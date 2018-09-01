Все виды состязаний Всемирных игр кочевников

13:08 03.09.2018 ЕДИНЫ СИЛОЙ, ЕДИНЫ ДУХОМ



Вступление



В программе III Всемирных игр кочевников 37 видов спорта. Самая зрелищная схватка ожидается в Великой борьбе кочевников, которая стала новинкой ВИК.



Спортсмены будут состязаться в 14 видах борьбы, шести видах скачек, трех видах интеллектуальных игр, четырех видах стрельбы, трех видах охоты. Предусмотрены соревнования по армрестлингу, масреслингу, кок-бору, перетягиванию каната, ордо, стрельбе из лука на лошади и эр-энише.



Организаторы включили в программу соревнований национальные игры казахов, турков, туркменов, японцев, корейцев, монголов, узбеков, таджиков, иранцев, россиян, азербайджанцев.



ИА "24.kg" предлагает узнать подробнее обо всех играх, чтобы лучше понять дух кочевников.



БОРЬБА ВСЕХ ВРЕМЕН И НАРОДОВ



Больше всего на третьих играх представлено видов борьбы. Организаторы учли замечания прошлых лет. Тогда спортсмены из других стран жаловались, что даже схожие виды борьбы имеют различия, поэтому им сложно выступать по правилам только кыргызской национальной борьбы.



Виды борьбы





Алыш

Алыш – национальная борьба на поясах кыргызского народа с фиксированным захватом за пояс. Является одной из самых древних спортивных игр кыргызов. Состязания проводятся как среди мужчин, так и среди женщин. Борьба проходит только в положении стоя. Задача борца в том, чтобы повалить соперника на лопатки, не отпуская его пояс.



Ашыртмалы аба гюреши

Это один из традиционных видов турецкой борьбы гюреш. Это борьба с произвольными захватами за одежду и тело соперника. Техника богата различными приемами с воздействием ногами на ноги противника, бросками с захватом за пояс и борцовскую куртку, либо одну ногу и пояс. Поединки проходят под музыкальное сопровождение народных инструментов: барабана (давул) и духового инструмента (зурна). В соревнованиях участвуют только мужчины.



Гореш

Гореш – туркменская национальная борьба. Одна из разновидностей спортивной борьбы на поясах, которая корнями уходит в глубокую древность. Дошла до современности в первозданном виде.



Гуштини милли камарбанди

Гуштини милли камарбанди - таджикская национальная борьба на поясах. Является древней борьбой таджиков и имеет богатую историю. Помогала всадникам укреплять кисти, локти и спину.



Гюлеш

Гюлеш - азербайджанская национальная борьба. Интересно, что перед началом схватки спортсмены проводят под музыку в течение одной минуты разминку "мейдангазмек" и обмениваются приветствиями. Схватка начинается своеобразно. Борцы выходят на середину ковра, подают друг другу руки и, не распуская захват, попеременно толкаются плечами, причем с третьим толчком, наиболее энергичным, они отталкиваются друг от друга и начинают схватку. Для победы надо прижать противника обеими лопатками к ковру.



Казаx куресы

Это национальная борьба казахского народа. Борьба проводится в стойке без захватов руками за ноги. Борьба в партере или лежа не разрешается. В техническом арсенале казах куресы множество приемов. Многие из них используются в дзюдо, самбо, греко-римской, вольной и других видах борьбы.



Кураш

Кураш - национальная борьба узбекского народа. В ней запрещено бороться лежа, только в стойке. Разрешены исключительно броски и подсечки. Применение любых ударных, болевых, удушающих приемов, захватов ниже пояса строго запрещено. Это делает кураш простым, понятным, зрелищным, динамичным и безопасным видом спорта. История кураша насчитывает не менее 3,5 тысячи лет.



Кыргыз куреш

Кыргыз куреш - один из древнейших национальных видов борьбы кыргызского народа. Легенды, притчи и исторические документальные источники оставили множество свидетельств о выдающихся борцах.



