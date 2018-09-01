Кто входит в "ближний круг" президента Узбекистана Мирзиеева (список)

17:12 03.09.2018 Держать совет. Кто будет управлять Узбекистаном вместе с президентом



Узбекистан и сегодня во многом остается авторитарным государством. Публичной политики тут почти никогда не было, а на президента всегда оказывали серьезное влияние "серые кардиналы" из ближнего круга. Окружение Ислама Каримова имело такую власть, что советников и сотрудников аппарата боялись больше министров.



Новый президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев славится тем, что часто проводит перестановки в правительстве. Не избежал реформ и аппарат главы государства. В марте 2017 года Мирзиеев изменил структуру органа – появились десять подразделений, отвечающих за различные направления. Руководитель направления получал статус государственного советника.



Прошло чуть больше года – и 27 августа текущего года Мирзиеев вновь реформировал аппарат, начав с изменения названия, теперь это администрация президента Узбекистана. Кроме того, упразднен институт госсоветников, вместо них в администрации появились должности советников президента. Казалось бы, игра слов и ничего более. Но вслед за сменой "декораций" президент произвел и кадровую перестановку. Точнее, рокировку – коль уж Узбекистан с недавних пор претендует на звание родины шахмат. К тому же термин хорошо подходит к данной ситуации: некоторые фигуры не ушли с политической доски, а лишь сменили должность. Например, ярый противник пышных свадеб, глава республиканского союза молодежи Кахрамон Куранбаев "разжалован" из госсоветника по молодежной политике до заместителя советника президента по вопросам молодежи, науки, образования, здравоохранения и спорта.



28 августа пресс-секретарь главы государства Комил Алламжонов опубликовал на своей странице в Facebook полный список руководящих сотрудников администрации президента. Однако факты биографии большинства из этих людей практически неизвестны не только широкой публике, но и специалистам. Собирать информацию о тех, кто входит в "ближний круг" Мирзиеева, приходится по крупицам.



Алламжонов Комил Исмоилович - заместитель руководителя администрации, пресс-секретарь президента. Алламжонов имеет два высших образования: в 2006 году окончил институт искусств и культуры Узбекистана, в 2010-м - Ташкентский государственный экономический университет. Работал в информационной службе МЧС Узбекистана, главным специалистом информационной службы Государственного налогового комитета, в 2009-2013 годах был пресс-секретарем председателя ГНК. Алламжонов также известен как основатель инновационной автошколы Avtotest, газеты "Солик инфо", программного продукта по автоматизации бухгалтерской деятельности BEM и ряда других проектов.



Низомиддинов Зайнилобиддин Шахоббидинович - руководитель администрации президента. Низомиддинов был помощником Мирзиеева еще в бытность того премьер-министром республики. В частности, он работал заведующим сектором информационно-аналитического отдела Кабинета министров. По данным интернет-издания "Дуне узбеклари", именно советы новоиспеченного руководителя администрации играют весомую роль при принятии кадровых решений главой государства – скажем, с подачи Низомиддинова Козим Камилов в свое время получил место председателя Верховного суда. По неподтвержденным сведениям, Низомиддинов имеет самое прямое отношение к контролю над финансовыми потоками страны.



Алишербек Пайгамов - заместитель руководителя администрации. Пайгамов – относительно новое лицо в большой узбекской политике. Он родился в 1981 году в Коканде. Согласно газете "Голос Узбекистана", Алишербек Пайгамов окончил бакалавриат и магистратуру Университета мировой экономики и дипломатии, работал в Министерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли, был первым секретарем по торгово-экономическим вопросам посольства Республики Узбекистан в Российской Федерации, а потом начальником главного информационно-аналитического управления Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли. До назначения на текущий пост работал заведующим сектором Исполнительного аппарата президента.



Магрупов Азиз Юлдашевич - помощник президента, первый заместитель руководителя администрации. Магрупов имеет опыт работы в должности советника по торгово-экономическим вопросам посольства Узбекистана в России. Также он работал в министерстве внешнеэкономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана (МВЭСИТ) на позиции "главный специалист главного управления". В последнее время был советником министра иностранных дел по торгово-экономическим вопросам.



Исмаилов Умар Сапаевич - советник президента по вопросам государственной службы и кадрового резерва. Много лет работал в Службе национальной безопасности, генерал-майор. В администрации Каримова в 2003-2006 годах занимал должность заместителя госсоветника президента по кадровым вопросам. Чиновник известен тем, что составлял списки будущих депутатов узбекского парламента, которые при любом исходе "выборов" 2004 года должны были оказаться в Олий Мажлисе.



Шестидесятидвухлетний Султанов Хайритдин Мадриддинович назначен советником–спичрайтером президента. Он один из ветеранов узбекской политики. Родился в Ташкентской области. Закончил факультет журналистики ТашГУ. Писатель, автор рассказов и повестей. Работал в редакциях литературно-художественных журналов и издательствах. Султанов многие годы курировал деятельность всех узбекских СМИ, являясь, по сути, негласным государственным цензором. Например, в прошлом году премьер-министр Абдулла Арипов объявил о запрете прямых эфиров на телевидении, заявив, что все передачи должны согласовываться с Султановым. Кроме того, именно Султанов на прошлой неделе дал предписание редакторам всех каналов Национальной телерадиокомпании Узбекистана следить за тем, чтобы имя и изображения первого президента страны Ислама Каримова не упоминались в эфире. И это человек, который служил в аппарате президента Узбекистана с 1993 года и много лет был руководителем информационно-аналитической службы аппарата Ислама Каримова.



