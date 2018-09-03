Арабы-"беженцы" учинили массовую драку в германском Франкфурте

10:11 04.09.2018

Арабские мигранты учинили в ФРГ массовую драку под крики "Аллах акбар!"



Обербургомистр Франкфурта-на-Одере Вильке: "Не жду, пока будут первые мертвые".



В Германии вновь произошла массовая драка с участием арабских мигрантов. На этот раз нападение совершено в городе Франкфурт-на-Одере, расположенном на границе с Польшей. Ночной клуб Frosch ("Лягушка") атаковали, "очевидно, сирийские беженцы", пишет портал berlin.de. В ход шли железные прутья, ножи и камни.



Обербургомистр Франкфурта-на-Одере Рене Вильке уже заявил, что будет добиваться депортации беженцев, причастных к драке в клубе. "Я не жду, пока будут первые мертвые", - заявил чиновник.



По данным прокуратуры, на гостей в ночном развлекательном заведении напала группа из 10−15 человек. Очевидцы сообщают, что нападавшие кричали "Аллах акбар!"



"Это были словно военные сцены, - сообщил порталу jungefreiheit.de один из очевидцев. - Мы праздновали и внезапно оказались в зоне военных действий, а не в нашем родном городе. Это было жутко: крики „Аллах акбар", агрессия, удары, крики людей".



EADaily дополняет, что на минувшей неделе Германия содрогнулась от многотысячных акций протеста в городе Хемниц, где арабские мигранты зарезали гражданина Германии и тяжело ранили гражданина России. Мирные демонстрации против засилия мигрантов быстро переросли в неонацистские марши.



В частности, 1 сентября ультраправые напали на депутата бундестага от Социал-демократической партии Германии Зерена Бартоля, а съемочной группе телеканала MDR разбили камеру.



По данным Федерального управления уголовной полиции, в 2017 году число расследованных убийств, подозреваемые в которых - "не немецкого происхождения" - выросло на 33%.