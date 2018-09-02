Жителям бывшей Украины поможет только ее ликвидация, - К.Мочар

11:05 03.09.2018 ЖИТЕЛЯМ БЫВШЕЙ УКРАИНЫ ПОМОЖЕТ ТОЛЬКО ЕЕ ЛИКВИДАЦИЯ

Возможна ли ликвидация Украины без ее раздела между соседями?



Константин Мочар

2 сентября 2018



Мысль о том, что жителям бывшей Украины поможет только ее ликвидация, появилась в оглавлении не потому, что я решил пооригинальничать, или вспомнил известное выражение - "лучшим средством от перхоти является снятие головы". И совсем не потому, что ненавижу всех ее жителей – это невозможно, данная недострана, увы, является моей малой родиной, да и помимо моральных уродов, достойных самого сурового наказания, там осталось много хороших людей.



Дело в том, что недавно в медиасфере появился очередной рецепт спасения бывшей Украины. Оказывается, Украине не видать политической стабильности, пока она не разделится на два независимых государства. Будущее Украины только в таком разделении на Восток и Запад.



"К такому заключению пришли участники дискуссии, начатой польским общественником, политологом и экспертом по безопасности Анджеем Запаловским на своей странице в социальной сети. Политолог опубликовал пост, посвященный событиям, происходящим на Украине, в котором фактически признал законность присоединения Крыма к России и обвинил современный Киев в пропаганде радикального национализма и героизации военных преступников.



Пост Запаловского вызвал бурное обсуждение в польском сегменте интернета, а один из комментариев завоевал даже больше популярности, чем текст политолога. Некто Michał Szuran поддержал мнение эксперта насчет Крыма, о том, что поляков просто кормят пропагандой центральные телеканалы. Пользователь признал, что сам не раз бывал в Крыму и видел все своими глазами. Также он отметил, что Киеву никогда не удастся украинизировать Донбасс, так же как и Харьков или Одессу. По сути, Украина изначально была разделена на две почти равных части, два совершенно разных культурных общества.



Восток и Запад, по мнению поляка, не совместимы. Именно поэтому стабилизация ситуации на Украине невозможна, пока не образуются два независимых друг от друга государства. И что это – единственный способ благоприятного решения нынешнего конфликта".



Так что, казалось бы, все правильно - остается только стукнуть судейским молотком по столу и согласиться. Правда, непонятно, что в таком случае делать с представителями "восточного" менталитета на "западной" территории бывшей Украины и "западного" - на земле "восточной". А еще - куда относить территории срединные (между вышеуказанными полярными) – ведь у них носителей обоих менталитетов почти поровну.



К тому же, так можно забыть и об основном - не различие жителей разных регионов бывшей Украины, более восточных и более западных, основная причина ее нынешних бед, а попытка использовать всю данную территорию, вместе со всеми ее жителями, против России. Тем более, что "промыли" мозги даже многим русским не только бывшей Новороссии, но и относительно недавно переехавшим из России.



Как очень убедительно пишет Ростислав Ищенко: "На Украине сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, население этой территории обладает всеми признаками самостоятельной нации. С другой - о какой украинской нации можно говорить, если миллионы украинцев переезжают в Россию и становятся абсолютно русскими, а миллионы русских, переезжающих на Украину, умудряются стать не просто украинцами, но еще и русофобами?". Здесь ведь уже и речи нет о ментальном различии, связанном с делением по территориальному признаку!



Именно поэтому – ни новые выборы, с попыткой найти нового президента, который бы чудесным образом решил все проблемы данного недогосударства, ни новые разделы – не помогут. Тем более, что Запад, даже весь окунувшись в свои проблемы (США со своими внутренними, ЕС со своими), никогда не забудет о главной своей внешнеполитической цели – максимально сдерживать Россию, вплоть до ее уничтожения. И, именно поэтому, бывшую Украину, как оружие против нас, из рук никогда не выпустит. Будет помогать культивировать русофобию, будет заставлять воевать против русского Донбасса и против России, по возможности "до последнего украинца" (зная, что потенциально это наши люди).



Конечно, хочется надеяться, строить иллюзии, что Западу не до нас и не до несчастных украинцев, но, похоже, увы… Поможет лишь ликвидация бывшей Украины, с переформатированием ее в новое государство, федеративное и снова потенциально братское России. Давно известно, что вооруженный конфликт на данной территории, да и многие другие проблемы, могут решить только Минские договоренности, точнее, выполнение их мероприятий, вплоть до федерализации. А если договоренности не может выполнить Киев, придется взяться за дело другой стороне конфликта.



Если же возвратиться к вышеуказанным полякам-"кулинарам" с их "рецептами", они - то ли хитро-манипулятивно, то ли из-за непонимания – совершенно "забыли", что "повод не всегда является реальной причиной". Ведь реальная, основная причина проблем бывшей Украины последних лет, а именно влияние внешних, резко враждебных России и "восточному" менталитету сил - в данном польском мнении вообще не рассматривается. Даже такая разная, скроенная из разных кусочков (то есть с их жителями, разными по менталитету) страна, как правильно сказал в "Праве голоса" недельной давности Богдан Безпалько, вполне себе могла существовать в относительно недавнем Советском Союзе. Ну, или в империи.



