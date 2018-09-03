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|2+2=... Аркадаг лично протестировал компьютеры для первоклассников
12:09 04.09.2018
Президент Туркменистана протестировал компьютеры для первоклассников
На заседании Кабмина 31 августа вице-премьер Керим Дурдымырадов доложил президенту Гурбангулы Бердымухамедову о процессе создания национальной электронной промышленности.
Главе государства были продемонстрированы образцы персональных компьютеров, которые будут вручены первоклассникам в подарок от имени президента. Выпуск обучающих компьютеров был налажен концерном "Тürkmenmaşyngurluşyk" Министерства промышленности, сообщило госинформагентство ТДХ.
Информагентство описывает электронные игрушки терминами "нетбук" и "персональный компьютер", однако речь идет не о настоящих компьютерах, а об игрушках в виде ноутбуков с экраном диагональю менее 10 сантиметров (4 дюйма).
Как сообщалось ранее, в Туркменистане производятся внешние корпуса из пластмассы и конечная сборка устройств. Внутренняя электроника поставляется из Китая.