани или его людьми явно не хотят. Во-первых, ситуация в стране явно свидетельствует о раскладе сил не в пользу Кабула или, по крайней мере, она не настолько благоприятна для Кабула, как он хочет это представить всему миру. Талибы, естественно, стремятся к международному признанию и поэтому настаивают на прямых переговорах не со слабым правительством Гани, а с теми, от кого может зависеть реальное окончание гражданской войны. В первую очередь, с Вашингтоном. При этом они, похоже, готовы действовать одновременно на нескольких фронтах и вести переговоры и в Москве, и, скажем, в Дохе с американскими представителями.



Однако обращает на себя внимание отсутствие перед конференцией подтверждений участия в ее работе со стороны лидера движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ - прим. EADaily ) Хайбатуллы Ахундзады. Скорее всего, это означает приезд в Москву второстепенной делегации, не получившей мандата от руководства движения, которое отдает предпочтение американскому варианту урегулирования.



"Президент Исламской Республики Афганистан (ИРА) в принципе поддерживает идею мирной конференции в Москве, - говорится в заявлении МИД России, - но предлагает отложить ее в связи с необходимостью выработки консолидированной позиции афганской стороны по данному вопросу, в том числе с учетом происходящих кадровых изменений в руководстве силового блока Афганистана".



Вполне дипломатическое заявление, но хорошо известно, что ранее посол Афганистана в Москве Абдул Каюм Кочай обвинил Россию в желании использовать талибов против запрещенного в РФ "Исламского государства".



Утверждения о том, что Россия заигрывает с Талибаном с целью использовать его в борьбе с ИГ, не новы. Москве уже приходилось в этом году опровергать утверждения, например, командующего контингентом НАТО в Афганистане, что Россия не только поддерживает талибов, но и поставляет им оружие.



Кстати, в перестановках в силовом блоке вполне мог сыграть серьезную роль афганский посол в России, который неоднократно вызывал недовольство МИД РФ. Кабул долго соглашался участвовать в работе Московской конференции, а об отказе заговорил в августе, т. е. накануне ее открытия. Создается впечатление, что совпадение по времени, а первые заявления об отказе Кабула от участия прозвучали сразу после заявления Кучая, кстати родного дяди Ашрафа Гани, и резкой критики в его адрес российского МИД, было не случайным и что афганский посол, формально сорвавший приезд делегации из Кабула в Москву, действовал или самостоятельно, или, что вероятнее всего, выполнял указания племянника, который не нашел более удачного способа отказаться от участия в конференции. Это опять отсылает нас к влиянию в Афганистане Вашингтона, который конечно же не заинтересован в успехе Московской конференции, терявшей в связи с отказом от участия в ней Кабула всякий смысл.



Можно предположить, что срыва Московской мирной конференции Вашингтон и Кабул под давлением американцев добивались и другими способами. Например, пытаясь настроить против России талибов. В самом конце августа Минобороны России пришлось опровергать информацию о том, что в результате ударов российского и таджикского истребителей, нарушивших воздушное пространство Афганистана, на северо-востоке страны были убиты не меньше 9 талибов. Душанбе информацию об участии своего самолета так же, как Москва, опроверг.



Новая метла по-новому мести не будет



Причина, содержащаяся в объяснении МИД РФ, а именно кадровые перестановки в руководстве Афганистаном, выглядит вполне серьезно. В первую очередь перестановки, произошедшие в двадцатых числах августа, говорят о противоречиях в афганской элите. О том, что на борьбе с Талибаном Кабула крайне негативно сказывается борьба элит в Афганистане и их нежелание или неспособность сплотиться даже в такое ответственное время, неоднократно говорилось, но в этом плане, похоже, ничего не изменилось.



Ситуацию осложняет и то обстоятельство, что президент Гани борется не с какими-то второстепенными фракциями или министрами, а с теми, без кого война с талибами обречена на поражение - с силовиками.



25 августа неожиданно было объявлено об отставке советника президента по национальной безопасности Ханифа Атмара, очень влиятельного политика, который много лет занимал этот важный пост. Атмар неоднократно приезжал в Москву на переговоры с российским коллегой, секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым, и часто встречался в Кабуле с российским послом Александром Мантыцким.



Отставку Атмара, которую подтвердил президентский пресс-секретарь Шах Хусейн Мортазави, вполне можно считать голом в ворота Москвы. Об этом красноречиво говорит последняя должность его замены - Хамидуллы Мухиба. До назначения на этот пост он с 2015 года работал послом Афганистана в США.



