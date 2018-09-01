В Таджикистане 60% детей-инвалидов рождаются из-за родственных браков

15:14 03.09.2018

В Таджикистане ежегодно регистрируются 1300−1400 детей-инвалидов, из которых 55−60% родились в результате браков между близкими родственниками. Об этом заявил президент республики Эмомали Рахмон, выступая на встрече с работниками сферы здравоохранения 1 сентября.



"Содержание детей-инвалидов в год обходится государству в 24 миллиона сомони ($ 2,5 млн), на одного ребенка-инвалида приходится свыше 14 тысяч сомони ($ 1,5 тысяч)", - отметил он. По данным Рахмона, общее количество детей-инвалидов в Таджикистане по состоянию 1 апреля текущего года составляет 26 тысяч человек, из которых 2 тысячи в настоящее время содержатся в учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения. Пенсия по инвалидности (социальная пенсия) для детей-инвалидов в среднем в месяц составляет 224 сомони ($ 24).



Эмомали Рахмон выразил недовольство тем, что, несмотря на огромное внимание правительства вопросу социальной защиты населения, в некоторых городах и районах большинство детей и подростков, которые по причине родственных браков стали инвалидами, лишены первичной медицинской помощи и доступа к обучению. В этой связи он напомнил про обязательные медосмотры. "Основной целью обязательного медицинского осмотра лиц, вступающих в брак, является обеспечение их конституционных прав на жизнь и здоровье, создание условий для формирования здоровой, счастливой семьи и предупреждение рождения детей-инвалидов", - цитирует президента его пресс-служба.



Следует отметить, что в январе 2016 года в Таджикистане были запрещены браки между близкими родственниками - двоюродными и троюродными братьями и сестрами.