Итоги Азиатских игр. Кыргызстан превращается в спортивную державу?

12:55 03.09.2018 Иван МАРЧЕНКО



В Индонезии завершились 18-е летние Азиатские игры. Для Кыргызстана они оказались богаты на события. Наша сборная установила личный рекорд, завоевав две золотые, шесть серебряных и 12 бронзовых медалей. Неужели КР потихоньку превращается в спортивную державу? Об итогах игр размышляет корреспондент 24.kg.



Медаль за медалью



Во множестве видов спорта азиаты (в частности, китайцы) доминируют и на Олимпийских играх показывают выдающиеся результаты. Поэтому масштаб Азиады переоценить трудно. Это мини-Олимпиада и репетиция ОИ-2020 в одном флаконе. И уж, конечно, нельзя путать ее с Азиатскими играми в помещениях и по боевым искусствам, прошедшими в 2017-м в Туркменистане.



За победу в 40 видах спорта боролись около 12 тысяч атлетов из 45 стран. В медальном зачете ожидаемо уверенно победил Китай. В его активе 289 медалей, в том числе 132 золотые. Второй стала Япония, третьей - Южная Корея.



Кыргызстан на 22-м месте. Нашу страну представили около 150 атлетов, которые, как уже отмечалось, выиграли 20 медалей (14 в олимпийских видах). Для сравнения, на Азиатских играх-2002 у сборной КР было 12 наград, и прежде это было ее лучшим выступлением. На Азиаде-2014 - лишь шесть.



Немного экзотики



Отечественные атлеты выступили в большинстве популярных видов спорта. Но не во всех, развивающихся в КР. Кое-кому не хватило для поездки денег, а некоторым смелости.



Были в программе и экзотические виды: бег на роликовых коньках, гонки на водных мотоциклах, парапланеризм, "волейбол ногами", бридж... В них кыргызстанцы, увы, не участвовали. Почему? У нас что, негде на параплане летать? Особенно обидно за гонки на водных мотоциклах. Это же спорт мечты! Начать бы развивать их в КР. Или зря на Иссык-Куле столько любителей катается?



Команда мечты?



Давно понятно, что борьба - главный вид спорта в КР. Борцы чаще, чем кто-либо другой, выигрывают престижные турниры. Даже в смутное время не оставляют страну без повода для радости, а в пору относительной стабильности им грех не побеждать. На Азиаде они завоевали по четыре серебряные и бронзовые медали.



Больше всех впечатлили девушки: три из трех поднялись на пьедестал. Вот это КПД! Раньше у нас в женской борьбе сияла лишь Айсулуу Тыныбекова. Теперь появились не менее талантливые спортсменки, которые, если так пойдет и дальше, со временем превзойдут ее достижения. Хвала тренеру Нурбеку Изабекову. Мог бы сосредоточиться на одной Тыныбековой, но работает на перспективу и дает шанс молодежи.



На фоне остальных борцов слабовато выступили вольники. Не удается им безболезненно провести смену поколений. Только Магомед Мусаев стабильно в призерах.



Другое дело - борцы греко-римского стиля. Стоит какому-то чемпиону завершить карьеру, как его место в сборной тотчас занимает не менее талантливый спортсмен. Но такого поколения "греко-римлян", как сейчас, у нас давно не было. Полгода назад на домашнем чемпионате Азии подопечные Азата Эркимбаева установили рекорд, выиграв восемь медалей. Нынче у них четыре награды. Потрясающие показатели.



Одна на всех



Легкоатлетка Дарья Маслова блистает не первый год. В сезоне-2017 она стала чемпионкой Азии и Всемирной универсиады. На Азиаде была одним из фаворитов и оправдала ожидания, выиграв "золото" и "серебро". Еще два таких же успешных года, и она запросто сможет побороться за высокие места на ОИ-2020.



Уровень Дарьи Масловой разительно (как небо и земля) отличается от остальных легкоатлетов КР. Есть, конечно, у нас и другие талантливые бегуны и бегуньи, но им на Азиадах блистать или еще рано, или уже поздно. Поэтому надо, с одной стороны, беречь Дарью, с другой - воспитывать будущих звезд.



Мужчина со стержнем



Имя штангиста Иззата Артыкова тоже давно на слуху. На Олимпиаде-2016 он чуть не стал легендой нашего спорта, но в его анализе крови нашли допинг, и довольно долго о нем не было слышно.



Болельщики и специалисты с энтузиазмом восприняли весть, что Артыков выступит в Индонезии. Однако перспективы его выглядели туманно. Одолевали тревожные мысли: не растерял ли он былой задор, не сломила ли его история с допингом?. Теперь видим: Иззат настоящий боец. Его нынешняя "бронза" дорогого стоит. Вот возьмет и на ОИ-2020 назло недругам выиграет "золото"!



Апогей сезона



Боксер Азат Усеналиев в этом году поймал кураж, победив на трех крупных турнирах. И на Азиаде смотрелся уверенно, разгромно выиграв три боя. Затем ему в соперники достался действующий чемпион Азии из Узбекистана, и в поединке, достойном финала, Азат проиграл. В итоге у него бронзовая медаль. Это лучший результат наших боксеров на Азиаде.



Усеналиев опытен и амбициозен. Думается, это не последнее его слово на ринге.



Двойная гордость



Федерация дзюдо - одна из самых активных в стране. Ее спортсмены едва ли не чаще всех ездят на зарубежные турниры. Не всегда попадают в призовую тройку, но накапливают необходимый опыт. Постепенно это приносит плоды.



В Индонезии наши дзюдоисты завоевали две бронзовые медали - отличились Артур Те и Владимир Золоев. Если учесть, сколь большое внимание в федерации уделяют подготовке молодежи, то это только начало победной эпохи.



