Миссию НАТО в Афганистане возглавил новый главком - генерал Скотт Миллер

20:17 03.09.2018

CA-NEWS (CA) - Новым командующим миссией НАТО в Афганистане стал генерал Остин Скотт Миллер, сообщает в воскресенье, 2 сентября пресс-служба альянса. "Голос Америки" опубликовал видео с церемонии, которая состоялась в штаб–квартире миссии в Кабуле.



Миллер принял командование от покидающего свой пост генерала Джона Николсона.



Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду на тесное сотрудничество с генералом Миллером в качестве нового командующего миссии, в которой участвует 41 союзник и партнер альянса.



Миллер ранее возглавлял объединенное командование специальных операций США.



Миссия "Решительная поддержка" началась 1 января 2015 года. В рамках миссии командование альянса решило оказывать помощь в подготовке и вооружении подразделений афганской национальной армии. По разным данным, в Афганистане сейчас дислоцированы примерно 7,5 тыс. военнослужащих из стран НАТО и других государств, а также около 15,5 тыс. американских солдат.