Худайбергенов Турсинхан Айдарович - советник президента по вопросам защиты прав граждан, контроля и координации работы с обращениями. Худайбергенов ранее занимал разные должности в МВД, в 1999-2001 годах был начальником управления внутренних дел (УВД) Хорезмской области, в 2001-2006 годах - государственным советником президента по координации деятельности правоохранительных и надзорных органов, в 2006-2010 годах возглавлял УВД Ферганской области. В 2010-2016 годах работал министром по чрезвычайным ситуациям, в апреле текущего года вновь возглавил МЧС параллельно с должностью госсоветника президента.



Касимов (Касымов) Рустам Сабирович - советник президента по вопросам взаимодействия с общественными и религиозными организациями, ректор Академии государственного управления при президенте. Касимов дважды назначался на пост министра высшего и средне-специального образования Узбекистана. До 2009 года чиновник работал в статусе вице-премьера, однако затем пошел на понижение – в ректоры университета мировой экономики и дипломатии, где зарекомендовал себя сторонником применения практики принудительного труда. С 2017 года по июль 2018-го Касимов занимал должность государственного советника президента по вопросам науки, образования, здравоохранения и спорта, после чего стал госсоветником службы по взаимодействию с общественными и религиозными организациям аппарата президента. По неофициальной информации, Рустам Сабирович умеет находить общий язык с Шавкатом Миромоновичем и чутко улавливать пожелания шефа.



Хайдаров Зилемхан - руководитель финансово-хозяйственного департамента администрации президента (информация о нем настолько закрыта, что и имя его многие годы писали неверно: "Зелимхан"). Хайдаров работал с первым президентом Узбекистана Исламом Каримовым еще в структурах коммунистической партии Узбекской ССР, далее был управляющим делами главы независимого государства, считался наиболее приближенным к Каримову чиновником. За годы госслужбы Хайдаров превратился в одного из самых влиятельных в стране политиков, настоящего "серого кардинала", который по своему могуществу мог соперничать с бывшим председателем всесильной СНБ Рустамом Иноятовым. "Зилемхана пока просто не получается заменить, - говорит источник "Ферганы" в узбекской элите. - Он в курсе всех хозяйственных дел и всех денег, знает, куда, кому и сколько надо распределить. Плюс к тому Шавкат Мирзиеев лично обязан Хайдарову за сохранение своего места во власти. Ведь Зилемхан неоднократно прикрывал его в минуты безудержного гнева Ислама Каримова".



Иноятов Рустам Расулевич - советник президента по вопросам правового сопровождения реформ и координации правоохранительной деятельности. Иноятов - один из восьми высокопоставленных узбекских чиновников, кому в 2005 году после трагических событий в Андижане был запрещен въезд в страны Евросоюза – в качестве одной из санкций ЕС против руководства Узбекистана. Влиятельный чиновник был уволен с поста главы СНБ в январе 2018 года, после чего был назначен в должности госсоветника президента по политико-правовым вопросам и утвержден сенатором Олий Мажлиса (парламента) республики. В апреле 2018 года служба по политико-правовым вопросам была переименована в службу правового сопровождения реформ и координации правоохранительной деятельности, но руководитель не сменился.



Абдувахитов Абдужабар Абдусаттарович - советник президента по вопросам молодежи, науки, образования, здравоохранения и спорта. По данным бывшего посла США в Узбекистане Джона Пурнелла, Абдувахитов возглавлял управление СНБ в одной из областей Ферганской долины. "Через год после андижанских событий этот человек находился в городе под предлогом "надзора за местными выборами", хотя более вероятно, что цель его пребывания – проследить, чтобы первая годовщина насилия в Андижане прошла спокойно", – написано в примечании к докладной дипломата в Вашингтон. Абдувахитов в разные годы работал ректором Международного Вестминстерского университета в Ташкенте, университета мировой экономики и дипломатии, Академии государственного управления при президенте. До назначения госсоветником он служил заместителем министра иностранных дел.



Последний рубеж каримовских силовиков



Состав руководства администрации президента Мирзиеева можно разделить на две группы: это старая команда, в основном, представители силовых ведомств, и новые молодые кадры, имеющие непосредственное отношение к экономике и опыт работы в информационно-аналитических отделах.



Президент, как известно, уже поменял всех глав силовых ведомств – СНБ (службу и вовсе переименовал в СГБ и изменил ее функции), Минобороны, МВД. Однако судя по советникам, позиции тех, чьи имена в годы правления Каримова внушали ужас, еще достаточно крепки (посмотрите, сколько советников имеют отношение к "конторе"). Хотя смещение, казалось бы, незаменимого Хайдарова похоже на предчувствие ветра перемен. Тенденция тоже прослеживается – президент делает ставку на тех, кто способен внедрять современные технологии во все сферы деятельности – от экономики до управления, но и от старой гвардии пока окончательно не отказывается. Разумеется, хотелось бы, чтобы молодых и прогрессивных чиновников в окружении Мирзиеева становилось больше, а бывших снбшников – меньше. Но когда это произойдет, пока неизвестно. Источник - Фергана

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1535983920

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Кадровые перестановки

- 5 октября 2018 года состоятся выборы депутатов Сената Парламента Республики Казахстан от города Шымкент

- О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне

- Доклад Министра образования и науки Республики Казахстан о начале учебного года

- Конфуз с цифрами

- Аким Алматы поручил ускорить темпы реконструкции пешеходной и транспортной инфраструктуры города

- В УДП РК состоялось торжественное собрание, посвященное Дню Конституции

- Треть всего уличного освещения обновят до конца года в Алматы

- О переходе регионов первого этапа на Цифровое эфирное телерадиовещание

