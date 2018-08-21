"Сто дней" для храбрости Эрдогана: США атакуют экономику Турции, - EADaily

10:51 03.09.2018 Турция пребывает в поиске эффективных мер противостояния возрастающему давлению со стороны США. Конфликт между двумя союзниками по НАТО по всем признакам принимает долгосрочный характер. Скандальный фон взаимоотношений Анкары и Вашингтона затронул практически все межгосударственные сферы. Начиная с лета 2016 года, когда в Турции была подавлена попытка госпереворота, ряд двусторонних дипломатических неурядиц постепенно перерос в полновесное столкновение интересов в военно-политической, военно-технической и даже экономической областях.



Как следствие, турецкое руководство стало все чаще задумываться о поиске так называемой "геополитической альтернативы", переориентации с западного на другие полюсы глобальной силы. Впрочем, Анкара пока воздерживается от озвучивания официальной заявки на полный выход из орбиты Запада и стратегическое сближение с Россией и Китаем. Между тем из турецкой столицы по данному поводу сигнализируют достаточно ясно.



В прошлом месяце заместитель председателя правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР), бывший вице-премьер Нуман Куртулмуш в интервью газете Habertürk сказал, что страна должна следовать плану из четырех основых частей, дабы успешно противостоять США. Первым пунктом плана было обозначено углубление экономических связей с Евросоюзом. Далее вторым и третьим направлениями "обуздания" американской администрации шли соответствено сближение с Китаем (прежде всего, в рамках стратегического проекта Пекина "Один пояс, один путь") и развитие отношений с Россией. В последнем случае зампред ПСР подчеркнул, что укрепление связей с Москвой не должно вести к разрыву отношений Анкары с Вашингтоном. Наконец, четвертым программным ориентиром было указано проведение в Турции структурных экономических реформ.



Как можно понять, именно системное реформирование турецкой экономики, заточенное на более сбалансированное распределение выгод и рисков в отношениях с мировыми центрами военной мощи и экономической силы, рассматривается правительством страны в качестве приоритета. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в последнее время не упускает случая указать на объявленную его стране Соединенными Штатами "экономическую войну". А турецкое правительство с завидной настойчивостью жестикулирует на нахождение национальной валюты под "атакой", источник которой тот же.



Евросоюз фактически оказал поддержку Турции на фоне слабеющей лиры, которая скатилась до исторических минимумов по отношению к доллару США. Правда, такая поддержка до сих пор выражается больше на словах, чем получает некие серьезные очертания на практике.



Россия и Китай также дали понять, что готовы к сближению с Турцией на экономической ниве. Вторая экономика мира открыта для новых масштабных проектов с Турцией, тем более, если последняя откажется от предыдущей неоднозначной политики в вопросе защиты прав мусульманского меньшинства КНР (китайские уйгуры). Турецкой стороне удалось получить от Промышленного и коммерческого банка Китая кредит в $ 3,6 млрд, которые будут направлены на проекты в энергетическом секторе и транспортной отрасли Турции. Кроме того, турецкие власти объявили о планах впервые в истории выпустить номинированные в юанях облигации государственного займа.



Москва же всецело поддерживает идею Эрдогана об отказе от "засилья доллара" в мировой торговле, принимает самое деятельное участие в нахождении точек сближения с Анкарой по Сирии, а также в сфере военно-технического сотрудничества (контракт по зенитным ракетным комплексам дальнего действия С-400).



Протянуть руку помощи Турции в переживаемые ею сложнейшие времена "выяснения отношений" с США готовы и другие игроки на пространстве Большого Ближнего Востока. Среди них Иран, который сам оказался под жесточайшим американским давлением, и Катар. Недавний визит монарха этой арабской страны в Анкару своим результатом имел обещание эмира Тамима бин Хамада аль­Тани направить на турецкий рынок $ 15 млрд прямых инвестиций.



