2+2=... Аркадаг лично протестировал компьютеры для первоклассников

12:09 04.09.2018

Президент Туркменистана протестировал компьютеры для первоклассников



На заседании Кабмина 31 августа вице-премьер Керим Дурдымырадов доложил президенту Гурбангулы Бердымухамедову о процессе создания национальной электронной промышленности.



Главе государства были продемонстрированы образцы персональных компьютеров, которые будут вручены первоклассникам в подарок от имени президента. Выпуск обучающих компьютеров был налажен концерном "Тürkmenmaşyngurluşyk" Министерства промышленности, сообщило госинформагентство ТДХ.



Информагентство описывает электронные игрушки терминами "нетбук" и "персональный компьютер", однако речь идет не о настоящих компьютерах, а об игрушках в виде ноутбуков с экраном диагональю менее 10 сантиметров (4 дюйма).



Как сообщалось ранее, в Туркменистане производятся внешние корпуса из пластмассы и конечная сборка устройств. Внутренняя электроника поставляется из Китая.