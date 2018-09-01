В МВД Туркменистана опровергли информацию о ДТП с автобусом, перевозившим учителей на сбор хлопка

10:55 03.09.2018

Никаких дорожно-транспортных происшествий с участием общественных транспортных средств (автобусов и маршруток) в целом по августу, а также 1 сентября в Туркменистане не было. Об этом Turkmenportal.com заявили в пресс-центре МВД республики.



"В течении августа и в начале сентября на территории всей страны не произошло ни одного крупного дорожно-транспортного происшествия, в котором фигурировали бы автобусы, маршрутки и такси. Информация о ДТП в Туркменабате, с якобы перевернувшимся автобусом не имеет ничего общего с действительностью", - отметил ответственный сотрудник центра Җепбар Халилов.



Напомним, СМИ сообщили, что в пятницу, 31 августа утром примерно около 7 часов утра в городе Туркменабаде автобус везший на хлопок преподавателей столкнулся с легковым автомобилем.



В автобусе марки Газ 53 находились более 20 преподавателей и работников 29-школы Туркменабада. В результате столкновения, автобус перевернулся. Пострадавшие были госпитализированы в областную больницу.