Монгол бох

Это традиционная монгольская борьба, которая широко использовалась при подготовке воинов. Число борцов, участвующих в турнире, не должно было превышать 1 тысячу 24 человек. Соревнования проводятся в 9 этапов - "даваа" (перевал). После каждого даваа проигравший выбывает. Победителям каждого этапа присваивали почетные титулы: "аслан" (лев), "заан" (слон), "начин" (сокол). Самое высокое звание, которое мог получить победитель всех девяти этапов на общенародном турнире "Наадам" – это "аврага" (исполин). Перед началом каждой схватки борцы исполняют ритуальный танец "дэвиг", имитирующий полет ловчей птицы. После соперники сближаются и начинают схватку, которая ведется только в стойке.



Пахлавани

Пахлавани – это общее название традиционной борьбы в древней Персии и современном Иране, которая является наиболее почитаемым в Иране видом спорта и имеет очень древнюю историю. Борьба является частью традиционного комплекса воинских искусств персов. Общенациональным стилем борьбы в Иране считается кошти пахлавани или, как его еще называют, стиль "зурханэ". Борцовская техника кошти пахлавани крайне разнообразна и представляет собой один из лучших образцов вольной борьбы.



Самбо

Самбо – российский (советский) вид спортивного единоборства, а также комплексная система самозащиты. Оно включает приемы из многих национальных единоборств. В самбо можно одержать досрочную победу, благодаря болевому приему или эффективному броску. Президент России Владимир Путин занимается самбо с 11 лет.



Ссирым

Ссирым – традиционная борьба Южной Кореи. Борцы, удерживая друг друга за оригинальный пояс (сатпа), обернутый вокруг талии и бедер, пытаются повалить соперника на землю, используя самые разнообразные приемы. Площадка для борьбы ссирым, называемая "ссирымджанг", насыпная, имеет форму круга и приподнята над землей, что позволяет зрителям лучше видеть происходящее. Глубина слоя песка составляет от 10 до 20 сантиметров.



Сумо

Сумо - национальная японская борьба. В ней сочетаются элементы единоборства, шоу и священнодействия. Такого философского ритуала, как приветствие перед поединком, нет ни в одном виде спорта. Соперники приветствуют друг друга, жестами показывая, что пришли с чистыми намерениями, без оружия, готовы в честном бою доказать свое превосходство. Один из главных принципов сумотори: "Победив, не возгордись; проиграв, не падай духом!" Победителем считается тот, кто вытолкнет соперника за пределы арены или заставить его коснуться земли любой частью тела, кроме ступни.



Для спортсменов состязаниями только в одном виде борьбы III Всемирные игры кочевников не закончатся. У победителей в абсолютных весовых категориях есть шанс увезти домой сразу две медали победителя. Они смогут принять участие в новинке игр - Великой борьбе кочевников. Она представляет собой поединки поясной борьбы в свободном стиле.



Про Великую борьбу кочевников

1 Борьба на поясах – один из древнейших видов борьбы. Она присутствует в культуре многих народов мира. Благодаря простоте и зрелищности, борьба на поясах сохранилась в первозданном виде до наших дней.

2 Правила, по которым ведется Великая борьба кочевников, предельно просты, а вмешательство судей сведено к минимуму. В борьбе существовало лишь одно правило - для победы необходимо выполнить бросок противника на землю, никакие баллы и очки не считаются. Поэтому состязания позволяют провести чистые и справедливые схватки и выявить абсолютного победителя. Великая борьба кочевников проводится без учета веса борцов.

3 Никаких вторых и третьих мест в Великой борьбе кочевников не будет. Победитель только один. Его объявят Великим борцом, а имя впишут золотыми буквами в стилизованную древнюю книгу Великих победителей Всемирных игр кочевников.



АЗАРТ КОННЫХ ИГР



Национальные конные скачки – один из самых азартных и древних видов спорта кыргызского народа. Их проводили на различных народных праздниках. Победитель получал в награду драгоценности или скот. Помимо скачек, в которых лошади бегут обычным стилем, проводились соревнования и среди иноходцев.



