|20:17 Миссию НАТО в Афганистане возглавил новый главком - генерал Скотт Миллер
17:12 Кто входит в "ближний круг" президента Узбекистана Мирзиеева (список)
15:26 Туркменско-афганская граница практически открыта, - Мулдыгары Кылжыев
15:14 В Таджикистане 60% детей-инвалидов рождаются из-за родственных браков
14:00 Библиографическое описание исламоведческих работ академика И.Ю. Крачковского, - П.Густерин
13:13 Бунт против гегемонии США, - Франко Солиан
13:11 Русский дух и Тюркский мир. Размышления о саммите глав тюркоязычных государств в Киргизии, - С.Тарасов
13:09 Барханный шумахер. Аркадагу вручили права и техпаспорт на автомобиль для участия в ралли
13:08 Все виды состязаний Всемирных игр кочевников
13:01 Открытие III Всемирных игр кочевников. Текстовая трансляция и видео
12:56 Поможет ли Транскаспийский газопровод экономике Туркмении? - В.Волков
12:55 Итоги Азиатских игр. Кыргызстан превращается в спортивную державу?
12:49 Икона Владимирской Богоматери и приход Тамерлана на Русь, - Бахромхонтура Махдумзод
12:29 Новая революция уже началась. Остановите роботов-убийц! - Дамир Фрас
12:22 Туркменистан уже неделю не пропускает через границу фуры с грузом для Таджикистана
11:07 Сирия как повторение Гренады, - А.Халдей
11:05 Жителям бывшей Украины поможет только ее ликвидация, - К.Мочар
10:58 Кавалерственный кавалер. Рос-буржуй Алишер Усманов получил узбекский орден "Эл-юрт хурмати"
10:55 В МВД Туркменистана опровергли информацию о ДТП с автобусом, перевозившим учителей на сбор хлопка
10:51 "Сто дней" для храбрости Эрдогана: США атакуют экономику Турции, - EADaily
10:49 Афганистан: Война без победителей и побежденных, - С.Мануков
10:39 "Не мог дальше маршировать и вышел из строя...". За избиение экс-главы КазМВД Баймаганбетова осужден на 5 лет сотрудник колонии
10:38 Объединить институты тюркской культуры под эгидой ТЮРКСОЙ и упразднить ТюркПА, - предложил Назарбаев
10:37 Объявить Хиву столицей Тюркского совета, - предложил Ш.Мирзиеев
10:19 Венгрия уважает и хранит свои тюркские корни, - премьер В.Орбан
09:56 Дуристический потенциал Казахстана, - Т.Байтукенов
09:45 В рухнувшем в Афгане военном вертолете был украинский экипаж - 12 трупов
09:30 В кыргызской Чолпон-Ате стартовал саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств
08:36 В узбекском Хорезме власти конфисковали дома бежавших на Запад неправильных журналистов Бабаджановых
07:42 Осень в Центральной Азии – туман и ветры отовсюду, - Игорь Панкратенко
07:39 США–Китай: идет война гибридная, - Юрий Тавровский
07:37 В Сирии надеются на иранские ракеты и авиацию, - В.Мухин
02:31 Популист-самокатчик. Аким Астаны Исекешев пересел на такси
00:04 Турция построила в Бишкеке крупнейшую мечеть в Центральной Азии (видео)
|Миссию НАТО в Афганистане возглавил новый главком - генерал Скотт Миллер
20:17 03.09.2018
CA-NEWS (CA) - Новым командующим миссией НАТО в Афганистане стал генерал Остин Скотт Миллер, сообщает в воскресенье, 2 сентября пресс-служба альянса. "Голос Америки" опубликовал видео с церемонии, которая состоялась в штаб–квартире миссии в Кабуле.
Миллер принял командование от покидающего свой пост генерала Джона Николсона.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду на тесное сотрудничество с генералом Миллером в качестве нового командующего миссии, в которой участвует 41 союзник и партнер альянса.
Миллер ранее возглавлял объединенное командование специальных операций США.
Миссия "Решительная поддержка" началась 1 января 2015 года. В рамках миссии командование альянса решило оказывать помощь в подготовке и вооружении подразделений афганской национальной армии. По разным данным, в Афганистане сейчас дислоцированы примерно 7,5 тыс. военнослужащих из стран НАТО и других государств, а также около 15,5 тыс. американских солдат.