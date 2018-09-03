 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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На казахстанском внутриполитическом поле развернулись "игры патриотов", - Д.Ашимбаев
08:52 04.09.2018

Ашимбаев: На казахстанском внутриполитическом поле развернулись "игры патриотов"
"Государство по каким-то своим собственным соображениям, зачастую не подкрепленным логикой и серьезными исследованиями, сочло, что наиболее серьезные политические риски находятся сегодня во внутриказахском контенте"

Жанар Тулиндинова, ia-centr.ru, 2 сентября

В завершающей серию интервью ИАЦ МГУ беседе известный казахстанский политолог, главный редактор биографической энциклопедии "Кто есть кто в Казахстане" Данияр Ашимбаев поделился оценками и прогнозами относительно развития внутриполитического и идеологического дискурса в Казахстане и перспектив новых политических проектов:

Национал-патриотический дискурс заслонил реальные экономические и социальные проблемы
- В последние несколько месяцев мы наблюдаем спекуляции вокруг "казахского вопроса" в Китае и рост синофобии в казахстанском обществе в целом. Напомню, какой резонанс получило дело гражданки КНР, этнической казашки Сайрагуль Сауытбай, нарушившей визовый режим. Казахстанские власти отказались экстрадировать Сауытбай в Китай, оставив ее на территории РК и осудив на условный срок. Будет ли иметь этот случай какие-то дипломатические последствия, следует ли ожидать каких-либо санкций со стороны Китая, например, в виде сворачивания совместных экономических проектов?
- Учитывая уровень сотрудничества Казахстана с Китаем, скорее всего, никакой импровизации со стороны казахстанских властей здесь не было. Вероятно, существовали определенные договоренности с Китаем относительно этого дела, которые не затрагивали какие-либо серьезные интересы двух стран. Казахстан – не такая весовая страна, чтобы диктовать свои условия КНР.
Есть еще один нюанс. Такого рода инициативы рассчитаны, прежде всего, на внутриполитическое поле. А на внутриполитическом поле мы наблюдаем активизацию "игр патриотов". Когда вместо всех прочих трендов – консервативного, либерального, социал-демократического, социально ориентированного – был избран единственный тренд – национал-популистский.
То есть государство по каким-то своим собственным соображениям, зачастую не подкрепленным логикой и серьезными исследованиями, сочло, что наиболее серьезные политические риски находятся сегодня во внутриказахском контенте. Насколько эти оценки адекватны и соответствует ли это действительности – судить сложно.
Тем не менее, мы наблюдаем, что за последние полтора-два года в этом направлении развернулась активная работа. Был запущен ряд инициатив, в числе таковых, прежде всего, следует назвать латинизацию казахского языка. Причем зачастую эти инициативы не имеют ни глубокой юридической, ни научной, ни организационной проработки, однако направлены, прежде всего, на демонстрацию казахском социуму того, что власть – она ему родная, близкая по духу.
Либо это реализация старых программных установок, которые идут еще с 90-х годов, и связаны с управлением внутриэтническими процессами.
Либо это делается с целью отвлечь с помощью патриотического и даже слегка националистического дискурса население от настоящих экономических и социальных проблем.
Второй вариант мне представляется более приближенным к действительности, поскольку хотя национал-популистская, религиозная или пантюркистская повестки зачастую алогичны и слабо связаны с реальностью, тем не менее они находят живой отклик у определенных групп населения.
Не исключено, что вместо того, чтобы выстраивать сложную политическую систему сдержек и противовесов и управление рисками во внутренней политике и идеологии, государство выбрало самый простой на текущий момент сценарий поддержки национал-патриотического движения. Хотя, по всей видимости, основан он главным образом на анализе дискурсов социальных сетей, а не реальных запросов казахстанского общества.

Нам нужны векторы развития вперед и в будущее, а не направленные назад, в прошлое
- Судя по последним событиям и общественным трендам складывается впечатление, что для консолидации казахской нации и формулирования "национальной идеи" идеологическому блоку госаппарата срочно понадобился образ "внешнего врага"…
- Насколько я понимаю, в качестве "внешнего врага" в историческом ретроспективе были избраны Российская империя, Советский Союз и Джунгарское ханство. Хотя этих "противников" давно нет.
Если рассмотреть ситуацию на идеологическом поле за последние полтора-два года, то легко заметить, что из наличествующих идеологем выпали и евразийская интеграция, и модернизационные векторы развития. Давно уже никто не говорит и об индустриализации, и о факторах конкурентоспособности Казахстана.
Вся внутриполитическая повестка сводится к так называемому "духовному возрождению".
Безусловно, и в этой сфере должна вестись определенная работа, однако куда более существенную роль в идеологии должны играть векторы развития вперед и в будущее, а не направленные назад, в прошлое – к тому же чрезмерно идеализированное.

Источник - ia-centr.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1536040320
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