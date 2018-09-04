 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 04.09.2018
13:57  Башкирка Лиля Ихсанова участвует в Играх кочевников на... 7-м месяце беременности (фото)
13:13  Находящийся под домашним арестом депутат Канат Исаев принял участие в открытии сессии КырПарламента
13:10  Сотрудник акимата Алматы выиграл бронзу на Азиатских играх по джиу-джитсу
13:01  Турция выделит деньги Кыргызстану на военный институт
12:42  The Hill: Пакистан и Афганистан должны сформировать альянс против боевиков
12:20  Китай, Германия. Кто с кем и кто против кого? Зачем России Новый шелковый путь, - Аrguendi
12:13  Трамп как возвращение к лучим традициям "реал политик", - А.Ларин
12:09  2+2=... Аркадаг лично протестировал компьютеры для первоклассников
12:01  Одновременно с взрослыми. В кыргызском ущелье Кырчын проходят и детские Игры кочевников
11:44  Strategist: Усиление армии КНР лишит США гегемонии в регионе и мире
11:03  В Афганистане тихо умер парализованный главарь моджахедов и создатель "Сети Хаккани" - Джалалуддин Хаккани
10:11  Арабы-"беженцы" учинили массовую драку в германском Франкфурте
10:05  Guardian: Чтобы остановить распространение "порно со шпионских камер", полиция Сеула будет ежедневно проверять общественные туалеты
09:28  Конфуз с цифрами. Куда "растет" казахстанская экономика? - П.Своик
09:24  Первый друг Африки. Как китайцы любят негров, - Д.Косырев
08:58  "Мягкая сила" поможет укрепить отношения России и Вьетнама, - В.Колотов
08:54  Чем грозит мировой экономике ультиматум Трампа, - О.Самофалова
08:52  На казахстанском внутриполитическом поле развернулись "игры патриотов", - Д.Ашимбаев
08:48  Кыргызстан: религиозный экстремизм и криминал – чье влияние сильнее? - М.Кылжыев
08:01  Великий Сибирский ледяной поход: как Колчак остался без армии (история)
07:12  Меры защиты: Брюссель пытается сохранить сотрудничество с Тегераном, - "Известия"
07:08  Пентагон отказался платить Пакистану за постой. США лишили страну $300 млн антитеррористической помощи
07:07  От секса умнеют - особенно с подходящим партнером, - Моритц Дитхельм
07:06  Умер северо-корейский Королев - главный ракетный конструктор академик Чжу Гю Чхан
06:58  Твиттер-Трамп взял под свою защиту боевиков Идлиба. Из соображений "гуманизма"
06:44  Современные военные конфликты. Феномен "тумана войны" исследованию не поддается, - А.Бартош
05:55  Турецкая лира утопит российский рубль, - А.Башкатова
05:42  Волна анархии накрыла Ливию. Правительство Сараджа бессильно, - Р.Мустафин
03:33  Щас спою... Дипломированный артист-вокалист Абдуалиев назначен замакима Алматинской области
00:25  Новые беспорядки в германском Хемнице. История с продолжением, - Д.Седов
Понедельник, 03.09.2018
20:17  Миссию НАТО в Афганистане возглавил новый главком - генерал Скотт Миллер
17:12  Кто входит в "ближний круг" президента Узбекистана Мирзиеева (список)
15:26  Туркменско-афганская граница практически открыта, - Мулдыгары Кылжыев
15:14  В Таджикистане 60% детей-инвалидов рождаются из-за родственных браков
14:00  Библиографическое описание исламоведческих работ академика И.Ю. Крачковского, - П.Густерин
13:13  Бунт против гегемонии США, - Франко Солиан
13:11  Русский дух и Тюркский мир. Размышления о саммите глав тюркоязычных государств в Киргизии, - С.Тарасов
13:09  Барханный шумахер. Аркадагу вручили права и техпаспорт на автомобиль для участия в ралли
13:08  Все виды состязаний Всемирных игр кочевников
13:01  Открытие III Всемирных игр кочевников. Текстовая трансляция и видео
12:56  Поможет ли Транскаспийский газопровод экономике Туркмении? - В.Волков
12:55  Итоги Азиатских игр. Кыргызстан превращается в спортивную державу?
12:49  Икона Владимирской Богоматери и приход Тамерлана на Русь, - Бахромхонтура Махдумзод
12:29  Новая революция уже началась. Остановите роботов-убийц! - Дамир Фрас
12:22  Туркменистан уже неделю не пропускает через границу фуры с грузом для Таджикистана
11:07  Сирия как повторение Гренады, - А.Халдей
11:05  Жителям бывшей Украины поможет только ее ликвидация, - К.Мочар
10:58  Кавалерственный кавалер. Рос-буржуй Алишер Усманов получил узбекский орден "Эл-юрт хурмати"
10:55  В МВД Туркменистана опровергли информацию о ДТП с автобусом, перевозившим учителей на сбор хлопка
10:51  "Сто дней" для храбрости Эрдогана: США атакуют экономику Турции, - EADaily
10:49  Афганистан: Война без победителей и побежденных, - С.Мануков
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
"Мягкая сила" поможет укрепить отношения России и Вьетнама, - В.Колотов
08:58 04.09.2018