Конные скачки подразделяются на виды в зависимости от длины дистанции, способа бега и возраста лошади. Так, различают ат чабыш, кунан чабыш, жорго салыш и бышты жорго.



Виды скачек



Ат чабыш

Ат чабыш - скачки лошадей всех возрастов на дистанции 22 километра.



Бышты жорго

Бышты жорго - забег трехлетних иноходцев на шесть километров.



Гладкие скачки

Гладкие скачки – зрелищные профессиональные скачки лошадей по ровной (гладкой) поверхности. Официально проводятся для испытания племенных лошадей на резвость. По итогам делается вывод о пригодности их дальнейшего разведения.



Дистанционный конный пробег

Дистанционный конный пробег - дисциплина конного спорта, в которой первенство определяется по лучшему времени прохождения дистанции. Считается, что конные пробеги берут начало в Аравии, где кочевники-бедуины, обнаружив, что лошади в пустыне могут передвигаться резвее верблюдов, стали испытывать арабских скакунов в гонках.



Жорго салыш

Жорго салыш - забег иноходцев всех возрастов на 11 километров.



Кунан чабыш

Кунан чабыш - скачки двухлетних лошадей на дистанции 11 километров.



Кроме традиционных скачек в культуре и обычаях кыргызского народа есть игра кок-бору, стрельба из лука верхом на лошади и борьба эр-эниш. Эти зрелищные дисциплины также представят на ВИК.



Напомним, игру кок-бору включили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.



Игры на лошадях



Кок-бору

Кок-бору - древняя популярная конноспортивная игра среди кыргызов и других народов Азии. В простонародье ее называют "улак тартыш" (перетягивание козла или козлодрание). Кок-бору – симбиоз скачек и игры. Всадники борются за тушу козла – необходимо не только завладеть ею, но и удержать, а затем забросить в "тайказан" (ворота) соперника. По итогам состязаний по кок-бору присвоят титулы "Великий игрок по кок-бору" и "Великая лошадь по кок-бору".



Стрельба из традиционного лука верхом на лошадях

К этим соревнованиям не допускаются олимпийские луки, луки с прицелами, арбалеты, нельзя использовать стрелы из карбоновых и синтетических материалов. Луки и стрелы должны быть изготовлены только из натуральных материалов.



Эр-эниш

Эр-эниш - традиционная кыргызская борьба всадников. В начале схватки борцы на лошадях по команде арбитра подъезжают в центр круга. Потом начинается схватка. Борцу необходимо стащить соперника с лошади, чтобы тот коснулся земли любой частью тела.



ОХОТНИЧЬЕ МАСТЕРСТВО



Кочевники всегда были ловкими охотниками. Многие народы Азии сохранили традиции предков. Сейчас охота с соколами и беркутами превратилась в спорт. На Всемирных играх кочевников продемонстрируют мастерство салбуурун. Это комплексные охотничьи игры с ловчими птицами и собаками.



Охота



Буркут салуу

Буркут салуу или охота с беркутом традиционна для кыргызского народа. Чтобы приучить диких хищных птиц, необходимо знать их характер и повадки. Кыргызстан – одна из немногих стран, где птиц используют в реальной охоте для пропитания семей.

Во время буркут салуу участники испытывают беркутов в двух упражнениях: ундок и чырга. Ундок предполагает, что беркута усаживают на расстоянии 200 метров от беркутчи. По сигналу судьи беркутчи начинает окликать беркута, держа в руках приманку. Здесь оценивается время прилета беркута.

Во время упражнения чырга беркутчи запускает птицу в направлении сделанного из шкуры лисицы муляжа, который на скаку тянет за собой наездник. Беркут должен долететь до муляжа и схватить его. На пути беркута устанавливают два флажка. Оцениваются время и скорость полета птицы между ними.



Далба

Далба – охота с соколом. Оценивается скорость полета птицы к вабило (приманка). Каждому кушчу (охотнику с соколом) дают три минуты на испытание сокола. В течение этого времени птица должна взлететь и сымитировать нападение на вабило, которое кушчу крутит на веревке. Приманку делают из перьев куропатки, фазана и голубя, взятых из хвоста и крыльев.