Ситуация в экономике Турции действительно тревожная, если не сказать предкризисная. Главным недугом страны аналитики называют дисбаланс в основных макроэкономических показателях. Инфляция в Турции измеряется двузначной цифрой - выше 15%. Это вынуждает турецкие банки держать ставки по кредитам на таком уровне, что местный бизнес все больше предпочитает брать в долг за рубежом. Банковский сектор долгие годы не может найти постоянный источник инвестиций - турецкие граждане тратят слишком много, не успевая делать сбережения. С 2013 года уровень внешнего долга частного сектора Турции составил $ 240 млрд. В условиях обесценивания турецкой лиры выплачивание долга для правительства становится все более обременительным. До июля 2019 года у турецкого правительства накопится около $ 179 млрд внешних долговых обязательств, что эквивалентно четверти всего годового объема производства в стране. Несмотря на это, правительство Турции констатирует отсутствие "больших рисков" на следующий финансовый год.



Между тем в стране до сих пор не появилось критической массы предприятий, производящих высокотехнологические товары на экспорт (лишь 2% от общего экспорта Турции). Завязанная на внешний рынок промышленность вынуждена довольствоваться изделиями с низкой добавленной стоимостью. Ситуацию усугубляет и зависимость страны от внешних источников сырья (более 83% в сфере производства электроники и автомобильной промышленности) и энергоресурсов, за которые местный бизнес также вынужден расплачиваться твердой валютой (1).



Объявленный Эрдоганом в начале августа план действий "Сто дней" рассчитан на выполнение в приоритетном порядке 400 проектов, 48 из которых приходится на местный военно-промышленный комплекс. Эксперты отмечают нацеленность программы "Сто дней", прежде всего, на внутреннюю аудиторию. Переизбранный в конце июня на новый президентский срок, Эрдоган хотел показать, что правительство держит ситуацию под контролем. Данный сигнал особенно был необходим для бессменного лидера страны, находящегося у власти уже почти 16 лет, под призмой завершенного перехода Турецкой Республики от парламентской к президентской системе правления.



Более серьезный сигнал, помимо во многом декларативной "стодневники" Эрдогана, инвесторы получили от властей 10 августа, когда министр финансов Турции Берат Албайрак рассказал о планах правительства в период 2019-2023 годов сосредоточиться на увеличении притока инвестиций в страну и диверсификации их источников. Министр пообещал структурные реформы, за которые долго выступали ведущие мировые финансовые и экономические организации. Представленный турецким финансовым ведомством план действий включает меры по сбалансированию бюджетных средств и трат в пользу приватизации целого ряда компаний.



Напомним, турецкая лира подешевела с начала года на 40%. 10 августа она испытала наибольшее падение в течение дня с 2001 года - курс обрушился до абсолютного исторического минимума (7,24 лиры за $ 1). Ранее президент США Дональд Трамп объявил о дополнительном повышении защитных пошлин на поставки турецкой стали и алюминия. В первом случае ставка тарифа будет увеличена с 25% до 50%, во втором - с 10% до 20%.



На этом неутешительном фоне Эрдоган и его министры умудряются делать США предупреждения с самым широким геополитическим подтекстом и продолжать "мягкий шантаж" Европы. 26 августа турецкий лидер пообещал принести мир и обеспечить безопасность в Сирии, в том числе на территориях этой арабской страны, которые в настоящее время неподконтрольны турецкой армии. Об этом Эрдоган заявил, выступая в провинции Муш по случаю 947-й годовщины победы турок-сельджуков в битве при Манцикерте. "Это (установление мира) произойдет не только в районах Сирии, находящихся под контролем Турции. По воле Аллаха, мы установим тот же мир и в других частях Сирии. По воле Аллаха, мы принесем мир и Ираку, где активны террористические организации", - сказал глава государства.



По его словам, Турция обязана быть сильной. "Если бы отступим, то противники не оставят нам права на существование на этих землях, - заявил Эрдоган. - Анатолия - это стена. Разрушите эту стену, тогда не будет больше Ближнего Востока, (Северной) Африки, Центральной Азии, Балкан и Кавказа".



