Открытие III Всемирных игр кочевников. Текстовая трансляция и видео

13:01 03.09.2018

На Иссык-Куле сегодня пройдет торжественная церемония открытия III Всемирных игр кочевников. Авторы дали ей название "Древо жизни".



24.kg вело текстовую трансляцию открытия.



21.47. Президент Кыргызстана объявил III Всемирные игры кочевников открытыми. После его слов прозвучал гимн Кыргызстана.



21.45. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков приветствовал гостей и участников Всемирных игр кочевников. Он также объявил о передаче эстафеты ВИК Турции.



21.34. Парад отличало то, что во многочисленных сборных было несколько знаменосцев, шедших в начале, середине и конце.



21.32. Замыкает парад команд сборная Кыргызстана. Флаг республики пронес лидер сборной по кок-бору Манас Ниязов.









21.24. Большая делегация приехала из России. Представители разных субъектов РФ одеты в свои национальные одежды.



21.15. Многие делегации идут в национальных костюмах. Некоторые команды представлены всего одним спортсменом, другие - насчитывают несколько десятков. А в сборной Казахстана, например, более 200 человек.

Заявки на участие в Играх подали более 2,5 тысячи атлетов из 82 стран. Для сравнения, на первых ВИК участвовали около 800 спортсменов из 19 стран, на вторых – 1,2 тысячи человек из 62 стран.



21.08. После исполнения гимна Всемирных игр кочевников начался парад их участников.



21.03. Артисты хором исполнили строки из эпоса "Манас".



21.01. Эстафету у мастеров игры на ооз комузе перехватили комузисты. Теперь выступает манасчы.



20.59. Артисты играют на ооз комузах. Их не меньше, чем артистов, которые на открытии ВИК-2016 играли на комузах. Выступление также способно войти в книгу рекордов Гиннеса.



20.53. "Лодка мира". Она посвящена творчеству Чингиза Айтматова и подчеркивает осознанное осмысление человека как неотъемлемой части мироздания в эпоху глобализации.



20.49. Начинается сцена "Ак Шумкар". Белый кречет Ак Шумкар олицетворяет собой символ верховной власти и величие духа баатыров.



20.48. Всего театрализованное действо "Древо жизни" состоит из девяти взаимодополняющих друг друга мощных сценических картин. Авторская оригинальная музыка, выразительные сценографические решения, современнные светотехнологии в формате 3D, стилизованные сценические костюмы помогают раскрыть тему.



20.45. Артисты, переодетые в чертей, и чудовища на ходулях танцуют возле трибун. В это время в поле воины на корнях бьются с врагом.



20.42. Номер "Борьба с темными силами". Он включает детальную сцену - борьбу 40 храбрых воинов с врагом, напавшим на землю мирного народа.



20.35. "Рождение баатыра". Артисты изображают празднование рождения младенца, будущего баатыра. Празднование сопровождается традиционными играми и состязаниями.



20.30. Идет номер Умай эне. Умай - высокочтимое земное женское божество, доброжелательный дух, покровительница детей и матерей.



20.26. Начался номер Камбар Ата. Он повествует о неразрывной связи кочевника с лошадью и включает эксклюзивное выступление "небесных всадников".



20.22. В начале церемонии артисты выступили с номером "Зарождение Вселенной". Под звуки космической музыки прошел обратный отсчет времени. Сейчас исполняют номер "Колесо жизни" - об уникальной роли духовной культуры кочевников в процессе развития человеческой цивилизации; о глубине и великой мудрости феномена кочевника.



20.11. Театрализованное представление началось с салюта.



20.07. Ведущие представляют высокопоставленных гостей. Среди них президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Азербайджана Ильхам Алиев и другие.



Реджеп Тайип Эрдоган накануне заявил, что IV Всемирные игры кочевников пройдут в Турции.



20.03. Торжественная церемония открытия III Всемирных игр кочевников началась.



19.55. Артисты занимают места на сцене для начала театрализованного представления открытия III Всемирных игр кочевников.



19.40. Большая часть ипподрома заполнилась. Очень много сотрудников милиции - в связи с визитом высоких гостей приняты беспрецедентные меры безопасности. Звучит национальная музыка.



19.35. В конце церемонии открытия состоится парад участников ВИК. В этом году вместе со спортивными делегациями пройдут и представители творческих коллективов, а также выдающиеся спортивные деятели Кыргызстана прошлого и современности. Среди них олимпийский чемпион Каныбек Осмоналиев, призеры Олимпийских игр Канатбек Бегалиев и Руслан Тюменбаев, чемпионка Азиатских игр-2018 Дарья Маслова, призеры Айсулуу Тыныбекова, Акжол Махмудов, Иззат Артыков и другие.



19.22. Ипподром заполнился примерно на треть. Зрители продолжают прибывать. Уже пришедших развлекают рекламными роликами на мониторах. Мониторов много. Стоят перед трибунами и висят под крышей.



19.17. На ипподром в городе Чолпон-Ате активно прибывают зрители. На ВИК в этом году приехало рекордное число журналистов: более 500 из 50 стран. В их числе ряд ведущих СМИ ближнего и дальнего зарубежья.



18.49. На ипподроме в городе Чолпон-Ате пройдет театрализованное шоу с использованием новейших технологий и участием 1,5 тысячи человек - артистов цирка, театра, балета, каскадеров и музыкантов. Постановка расскажет о философии кочевников. Она призвана связать идею всемирного кочевья с уникальным наследием кыргызов - эпосом "Манас" и творчеством писателя Чингиза Айтматова.