Завсегдатаи и новички



Впервые Кыргызстан выступил на Азиатских играх аж в трех командных видах спорта.



Футболисты набрали одно очко в трех матчах и не вышли из группы. Любопытная статистика: на трех последних Азиадах (с учетом игр 2010 и 2014 годов) они провели девять поединков. Два свели вничью и семь проиграли. Прогресса не видно. А ведь когда-то, на Азиаде-2006, они побеждали соперников с крупным счетом. Надо федерации делать выводы.



Сборная по баскетболу 3?3 на летнюю Азиаду поехала впервые, и ждать от нее триумфа было рано. Этот вид развивается в КР не так давно. Если федерация не сбавит темп, в следующий раз ребята наверняка сыграют лучше.



Волейболисты тоже дебютировали на играх. В целом, выступление сложилось для них неудачно, но оставило приятное послевкусие. Историческая победа над командой Казахстана забудется нескоро.



Брат за брата



Сами руководят федерацией, сами тренируют, сами выступают. Все это про братьев Муртазалиевых из Федерации бразильского джиу-джитсу КР. Старший Муртазали - наставник сборной страны, младший Абдурахманхаджи - глава федерации. Искренне заинтересованы в результате - отсюда большие достижения в последние три года. Причем, у них неолимпийский вид спорта. Наверняка, немало средств в его развитие они вкладывают сами.



В Индонезии их соратники выиграли "золото" и "серебро", а сами братья - "бронзу". Не исключено, что в 2024-м джиу-джитсу войдет в олимпийскую программу. Кыргызстану будет кого отправить на ОИ.



Достижения молодых Муртазалиевых смотрятся особенно выгодно в сравнении с некоторыми нашими престарелыми спортивными деятелями, которые десятки лет сидят в федерациях и не дают результата. Может, стоит набраться решимости и уступить дорогу новому, креативному поколению?



В тренде



Пенчак силат - это не какое-то ругательство, а название модного в Индонезии боевого искусства! Хозяева Азиады специально включили его в программу, чтобы выиграть много медалей. Они добились своего. Но и Кыргызстану кое-что перепало - две "бронзы".



Можно только восхититься прозорливости и широкому кругозору тренеров, взявшихся развивать этот вид спорта в КР. Вот пример наставникам, которые хотят подготовить призеров Азиады, но по каким-то причинам не могут сделать это в более привычных нам единоборствах.



Их время



Удачный результат на Азиаде не такой уж неожиданный. Наши спортсмены не первый год достойно выглядят на международной арене, и те, кто регулярно следит за их выступлениями, знают об этом.



Были и такие, кто не попал в призеры, но показал многообещающий результат. Из них стоит выделить пловца Дениса Петрашова. Прогрессирует не по дням, а по часам.



Почти все, кто мог, выиграли медаль. Мало чье выступление разочаровало. Некоторые наоборот преподнесли приятный сюрприз - прозвучали новые имена. Мы все более конкурентоспособны и, наконец-то, можем на равных биться с мировыми звездами. В этом плане особенно впечатлил 19-летний борец Акжол Махмудов, победивший чемпиона Азии, мира, Азиатских и Олимпийских игр. Раньше, попадая на таких соперников, наши спортсмены жаловались, дескать, со жребием не повезло и, как правило, проигрывали.



Самое важное, что среди нынешних триумфаторов много молодежи 18-25 лет, которая еще долго может прославлять Кыргызстан. Некоторые способны подняться на олимпийский пьедестал.



О деньгах



Победители и призеры Азиады должны получить от государства солидное денежное вознаграждение. Заглядывать им в карман - последнее дело. Можно лишь пожелать, чтобы размер премии был пропорционален усилиям, приложенным ими для попадания в призовую тройку. Если человек провел две схватки, из которых выиграл одну, и этого хватило для бронзовой медали, премия должна быть одного размера. А если провел пять схваток, выиграл четыре и также получил "бронзу" - другого. Чем больше у человека было конкурентов, тем выше надо ценить его успех.



На волне интереса



Спортивным чиновникам надо сделать анализ и понять, что помешало выступить еще лучше. Ведь такая возможность была. Тем же борцам было по силам брать не четыре "серебра", а столько же "золота".



Легкая атлетика, плавание и пулевая стрельба считаются самыми "урожайными" видами спорта. На этой Азиаде в них в сумме разыгрывали 109 комплектов наград. Кыргызстанцы усилиями все той же Дарьи Масловой выиграли две медали. Подавляющее большинство наград мы по-прежнему берем в единоборствах. Поэтому о масштабном развитии нашего спорта говорить рано. Мы в основном укрепили позиции в тех видах, где и до того были не на последних ролях. Нам есть к чему стремиться и на кого равняться. Узбекистан на Азиаде выиграл 21 "золото", Казахстан - 15.



На волне всеобщего интереса к спорту чиновникам надо еще раз озвучить перед вышестоящим руководством проблемы своей отрасли. Наверное, самая болезненная - задержки финансирования. Чтобы не лишаться практики, представители ряда федераций частенько ездят на зарубежные турниры за свой счет, а потом месяцами ждут, когда государство возместит им расходы. Те, у кого денег нет, пропускают турнир за турниром. Из-за этого им трудно развиваться; у многих опускаются руки, и они завязывают со спортом, так и не раскрыв полностью свой потенциал.



Успех на этой Азиаде не снимает с чиновников ответственность за регулярные провалы в зимних видах спорта. В Кыргызстане великолепные условия, чтобы поднять на высокий уровень горные лыжи и, скажем, биатлон. Главное - желание. Источник - 24.kg

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