Отставке или увольнению Ханифа Атмара предшествовала отставка всего силового блока правительства Афганистана: министра обороны Тарика Шаха Бахрами, министра внутренних дел Ваиса Бармака и главы Национальной дирекции по безопасности (разведки) Масума Станекзая. К слову, посты Станекзая и Атмара приравниваются к министерским.



Наверняка недовольство Гани силовиками накапливалось долго и усилилось в последние недели в связи с резким всплеском активности движения "Талибан". Достаточно вспомнить нападения на города, населенные пункты и военные базы по всей стране в последний месяц лета. Только за три самых жарких дня в августе и только убитыми правительственные силы потеряли более 200 человек. Ожесточенные бои развернулись в четырех разных районах Афганистана. Особенно заметным было наступление талибов на Газни, административный центр одноименной провинции.



К слову, объяснение августовского наступления талибов лежит на поверхности - они стремились получить дополнительные козыри для переговоров как с американцами, так и для мирной конференции в Москве.



Афганский новостной канал TOLOnews сообщил, что формальным поводом к увольнению силовиков стал ракетный обстрел талибами 21 августа президентского дворца в Кабуле в тот самый момент, когда президент Гани выступал по национальному телевидению. Конечно, такой конфуз силовиков вполне мог вывести Ашрафа Гани из себя, но недовольство главы государства работой руководителей силовых ведомств, конечно, накапливалось долго, а обстрел президентского дворца стал лишь последней каплей, переполнившей чашу терпения Гани.



В просьбе об отставке Атмара, которое приводит TOLOnews, говорится о "серьезном несогласии" президентского помощника с "политикой и методами" высших эшелонов афганской власти и правительства и о том, что это несогласие проявилось не в последние дни, а накапливалось последние месяцы.



Насколько искренен Ханиф Атмар в своем объяснении отставки, судить непросто, но известно, что он не намерен уходить из политики и что он, скорее всего, примет участие в президентских выборах.



Без конца и края



Приходится в который уже раз констатировать, что гражданская война в Афганистане относится к тем, в которых нет и не может быть победителей и проигравших. Хотя, конечно, силы сторон, по крайней мере, в количественном отношении явно неравны.



На бумаге правительство Афганистана, которое опирается на международную коалицию во главе с США, состоящую из сорока с лишним государств, имеет очевидное преимущество над талибами. Численность афганской армии, но, увы, не качество, внушает уважение. Кабул с прошлого года засекретил всю информацию, касающуюся состояния своих вооруженных сил и гражданской войны. По данным же управления Специального инспектора США по реконструкции Афганистана, на июль 2018 г. в афганской армии, полиции, силах безопасности и спецподразделениях числилось порядка 310 тыс. человек. У "Талибана, по тем же данным, от 20 до 40 тыс. активных боевиков. Любопытно, что данные о численности повстанцев не меняются уже много лет несмотря на то, что афганское правительство ежемесячно рапортует об уничтожении почти тысячи талибов.



По данным американцев, текучесть кадров в правительственных силах, под которой, очевидно, понимаются потери в живой силе как в результате боев, так и в результате дезертирства и перехода на сторону врага, составляет 2% в месяц. Если это так, то за год численность афганских правительственных сил должна сократиться на четверть!



В любом случае, к правительственным силам следует прибавить коалиционные войска, состоящие в основном из американского контингента, численность которого при Трампе выросла до 14 тысяч инструкторов, готовящих афганских коллег; военных советников и бойцов спецподразделений, участвующих в боях с талибами.



Афганская армия вооружена американским оружием и техникой. У нее есть даже свои ВВС. Они, пусть и небольшие, но им помогает американская боевая авиация, включающая десятки истребителей и бомбардировщиков, боевых вертолетов и довольно эффективных беспилотников.



Пентагон, кстати, на днях похвалился уничтожением очередного, четвертого по счету за год командира афганского отделения ИГ - "Исламского государства Хорасан", которое продолжает воевать как с правительственными войсками, так и с талибами и которое в отличие от них не связывает себя никакими договоренностями с правительством о прекращении огня. Однако эффективность воздушных ударов, на которые при новой администрации США делается особая ставка, по-прежнему сильно оставляет желать лучшего. В результате налетов американской авиации продолжают гибнуть не только и не столько террористы, сколько гражданские лица и афганские военнослужащие и стражи порядка. Очередной такой случай, к примеру, произошел в августе, когда, по сообщениям агентства France Presse, поблизости местечка Азра, провинция Логар, под удары американских истребителей по непонятной причине попали два полицейских блок-поста. В результате погибли как минимум 9 стражей порядка и не менее 14 получили ранения.



