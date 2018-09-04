"Мягкая сила" поможет укрепить отношения России и Вьетнама, - В.Колотов

08:58 04.09.2018

Проблемы российско-вьетнамских отношений накануне официального визита генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга в Россию



На вопросы ИА "Реалист" отвечает доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории стран Дальнего Востока Санкт-Петербургского государственного университета Владимир Колотов



ИА "Реалист": Владимир Николаевич, каковы на Ваш взгляд перспективы предстоящего саммита между первыми лицами России и Вьетнама?



По программе саммита доступна только самая общая информация. Говорится о том, что РФ важный партнер, что наши страны связывают долгие дружеские отношения, однако эффективность взаимодействия находится на очень низком уровне. Традиционное забалтывание накопившихся проблем в стиле "все хорошо, прекрасная маркиза" уже не поможет. Невооруженным взглядом видно, что конкуренты работают во Вьетнаме успешнее нас.



Саммит проходит в непростых условиях. Ситуация в области безопасности с каждым годом существенно усложняется и ужесточается, что ставит необходимость найти быстрые и рациональные ответы. Некоторые угрозы общие для наших стран. Назрела острая необходимость оперативного решения ряда проблем. В новых условиях руководству наших стран требуется "сверить часы", чтобы определить конкретные меры. Прежде всего, предстоит решить вопросы повышения эффективности взаимодействия в области экономики, банковско-финансовой деятельности, ВТС, образования, науки и культуры.



ИА "Реалист": Что Россия может предложить Вьетнаму и наоборот?



Традиционно Россия занимает сильные позиции во Вьетнаме в области ВТС, а также в нефтегазовой сфере. Но динамика здесь все более тревожная. С каждым годом мы все больше отстаем от конкурентов. Работы над ошибками пока не видно. И ВТС, и нефтегазовая сфера становятся полем жесткой конкуренции, а ряд ведущих российских компаний попали под американские санкции.



В российско-вьетнамском товарообороте наблюдается профицит со стороны Вьетнама, который экспортирует продукты питания (кофе, чай, рис, овощи, фрукты, мясо и рыбу). Вьетнамский бизнес начинает реализовывать амбициозные инвестиционные проекты в России, наиболее крупный из них - по производству молока. Значительную часть вьетнамского экспорта занимает произведенная во Вьетнаме западными ТНК электроника, а также вьетнамская одежда и обувь.



В последнее время все большую роль начинает играть туризм. Ежегодно происходит рост пассажиропотока. Тут картина совершенно другая: из России во Вьетнам ожидается 600 тыс. туристов/год, а из Вьетнама к нам 100 тыс.



ИА "Реалист": Какие трудности предстоит решить сторонам?



Прежде всего, необходимо повысить эффективность экономического взаимодействия, а для этого необходимо решить вопрос обхода западных санкций в отношении крупных российских компаний и банков и решить проблему с взаиморасчетами, минуя американские банки.



На мой взгляд, важная проблема также состоит в преодолении косности мышления. На переговоры с восточными партнерами многие госслужащие выходят неподготовленными без профессионального востоковедного аналитического сопровождения, что называется без "глаз", "ушей", "мозгов" и "языка".



Общества в наших странах находятся во многом в состоянии "ретроградной амнезии", еще что-то помнят о том, что было до распада СССР и почти ничего не знают о современных процессах. Это очень сильно мешает взаимопониманию на разных уровнях.



Большая общая проблема состоит в преодолении коррупции на разных уровнях, что также осложняет отношения. Думается, что налаживание сотрудничества в правоохранительной сфере сможет пойти на пользу. Кстати, тов. Нгуен Фу Чонг в настоящее время возглавил борьбу с системной коррупцией в высших эшелонах не взирая на высокие посты и этот опыт, на мой взгляд, заслуживает самого пристального внимания. От ответственности не "застрахованы" даже члены Политбюро. Одного высокопоставленного беглого коррупционера летом прошлого года вернули в страну и осудили.



Другая проблема состоит в том, что наши страны состоят не только из столиц, но и регионов, а развитие прямого регионального сотрудничества может сильно укрепить экономическое взаимодействие. Однако большая часть интеллектуальных ресурсов сконцентрирована в столицах. Регионы в большинстве не умеют работать во внешнеэкономической сфере. На одной региональной конференции я услышал жалобы руководителя о том, что со странами Востока идут только те проекты, которые курируются из Москвы. Услышав такое откровение, я поинтересовался у сидевшего рядом сотрудника администрации: приглашают ли они для реализации проектов со странами Востока востоковедов, на что получил твердый отрицательный ответ.



Мне сложно понять, на что они в таком случае рассчитывают? Такие чиновники впустую разбазаривают время и ресурсы и на выходе получают отрицательные результаты, к которым следует добавить и "утрату лица" в глазах восточных партнеров. Имея в России востоковедение мирового уровня, такие чиновники занимаются имитацией и саботажем? Восточные партнеры в таком случае видят перед собой человека, у которого есть все ресурсы для решения вопроса, но который этими ресурсами пользоваться не умеет. И они задаются вопросом: А почему он на руководящей работе? Не сложно предсказать, что после таких встреч конкретных дел не будет.



Традиционно, вопросы мягкой силы обсуждаются в самом конце. Не уверен, что такой подход правильный. Товарооборот с Вьетнамом относительно недавно воевавших там США и КНР во много раз превосходит товарооборот с Россией. В определенном смысле это связано и с умелой информационной политикой этих стран в отношении Вьетнама. При правильном подходе мягкая сила очень сильно может влиять на эффективность экономического взаимодействия. Если страна не интересна и нет противодействия фейкам и постоянно идущей клевете, то общественное мнение будет меняться, что приведет к уменьшению желающих работать с таким партнером. Информационные войны давно стали реальностью в российской и вьетнамской медиасфере. Во Вьетнаме распространяются антироссийские материалы, а в России антивьетнамские (последний был опубликован как раз накануне дня независимости Вьетнама и визита генерального секретаря).



Информационное противодействие оказывается явно недостаточное. Весьма показательным примером на прошлой неделе стали цветы у мемориальной стелы, установленной на месте падения самолета Джона Маккейна, который бомбил северный Вьетнам во время войны, был сбит над Ханоем и пять лет провел в тюрьме в качестве военного преступника. С российской стороны на вьетнамском языке активно работает только "Спутник". Для того чтобы успешно работать на этом ТВД и защищать свою страну требуются специалисты со знанием языков и культуры. В данном контексте также очень важен вопрос развития образовательных, научных и культурных связей. Отдельного внимания заслуживает подготовка вьетнамистов в РФ и русистов во Вьетнаме, языковых стажировок, а также научного обмена между ведущими университетами наших стран.



Владимир Колотов - доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории стран Дальнего Востока Санкт-Петербургского государственного университета

Владимир Колотов:

Санкт-Петербург, 04.09.2018,