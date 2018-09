Guardian: Чтобы остановить распространение "порно со шпионских камер", полиция Сеула будет ежедневно проверять общественные туалеты

Чтобы остановить распространение "порно со шпионских камер", администрация Сеула будет ежедневно проверять общественные туалеты

Администрация Сеула будет ежедневно проводить поиски скрытых камер в общественных туалетах, сообщает корреспондент The Guardian Бенджамин Хаас. Так власти реагируют на возмущение общества распространением так называемого "порно со шпионских камер", которое приняло характер эпидемии. Речь идет о видеозаписях, тайно сделанных в кабинках туалетов, примерочных в магазинах и т.п. По официальной статистике полиции, в 2012-2016 годах жертвами шпионажа стали более 26 тыс. потерпевших, но во многих случаях потерпевшие не заявляют в полицию.



"Эксперты и активисты критиковали идею с поисками в общественных туалетах, заявив, что они проводятся больше для виду, а большая часть скрытых камер установлена в жилищах и офисах. Они также порицают власти за недостаточное наказание правонарушителей, которые распространяют записи, сделанные скрытыми камерами", - говорится в статье.



Судебную систему Южной Кореи также обвиняют в сексизме, пишет издание. "В августе южнокорейский суд приговорил женщину к году тюрьмы за распространение фото обнаженного коллеги, но большинство мужчин, которые распространяют фото или видео, обычно отделываются штрафом", - поясняет автор.



Источник: The Guardian

3 сентября 2018 г.

Бенджамин Хаас | The Guardian