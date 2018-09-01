Русский дух и Тюркский мир. Размышления о саммите глав тюркоязычных государств в Киргизии, - С.Тарасов

13:11 03.09.2018

Русский дух и Тюркский мир



Размышления о саммите глав тюркоязычных государств в Киргизии



В культурном центре "Рух Ордо" на побережье Иссык-Куля работает шестой саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ). Его главная тема: "Сотрудничество в области национальных видов спорта и молодежной политики". Во встрече принимают участие президенты Казахстана Нурсултан Назарбаев, Киргизии Сооронбай Жээнбеков, Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Азербайджана Ильхам Алиев. В качестве почетных гостей на саммит приглашены президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.



ССТГ - это международная организация, объединяющая современные тюркские государства. Она была создана в 2009 году по инициативе Назарбаева, благодаря усилия которого тюркоязычные страны вроде бы получили "реальную организационную составляющую". После чего идеологи этого проекта отрабатывали практические основы так называемой тюркской модели общественно-политического развития, заявляли о возможности появления тюркского объединения типа Европейского союза с целью укрепления и расширения внутритюркских экономических и культурных связей и, конечно, развития "общей духовной основы тюркских народов". При этом в Евразии наряду с Русским миром обозначался и Тюркский мир, который "древнее первого". И на том этапе лидерство в реализации этого грандиозного проекта отводилась Турции, которая была на подъеме, оставаясь членом НАТО, и которой почти что гарантировали членство в ЕС.



Анкара оказывала бывшим тюркским советским республиками не только финансовую и экономическую поддержку, но и благодаря проклятому сейчас в Турции богослову Гюлену развивала бурную культурно-пропагандистская деятельность. В результате, надо признаться, в новых тюркских государствах была серьезно подорвана советская идентичность. Но и ресурс тюркской этнической идентичности, как считают многие эксперты, "сегодня почти полностью исчерпан". Связано это главным образом с теми сложными процессами, которые стали происходить внутри Турции и вокруг нее, когда правящая турецкая Партия справедливости и развития стала отказываться от принципов кемализма, обозначила дрейф в сторону "мягкого ислама", что привело к заметному оживлению внутри страны - прежде всего, среди курдов - сепаратистских настроений.



В последующем Анкара, выставив доктрину неоосманизма, подорвала и основы пантюркизма. Ввязавшись в так называемую арабскую весну, она осложнила свои отношения не только с арабским миром, но и с США. А в результате транзита к авторитарной системе государственного управления практически утеряла шансы интегрироваться в ЕС. Идеология Гюлена была Анкарой дискредитирована, новой идеологии, ориентированной на внешнюю экспансию, так и не появилось. Турецкая трансформация оказалась неожиданной для всех лидеров бывших советских тюркских республик. Особенно когда Анкара и Москва стали активно развивать не только торгово-экономическое, но и тесное военно-техническое сотрудничество, а на сирийском направлении они вступили в тесный альянс. Как писал в этой связи один турецкий эксперт, "мало кто ожидал, что Русский мир через Анкару зайдет в тыл Тюркскому миру, прежняя идеология пантюркизма, подаваемая как альтернатива пророссийским настроениям, стала пропитываться русским духом".



Естественно, эти процессы развивались и постепенно сказывались на практической деятельности ССТГ. Сегодня, как пишет бакинский эксперт Джейхун Наджаров на страницах портала Haggin.az, "каких-то контуров широкой интеграции тюркских стран в сфере политики, создания общего рынка, единого алфавита и прочих ожиданий начала 1990-х годов не обрисовано". Правда, по его мнению, "проблема в том, что тюркские государства от Балкан до Тибета придерживаются разных геополитических ориентиров развития и состоят в разных блоках", хотя дело не только в этом. По итогам саммита глав государств ССТГ будет подписана Чолпон-Атинская декларация. И тем временем глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявляет, что Анкара "считает членство в ЕС своим главным приоритетом", тогда как сам факт присутствия на саммите премьер-министра Венгрии Виктора Орбана демонстрирует, что Будапешт относится к числу евроскептиков и свое будущее связывает не с Европой, а Тураном. Что же, так тоже бывает.



Станислав Тарасов