Что касается потерь афганской армии, то данные эти уже больше года засекречены. Приходится полагаться на данные Кабула, опубликованные до 2017 года. По последним таким данным, талибы ежегодно убивали до 6 тыс. военнослужащих и полицейских. При этом многие афганские чиновники и военные в частных беседах говорят, что потери правительственных сил за последний год выросли.



В августе исполнился год, как правительство Ашрафа Гани по совету американских союзников внесло существенные коррективы в тактику и стратегию борьбы с талибами. Сейчас правительственные войска сосредоточивают силы на защите населенных пунктов и, в первую очередь, крупных городов и фактически оставляют сельские местности противнику.



С территориями, контролируемыми правительственными войсками и талибами, как и со всей остальной статистикой в Афганистане тоже изрядная путаница. В Кабуле и Вашингтоне утверждают, что хотя после вывода основной массы коалиционных сил талибы резко усилили наступление и потеснили правительственные войска, но в прошлом году их натиск удалось остановить и сейчас правительство контролирует большую часть страны. По состоянию на 1 августа 2018 г., по данным Пентагона, Кабул контролировал 56,3% территории Афганистана или 229 из 407 районов, повстанцы - 14,5% (59), а оставшиеся 29,2% являются спорными. Однако достоверность этих данных вызывает серьезные сомнения. Например, по данным того же Пентагона, в провинции Газни под контролем талибов находился лишь один район из 19. Однако, по данным официальных лиц из этой провинции в середине августа правительство контролировало лишь 3 района. Примерно, такие же сомнения существуют и относительно других афганских провинций, в частности, Кундуза, Гельменда, Урузгана и Забула. В них, утверждают американцы, афганское правительство контролирует большинство районов, но ни в один из этих районов чиновники не отваживаются приехать без сильной охраны.



Новую стратегию, кстати, в целом позаимствованную Дональдом Трампом у предшественников, можно с полным основанием считать очередным признанием и доказательством неоспоримого уже даже для самых отчаянных оптимистов в США и Кабуле факта, что поддерживаемое Вашингтоном правительство не в состоянии защитить сельское население страны. О провале трамповской стратегии, как и всех предыдущих, говорят и августовские события вокруг Газни. Талибы фактически захватили провинциальную столицу, из которой их удалось выбить лишь после переброски крупных подкреплений. В результате пятидневных боев погибли более 200 солдат правительственных войск и полицейских и свыше 150 мирных жителей. Что же касается заявлений Кабула и их американских союзников, что потери повстанцев значительно выше, утешение это, конечно, слабое.



Американские военачальники хотя и продолжают, наверное, по привычке твердить о скорой победе в Афганистане, сами же уже давно, наверняка, поняли всю бессмысленность своих оптимистических заявлений. Как логично подчеркнул старший аналитик Брукинговского института Майкл О’Ханлон, 14 тыс. военнослужащих не смогут сделать то, что оказалось не по силам 110 тыс. их коллег.



Те же и китайцы



Дополнительную путаницу в обстановку в Афганистане в последнее время вносит новый и пока еще не очень понятный и уж тем более до конца не просчитываемый член запутанного афганского уравнения. Речь идет, конечно, о Китае и о сенсационных сообщениях издания South China Morning Post на минувшей неделе о том, что в Ваханском коридоре северо-восточной афганской провинции Бадахшан начато строительство военной базы Народно-освободительной армии Китая. В Пекине, впрочем, утверждают, что строится не военная, а тренировочная база. На ней разместятся один или два батальона НОАК, которые будут готовить так же, как, кстати, и американские инструкторы, афганских военных и полицейских к борьбе с международным терроризмом. С другой стороны, всем прекрасно известно, как быстро тренировочные и иные базы превращаются в чисто военные.



Интерес Поднебесной к Афганистану понятен. В данном случае Пекин больше волнует не экономическая сторона вопроса, как обычно, хотя Афганистан и входит в китайский мегапроект "Один пояс, один путь", а геополитическая. Китайское руководство тревожит соседство приграничных районов Афганистана с неспокойным китайским Синьцзяном, мусульманское население которого выступает за независимость. База в Бадахшане, считают в Пекине, помешает проникновению мусульманских боевиков из числа уйгуров, прошедших подготовку и получивших опыт ведения боевых действий на стороне "Исламского государства", с северо-востока Афганистана в Синьцзян.



Сергей Мануков

3.09.18 Источник - eadaily.com

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