 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Барханный шумахер. Аркадагу вручили права и техпаспорт на автомобиль для участия в ралли
13:09 03.09.2018

31 августа министр внутренних дел Исгендер Муликов вручил президенту Гурбангулы Бердымухамедову водительское удостоверение и технический паспорт на спортивный автомобиль для участия в ралли "Амуль-Хазар".

Удостоверение было выдано еще 10 июня, но получил его глава государства только сейчас.

На какой автомобиль был получен техпаспорт, собранный президентом по собственному проекту или на другие испытанные им, не уточняется.

Главе государства также представили образцы спортивной экипировки с национальными элементами для пилотов и штурманов соревнований.

Затем президент подписал Постановление об обеспечении бензином и отечественным дизтопливом автотранспорт и технику участников авторалли "Амуль-Хазар 2018".

Туркменистан будут представлять 15 команд от Центра автоспорта МВД и Национальной федерации по автоспорту. Экипажи выступят на машинах марки Nissan Patrol, Mitsubishi L 200, Chevrolet, Toyota Hilux, Toyota Lancruzer 200 и в классах квадроциклов и грузовиков (MAN), сообщило госинформагентство ТДХ.

Ралли "Амуль-Хазар" пройдет в Туркменистане с 9 по 14 сентября. В июле глава государства дал понять, что тоже намерен принять участие в гонке.

26 августа президент Бердымухамедов второй раз за неделю провел тренировку перед ралли и испытал новую машину.

Победителям соревнований подарят туркменские национальные костюмы, а также символ V Азиатских игр – образ алабая Вепалы.

Источник - Хроника Туркменистана
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