А вот это дополнение насчет империи, между прочим, дорогого стоит. Во-первых, потому, что когда территория с людьми находится не только под руководством, но и под присмотром" существенно более разумного и сильного центра, то тогда внешние враждебные силы не смогут выстраивать из нее оружие против большей части населения, против братского народа (точнее, другой части их единого народа), против счастливого будущего. Только если бы удалось избежать гибели СССР, враги не смогли бы разрушить промышленность, сельское хозяйство и вообще всю экономику бывшей Украины, не смогли бы ее хаотизировать.



И, во-вторых, именно империя (1 - Российская империя, 2 - Советский Союз как фактическая империя и 3 - нынешняя Россия как будущая империя), благодаря большому опыту сосуществования представителей разных национальностей, разных конфессий и даже разных интересов, с толикой разумного подавления векторов враждебных, имеет несравненно больше возможностей для купирования противоречий.



Существенно больше, чем территория с людьми, объявившая себя "самостийной" и "нэзалежной", в попытках стать полноценным субъектом международного права. Ведь в этих попытках она, заодно, еще и попытается выпятить свою инаковость, свою отдельность, на базе именно того менталитета, который больше отличается от метрополии. То есть пробует стать унитарной, обязательно выделяя менталитет меньшинства, который так же обязательно (поскольку могущественный братский сосед подобного не позволит) приведет ее к развалу.



Да, хотя бы гипотетически, можно было бы попытаться учесть сейчас мнение поляков, обычно недружелюбных России и ее "осколкам". То есть разделить бывшую Украину, так и не сумевшую стать полноценным государством - только не на две, а на три части плюс отдельное Закарпатье. Потому что меньшую долю представителей противоположного менталитета можно было бы попытаться частью изгнать-выдавить, частично насильно ассимилировать.



Однако подобное не решает проблемы бывшей метрополии-России в связи с наличием русофобской территории у ее границ, к тому же являющейся плацдармом нашего глобального врага – даже если она станет существенно меньшей, то все равно будет наличествовать. В числе многих других причин, еще и потому что, "сидя на любом клочке оставшейся украинской территории, нынешняя (необандеровская) власть будет претендовать на право представлять всю Украину и даже Крым".



Тем более, люди Галиции сто лет назад с небольшим тоже были нашими - данное разделение значило бы "зафиксировать убытки" России, признав победу Запада над нами в этой части земного шара. Может, пора уже перестать все время лишь защищаться, лишь откатываться назад, в постепенно сжимающихся границах Русского мира?



К тому же, обратная сторона "медали" - "повышенный прагматизм" этой части бывше-русского населения - в данном случае даже сможет нам помочь. В свое время вышеуказанный прагматизм, после геноцида Телергофа и Терезина, после многочисленных убийств русинов австро-венгерскими войсками, после ухода почти 200 тысяч русинов в Россию, заставил его носителей, оставшихся на родной земле, принять перевоспитание и веру Запада (как, за многие столетия до них, это случилось с другими бывше-нашими - с поляками).



Но ведь этот прагматизм заставляет галичан еще и быть лояльными к любой власти – кстати, бандеровское движение, базирующееся на внешних и фашистских идеях, и источниках финансирования, было в свое время такой же, пускай и неформальной, властью. При жесткой же центральной (российской или про-российской) власти и реальной, не показушной борьбе, необандеровщина исчезнет полностью.



А относительно жителей Галиции: достаточно лишь поставить их перед выбором - жизнь или почти-рабами у поляков (которым, к тому же, самим светит резкое уменьшение финансирования в ЕС), или в новом федеративном государстве Юго-Западная Русь с ясно видимыми перспективами. Тем более что они, такие прагматичные из себя, уже успели убедиться, что их русофобия и близко не приносит тех дивидендов, на которые надеялись.



Тот же прагматизм, ради ощутимого уменьшения цены на газ, электроэнергию, бензин и так далее, наверняка заставит их начать и свою денацификацию, и раззомбирование (то есть впустить русское телевидение и не только). И он же вынуждено заставит пойти на большее сотрудничество с Россией и новыми российскими регионами бывшей Украины (которых со временем будет становиться все больше).



А ясно видимые - хоть и не быстрые именно в их случае - надежды на присоединение к России, вместе с возможностью для их детей учиться в лучших вузах, вместе с возможностью продолжать работать вахтовым методом на давно облюбованном Севере России и в Сибири, будут давать и правильные изменения менталитета. Которые, особенно с использованием новой государственнической идеологии и воспитанием-образованием их детей и внуков на ее базе, сделают последних искренними патриотами нашей Родины.



Тем более, никуда не делось и почти забытое уже чувство принадлежности к некогда огромной стране, вершащей судьбы мира, желание снова быть значимыми.



Конечно, при всем, при этом надо отдавать себе отчет - больше ста лет уже, как произошли вышеуказанные враждебные изменения в сознании галичан, и времени, чтобы их нивелировать, тоже должно пройти немало. А уж будут ли галицкие Моисеи водить народ Галиции по "пустыне" 40 лет или, благодаря сильному желанию лучшей жизни, полиграфам и другим техническим новшествам, все пройдет быстрее - посмотрим.



Полякам же впору озаботиться о своих проблемах – нынешняя историческая ситуация показывает, что внутренние проблемы в США (и тем более на фоне грядущего исчезновения их оружия-бывшей Украины) будут заставлять последних чем дальше, тем больше забывать и о своем желании влияния на Европу, и об их европейских прислужниках, даже самых преданных. А поскольку Польша, как всегда недальновидно, успела "насолить" руководству главной страны Четвертого рейха и другим немцам, то очередной ее раздел уже не за горами... Источник - iarex.ru

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