Проблемы российско-вьетнамских отношений накануне официального визита генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга в Россию

На вопросы ИА "Реалист" отвечает доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории стран Дальнего Востока Санкт-Петербургского государственного университета Владимир Колотов

ИА "Реалист": Владимир Николаевич, каковы на Ваш взгляд перспективы предстоящего саммита между первыми лицами России и Вьетнама?

По программе саммита доступна только самая общая информация. Говорится о том, что РФ важный партнер, что наши страны связывают долгие дружеские отношения, однако эффективность взаимодействия находится на очень низком уровне. Традиционное забалтывание накопившихся проблем в стиле "все хорошо, прекрасная маркиза" уже не поможет. Невооруженным взглядом видно, что конкуренты работают во Вьетнаме успешнее нас.

Саммит проходит в непростых условиях. Ситуация в области безопасности с каждым годом существенно усложняется и ужесточается, что ставит необходимость найти быстрые и рациональные ответы. Некоторые угрозы общие для наших стран. Назрела острая необходимость оперативного решения ряда проблем. В новых условиях руководству наших стран требуется "сверить часы", чтобы определить конкретные меры. Прежде всего, предстоит решить вопросы повышения эффективности взаимодействия в области экономики, банковско-финансовой деятельности, ВТС, образования, науки и культуры.

ИА "Реалист": Что Россия может предложить Вьетнаму и наоборот?

Традиционно Россия занимает сильные позиции во Вьетнаме в области ВТС, а также в нефтегазовой сфере. Но динамика здесь все более тревожная. С каждым годом мы все больше отстаем от конкурентов. Работы над ошибками пока не видно. И ВТС, и нефтегазовая сфера становятся полем жесткой конкуренции, а ряд ведущих российских компаний попали под американские санкции.

В российско-вьетнамском товарообороте наблюдается профицит со стороны Вьетнама, который экспортирует продукты питания (кофе, чай, рис, овощи, фрукты, мясо и рыбу). Вьетнамский бизнес начинает реализовывать амбициозные инвестиционные проекты в России, наиболее крупный из них - по производству молока. Значительную часть вьетнамского экспорта занимает произведенная во Вьетнаме западными ТНК электроника, а также вьетнамская одежда и обувь.

В последнее время все большую роль начинает играть туризм. Ежегодно происходит рост пассажиропотока. Тут картина совершенно другая: из России во Вьетнам ожидается 600 тыс. туристов/год, а из Вьетнама к нам 100 тыс.

ИА "Реалист": Какие трудности предстоит решить сторонам?

Прежде всего, необходимо повысить эффективность экономического взаимодействия, а для этого необходимо решить вопрос обхода западных санкций в отношении крупных российских компаний и банков и решить проблему с взаиморасчетами, минуя американские банки.

На мой взгляд, важная проблема также состоит в преодолении косности мышления. На переговоры с восточными партнерами многие госслужащие выходят неподготовленными без профессионального востоковедного аналитического сопровождения, что называется без "глаз", "ушей", "мозгов" и "языка".

Общества в наших странах находятся во многом в состоянии "ретроградной амнезии", еще что-то помнят о том, что было до распада СССР и почти ничего не знают о современных процессах. Это очень сильно мешает взаимопониманию на разных уровнях.