Двумя днями позже министр финансов Турции Берат Албайрак, приходящийся Эрдогану зятем, намекнул европейцам на возможные "сюрпризы" в вопросе беженцев из ближневосточного региона. Таковые могут ожидать Евросоюз, если он не перейдет от слов к делу и не окажет многолетнему кандидату на вступление в ЕС внушительной финансовой помощи.



Состоявшаяся в минувший понедельник, 27 августа, встреча Албайрака с его французским коллегой Бруно Ле Мэром не привела к каким-либо позитивным для Анкары изменениям в настроениях инвесторов. Напротив, заявления главы турецкого Минфина по итогам переговоров только усилили опасения относительно углубления противоречий между Турцией и США. Албайрак указал на планы турецкой стороны укрепить торгово-экономические и финансовые связи с Европой, при этом подчеркнув, что американские санкции против Анкары могут "в конечном итоге усугубить терроризм в (ближневосточном) регионе и кризис вокруг беженцев".



Другими словами, Турция может "открыть шлюзы" на Европу, направив туда десятки тысяч беженцев, вопрос пребывания которых в южных и других турецких провинциях обговорен известным соглашением Анкары и Брюсселя, заключенным в марте 2016 года. А беженцев на турецкой территории, преимущественно из Сирии, согласно официальной статистике, более 3,5 млн. Приводятся следующие цифры. Всего в Турции со статусом беженца зарегистрировано 3,545 млн сирийцев. Лица мужского пола составляют заметное большинство - 1,922,410 против 1,622,883 лиц женского пола. Число лиц младше четырех лет - 536 тыс.



В лагерях проживает всего 204,288 беженцев. Большинство сирийцев зарегистрировано в Стамбуле (свыше 564 тыс.), провинциях Шанлыурфа (около 470 тыс.), Хатай (442 тыс.), Газиантеп (391 тыс.), Адана (222 тыс.), Мерсин (208 тыс.). В некоторых приграничных районах доля сирийцев превышает (!) долю местного населения. Так, в турецком Килисе 95% населения составляют лица с сирийским гражданством. В других южных регионах Турции ситуация в этом вопросе менее тревожная: Хатай (28%), Шанлыурфа (23%), Газиантеп (19%), Адана (10%). Примечательно, что, по данным на март текущего года, лишь немногим более 55,5 тыс. беженцам из соседней арабской республики предоставлено турецкое гражданство. При этом только 19 тыс. сирийцев получили официальное разрешение на работу в Турции.



Согласно заявлениям представителей правительства Турции, за семь лет сирийской войны местные власти потратили свыше $ 30 млрд на беженцев. Видимо, Анкара все же предъявит в ближайшее время счет Брюсселю для оплаты части затраченных ею финансовых ресурсов для сдерживания потока беженцев. И европейцы будут вынуждены идти на уступки ближневосточному соседу, иначе они окажутся перед фактом обрушившейся в Анатолии "стены", о чем предостерегает Эрдоган.



Прояснение ситуации в отношениях Турции и ЕС ожидается совсем скоро - в этом месяце Эрдоган посетит Германию. Впрочем, уже сейчас очевидно, что ключевые силы Европы оказались практически под тем же давлением американской администрации во главе с Трампом, пусть и степень его агрессивности в отношении Старого Света менее выражена, чем в случае с Турцией. А значит у европейцев будет нарастать ощущение необходимости нейтрализовать навязчивые и агрессивные выпады из-за океана. Как с недавних пор стали признавать лидеры европейского континента, сделать это можно, в том числе и повышением уровня сотрудничества с Россией в вопросах региональной безопасности. С теми же геополитическими реалиями в период повышенной агрессии США в сторону бывших союзников и партнеров вынуждена считаться и Турция.



(1) Тимур Ахметов, Сможет ли Эрдоган не допустить финансового кризиса // Независимая газета, 21.08.2018.



Ближневосточная редакция EADaily

3 сент. 18 Источник - eadaily.com

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