Тайган жарыш

Тайган жарыш - охота с тайганами. Резвость собаки определяют по скорости ее бега на 350 метров. Псы гонятся за муляжом из лисьей или заячьей шкуры.



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ



Те, кому неинтересны охота и скачки, найдут на ВИК другие интересные игры. Кочевые народы богаты не только подвижными играми, но и интеллектуальными. На ВИК представят кыргызские, турецкие и африканские спортивно-интеллектуальные игры.



Интеллектуальные игры



Мангала

Мангала – турецкая интеллектуально-стратегическая игра для двоих. На доске по шесть одинаковых лунок, расположенных в два ряда. Кроме 12 маленьких лунок, есть накопительные большие - хранилища, в которые игроки собирают камни. В мангалу играют 48 камнями. Игроки распределяют по четыре камня в каждую из 12 лунок. Игроки пытаются собрать как можно больше камней в своем хранилище.



Овари

Овари - интеллектуально-стратегическая игра народов Западной Африки. Играется с 48 шарами. У каждого игрока по шесть маленьких лунок. Игроки пытаются собрать как можно больше шаров в своем хранилище.



Тогуз коргоол

Тогуз коргоол - принадлежит к семейству мангала. В кыргызской версии целью игрока является приобретение как можно большего количества коргоолов. Слово "тогуз" переводится как "девять". В игре у каждого игрока по девять лунок, в каждой из которых по девять коргоолов.



СТРЕЛЬБА ИЗ ТРАДИЦИОННОГО ЛУКА



Лучники будут стрелять на дальность и точность. В состязаниях сойдутся представители Кыргызстана, Турции, Венгрии и Южной Кореи. Луки и стрелы изготавливают только из натуральных материалов.



Стрельба из лука



Представители Кыргызстана, Турции и Южной Кореи определят, кто точнее стреляет из лука.



В рамках состязаний предусмотрена стрельба из лука на дальность. Соревноваться будут участники состязаний по стрельбе из традиционного лука и стрельбе из лука верхом на лошадях.



ПАЛКИ, КАНАТЫ И ХАНСКАЯ СТАВКА



В программу Игр кочевников включили и такие виды спорта, как масрестлинг (перетягивание палки), армрестлинг, ордо (игра в альчики) и перетягивание каната. Хотите посмотреть, как взрослые дяди рубятся в альчики? Тогда отправляйтесь на Иссык-Куль!



Игры



Масрестлинг

Масрестлинг (перетягивание палки) – якутский национальный вид спорта. Соперники садятся друг напротив друга, упираясь ногами в доску, положенную на ребро, и берутся за палку обеими руками. Для победы необходимо вырвать палку из рук соперника или перетянуть его на свою сторону. Поединок длится до двух побед одного из борцов.



Ордо

Ордо – одна из самых распространенных игр кыргызов. "Ордо" - "ханская ставка, ханский дворец". Игра воспроизводит бой за захват ставки. Длится два часа. У каждого участника по пять альчиков, и каждый имеет право на три удара. Игра выбиванием дается только одному игроку. Если он выбивает альчик, то продолжает броски, пока не ошибется. Если игроки одной команды выбивают все альчики, игру продолжают соперники.



Армрестлинг

Армрестлинг - вид борьбы на руках между двумя участниками. Спортсмены борются стоя за специальным столом. Побеждает тот, кто первым дотянет руку (кисть) соперника к подушке. Состязания проходят как на правой, так и на левой руке. Является древнейшим видом спорта, который возродили в 1960-е годы.



Перетягивание каната

Перетягивание каната - традиционная игра многих народов мира, которые проводили ее на народных праздниках и торжествах.



24.KG благодарит секретариат III Всемирных игр кочевников за помощь в подготовке материала.

Корреспондент: Татьяна Кудрявцева

Дизайнер: Надежда Хабичевская Источник - 24.kg

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