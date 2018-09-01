 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Туркменистан уже неделю не пропускает через границу фуры с грузом для Таджикистана
12:22 03.09.2018

Более недели фуры с грузом, следующие из Ирана в Таджикистан, не могут пересечь туркменскую границу

Фуры с грузом, предназначенным для Таджикистана, следующие через Иран, больше недели не могут пересечь туркменскую границу, сообщает агентство ТаджикТА.

Такая ситуация сложилась из-за того, что Ашхабад не дает разрешение на их въезд, говорится в сообщении.

Водители фур, застрявших на пропускном пункте Лютфабад-Артык, говорят, что на КПП им причин инцидента не разъясняют, сообщают СМИ.

Около границы скопилось около 100 машин, ожидающих "добро" на въезд на территорию Туркменистана.

"На пограничном переходе Сарахс стоят также пассажирские автобусы, которые Таджикистан закупил в Турции. Их также не пропустили", - отметил один из водителей.

Другой таджикский водитель сообщил, что туркменские пограничники не пропускают лишь те машины, которые везут груз в Таджикистан. По его словам, границу спокойно пересекают машины, везущие товар в Узбекистан, Кыргызстан и другие страны.

На границе Таджикистана и Китая задержано 100 фур из-за перегруза

"Не пропускают только фуры, которые едут в Таджикистан", - добавил он.

Собеседники рассказали, что вместе с ними застряли и фуры из Ирана и Турции, направляющиеся в Таджикистан. Они утверждают, что аналогичная ситуация и на других КПП на туркменско-иранской границе.

Как отмечают СМИ, посол Таджикистана в Туркменистане проинформирован о ситуации.

Источник - ru.sputnik-tj.com
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