 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Афганистане тихо умер парализованный главарь моджахедов и создатель "Сети Хаккани" - Джалалуддин Хаккани
11:03 04.09.2018

В Афганистане умер основатель террористической "Сети Хаккани"

В Афганистане умер Джалалуддин Хаккани, основатель террористической организации "Сеть Хаккани" (запрещена в России). Смерть Хаккани во вторник, 4 сентября, подтвердили представители афганского ответвления "Сети". Престарелому террористу было 72 года, последние десять лет он страдал параличом, передает сегодня из Исламабада агентство Associated Press.

Будучи некогда союзником США, Хаккани затем стал их злейшим врагом. Во времена американского президента Рональда Рейгана в Вашингтоне его называли "борцом за свободу". При Джордже Буше-младшем все изменилось. Известно, что Джалалуддин Хакани, являющийся выходцем пуштунского племени Задран, который доминирует в юго-восточных провинциях Афганистана, был близким другом Усамы бин Ладена, основателя другой террористической сети - "Аль-Каида" (запрещена в России). Последний часто укрывался в лагерях Хаккани в афганской провинции Хост, расположенной на границе с Пакистаном.

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Источник - eadaily.com
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