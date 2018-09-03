 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Новые беспорядки в германском Хемнице. История с продолжением, - Д.Седов
00:25 04.09.2018

ДМИТРИЙ СЕДОВ | 03.09.2018
Новые беспорядки в Хемнице – испытание демократии
История с продолжением

Выступления правых радикалов в немецком Хемнице (бывший Карл-Маркс-Штадт, федеральная земля Саксония-Анхальт) подвигли руководство основных политических партий Германии к тому, что сами они назвали "мощным отпором ксенофобии и экстремизму". Требовалось продемонстрировать, что Германия является демократической страной. Казалось, не сложно: ведь большинство немцев поддерживает политику Ангелы Меркель, и стоит бросить клич, как соберутся массы приверженцев демократии.

В минувшую субботу руководители СДПГ, Левой партии, СвДП, зеленых и ХДС призвали своих сторонников провести манифестацию в Хемнице под лозунгом "Сердечность вместо травли". Призыв поддержали 70 общественных объединений и партийных организаций. В небольшой город (250 тыс. жителей) прибыли вице-председатель СДПГ Мануэла Швезиг (Manuela Schwesig), руководитель фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч (Dietmar Bartsch), лидер зеленых Анналена Баербок (Annalena Baerbock), руководители саксонской ХДС. Манифестацию приветствовал министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас: "Я рад, что у нас так много настоящих сторонников демократии". Однако события показали, что проблема серьезнее, чем представлялось, и уже вышла локальной.

Вместо внушительной манифестации сторонников демократии в Хемнице снова повторились столкновения, подобные тем, что произошли неделей раньше. И соотношение сил было не в пользу тех, кто должны были выступить олицетворением демократии. В Хемнице стала активнее "Альтернатива для Германии" (АдГ), еще неделю назад не принимавшая участия в событиях. Один из лидеров АдГ Бьорн Хеке (Björn Höcke) объявил, что партия организует "марш молчания", ее сторонники покажут себя "законопослушными гражданами, которые боятся мигрантов". Однако произошло нечто иное.

К вечеру субботы 1 сентября в центре города собрались более 8 тыс. человек – примерно 4,5 тыс. сторонников правых и около 3,5 тыс. их противников. Помимо активистов АдГ здесь были представители таких организаций, как Pro Chemnitz, Национал-демократическая партия (НДП), ПЕГИДА (Pegida). Виднелись надписи на майках: "Сыны Одина" (уличные антииммигрантские патрули) или "Немецкий рейх", мелькали татуировки эсэсовских рун. Вся эта разнородная публика довольно быстро присоединилась к колонне АдГ и стала скандировать: "Мы – народ".

"Марш молчания" молчал лишь первые двести метров движения. Потом начали грозить журналистам, плевать в полицейских, выкидывать руки в фашистском приветствии. Участники марша должны были столкнуться с теми, кто нес плакаты "Сердечность вместо травли".

Полиция подготовилась на этот раз более основательно. В Хемниц были присланы подкрепления, виднелись бронетранспортеры, водометы, сотни полицейских. Побили съемочную группу MDR (Mitteldeutscher Rundfunk), которая снимала происходящее с балкона жилого дома; напали на группу, которую привел депутат бундестага Сорен Бартоль (Soren Bartol). Были разорваны флаги СДПГ. Девять человек в результате столкновений получили травмы.

Когда "марш молчания" подошел к предполагаемой точке столкновения с маршем "Сердечность вместо травли" – памятнику Карлу Марксу, полиция потребовала прекратить движение, выкатив на передний план бронетранспортеры и водометы. После напряженного получасового противостояния руководители "марша молчания" дали отбой.

То, о чем заявил перед началом сбора участников "отпора ксенофобии и экстремизму" генеральный секретарь СДПГ Ларс Клингбайл ("Мы хотим, чтобы всем было понятно, что большинство здесь думает не как правые экстремисты и не враждебно к иностранцам"), продемонстрировать не удалось. По большому счету замысел митинга-реванша сторонников демократии провалился. Его организаторы не поняли всей серьезности сложившейся ситуации: парламентская "Альтернатива для Германии" (16,2% депутатов в бундестаге, 20% – в саксонском земельном парламенте) сомкнулась в Хемнице с НДП и фашиствующими группировками. Кажется, это уже не маргиналы.

Вряд ли освобождение немецкого общества от демократических иллюзий будет быстрым. Об этом говорит развернувшаяся критика вице-председателя бундестага Вольфганга Кубицки от СвДП, который по следам столкновений в Хемнице заявил: "Корни беспорядков лежат в формулировке Ангелы Меркель "Мы справимся". (Эти слова Меркель произнесла в 2015 году, утверждая, что Германия переварит сотни тысяч беженцев). Однако разве Вольфганг Кубицки не прав?

Вопрос не только в том, сможет ли справиться с огромной массой наводнивших Германию беженцев экономика страны, а еще и в том, что существует психологическая усталость населения от воздействия чужой культуры и чуждых моделей поведения. Меркель предлагает обществу попробовать на вкус инокультурные ценности, но немцы сыты имеющимся у них опытом с турками, иранцами, иракцами и албанцами. Расширять этот опыт очень многие в Германии не хотят.

Самое главное – Хемниц создал прецедент. И если столкновения, начавшиеся в небольшом саксонском городе, станут повторяться, в истории Германии откроется новая страница.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1536009900
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