Большая общая проблема состоит в преодолении коррупции на разных уровнях, что также осложняет отношения. Думается, что налаживание сотрудничества в правоохранительной сфере сможет пойти на пользу. Кстати, тов. Нгуен Фу Чонг в настоящее время возглавил борьбу с системной коррупцией в высших эшелонах не взирая на высокие посты и этот опыт, на мой взгляд, заслуживает самого пристального внимания. От ответственности не "застрахованы" даже члены Политбюро. Одного высокопоставленного беглого коррупционера летом прошлого года вернули в страну и осудили.

Другая проблема состоит в том, что наши страны состоят не только из столиц, но и регионов, а развитие прямого регионального сотрудничества может сильно укрепить экономическое взаимодействие. Однако большая часть интеллектуальных ресурсов сконцентрирована в столицах. Регионы в большинстве не умеют работать во внешнеэкономической сфере. На одной региональной конференции я услышал жалобы руководителя о том, что со странами Востока идут только те проекты, которые курируются из Москвы. Услышав такое откровение, я поинтересовался у сидевшего рядом сотрудника администрации: приглашают ли они для реализации проектов со странами Востока востоковедов, на что получил твердый отрицательный ответ.

Мне сложно понять, на что они в таком случае рассчитывают? Такие чиновники впустую разбазаривают время и ресурсы и на выходе получают отрицательные результаты, к которым следует добавить и "утрату лица" в глазах восточных партнеров. Имея в России востоковедение мирового уровня, такие чиновники занимаются имитацией и саботажем? Восточные партнеры в таком случае видят перед собой человека, у которого есть все ресурсы для решения вопроса, но который этими ресурсами пользоваться не умеет. И они задаются вопросом: А почему он на руководящей работе? Не сложно предсказать, что после таких встреч конкретных дел не будет.

Традиционно, вопросы мягкой силы обсуждаются в самом конце. Не уверен, что такой подход правильный. Товарооборот с Вьетнамом относительно недавно воевавших там США и КНР во много раз превосходит товарооборот с Россией. В определенном смысле это связано и с умелой информационной политикой этих стран в отношении Вьетнама. При правильном подходе мягкая сила очень сильно может влиять на эффективность экономического взаимодействия. Если страна не интересна и нет противодействия фейкам и постоянно идущей клевете, то общественное мнение будет меняться, что приведет к уменьшению желающих работать с таким партнером. Информационные войны давно стали реальностью в российской и вьетнамской медиасфере. Во Вьетнаме распространяются антироссийские материалы, а в России антивьетнамские (последний был опубликован как раз накануне дня независимости Вьетнама и визита генерального секретаря).

Информационное противодействие оказывается явно недостаточное. Весьма показательным примером на прошлой неделе стали цветы у мемориальной стелы, установленной на месте падения самолета Джона Маккейна, который бомбил северный Вьетнам во время войны, был сбит над Ханоем и пять лет провел в тюрьме в качестве военного преступника. С российской стороны на вьетнамском языке активно работает только "Спутник". Для того чтобы успешно работать на этом ТВД и защищать свою страну требуются специалисты со знанием языков и культуры. В данном контексте также очень важен вопрос развития образовательных, научных и культурных связей. Отдельного внимания заслуживает подготовка вьетнамистов в РФ и русистов во Вьетнаме, языковых стажировок, а также научного обмена между ведущими университетами наших стран.

Владимир Колотов - доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории стран Дальнего Востока Санкт-Петербургского государственного университета
Владимир Колотов:
Санкт-Петербург, 04.09.2018,

Источник - realtribune.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1536040680
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- К.Токаев: Своевременное и качественное исполнение поручений Главы государства – наша главная задача
- Рабочая поездка в Северо-Казахстанскую область: Б. Сагинтаев поднял вопросы качества образования в регионе
- Кадровые перестановки
- Ашимбаев: На казахстанском внутриполитическом поле развернулись "игры патриотов"
- О сохранении базовой ставки на уровне 9%
- Состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан
- Малик Мурзалин ознакомился с ходом ремонта дорог в областном центре
- В Алматы стартовал второй этап паспортизации
- Наследие EXPO: В Алматы запустили высокотехнологичный мусоросортировочный комплекс
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  