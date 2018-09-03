Трамп как возвращение к лучим традициям "реал политик", - А.Ларин

12:13 04.09.2018 ДОНАЛЬД ТРАМП: ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЛУЧШИМ ТРАДИЦИЯМ "РЕАЛ ПОЛИТИК"

Почему Москве стоит делать стратегическую ставку на Трампа, несмотря ни на какие тактические соображения



Сейчас, когда вопрос импичмента Трампа перестал быть чисто теоретическим упражнением, некоторые профессиональные отечественные "трамписты" всерьез задумались: а не лучше ли, и в самом деле, было бы без Трампа? Никаких ожиданий, возлагавшихся на него в России, мол, он не оправдал и, строго говоря, при нем все стало только хуже.



Один из таких отечественных "трампистов", философ Борис Межуев грустно рассуждает, что "мы реально поверили Трампу в 2016 году и приветствовали его победу… Итогом победы Трампа, однако, стало многократное усиление санкционного режима против России, выход из иранской сделки и близкая перспектива чуть ли не прямого вооруженного конфликта с Америкой. И теперь все взоры политической элиты России обращены в сторону несгибаемого либерала Макрона, призывающего ЕС строить систему безопасности с Россией, и упрямой глобалистки Меркель, нашего партнера по строительству "Северного потока-2"".



Выглядит все это, прямо скажем, немного забавно, как будто ребенок узнал, что Дед Мороз – это всего лишь сосед дядя Вася. Как будто они и впрямь ждали от Трампа каких-то чудесных подарков, как будто он собирался сделать великой Россию, а не Америку, как будто прямым текстом не предупреждал, что может поладить с Путиным… а, может, и нет. И теперь разочарованно вздыхают и разводят руками – как так, мол, опять не срослось.



Забавнее, однако, даже не это разочарование, а то, с каким поразительным упорством эти же люди не желают видеть тех потрясающих подарков и одолжений, которые Трамп (невольно, конечно) раз за разом делает России. Чтобы заметить эти подарки, не нужно даже особых усилий, достаточно правильно расставить акценты.



В своей последовательной политике "сделать Америку снова великой" Трамп методично разрушает глобалистские структуры, созданные его предшественниками сначала для противостояния СССР, потом – для более удобного контроля над миром. Над миром, то есть, в том числе, и над Америкой.



Трамп, выдирая Америку из-под уже почти достроенного здания глобализации, выбивает из-под него опорную балку, и вся конструкция начинает шататься и падать. НАТО, ЕС, НАФТА, ВТО – все эти могучие опорные структуры глобализма начинают сейчас трещать и прогибаться под трамповским напором, и далеко не факт, что они устоят.



Может быть, они устоят. Может быть, Трампа перемелют и выкинут, как прочих неразумных выскочек, вроде Кеннеди или де Голля. А, может, и нет. Вопрос победы в этой войне перестает быть риторическим. В любом случае, России эта война однозначно на руку, даже если она сама и не станет принимать в ней активного участия.



Во-первых, любая война, даже победоносная, ослабляет воюющие стороны. Американские националисты схватились с глобалистами, и это для России идеальная ситуация – два ее противника воюют друг с другом. Любая сильная Америка, претендующая на мировое лидерство, априори является противником России, а глобализм вообще противник всех национальных и суверенных государств, тут и думать нечего. В интересах России, чтобы схватка эта длилась как можно дольше, выматывая обоих противников. Что и происходит сейчас – перспективы скорой однозначной победы не просматривается.



Во-вторых, с лихостью и гиканьем ввязавшись в войну, Трамп не подумал об интересах союзников, щедро оттоптавшись по всем их больным мозолям, и те начали тихо отползать, посматривая по сторонам. Глобалисты умели держать союзников и вассалов под присмотром Америки, и, честно говоря, России было весьма неприятно иметь перед собой единый западный фронт с единой позицией и политикой, определенно враждебной.



Сейчас таким единством и не пахнет, и даже союзники по НАТО заговорили вразнобой, и прежние друзья открыто начали дерзить друг другу. Турция, с мучительными сомнениями и колебаниями, все-таки начала отползать в сторону от Америки. Германия – стоит на своем и упрямо готовит "Северный поток-2", невзирая на шантаж и угрозы. Франция устами Макрона заговорила о возможном новом общеевропейском союзе – без Америки, но с Россией и Турцией. Все это открывает перед российской дипломатией отличные возможности, потому что…



Потому что, и это, в-третьих, возвращение от "дипломатии ценностей" к "дипломатии национальных интересов" - процесс, в котором Россия заинтересована просто по объективным причинам. Будем честны, в "дипломатию ценностей" мы играть не умели и так и не научились. Сначала в качестве ценностей продвигали коммунизм. Потом, проиграв, отказались вообще, если не от ценностей, то от их продвижения. Вот тут-то нас и обложили, как подушками, всякими "общечеловеческими ценностями", под прикрытием которых использовали в собственных интересах.



Не умея еще возразить, за провалом гуманитарной мысли, мы лишь послушно кивали, выворачивали карманы и соглашались, что гуманитарные бомбардировки и расчленение страны во благо самим же сербам, что свержение тирана есть общечеловеческий долг, а подряды своим компаниям в разбомбленной и оккупированной стране – это лишь поощрение частного предпринимательства. И разве вы против гуманизма, частной инициативы и международного сотрудничества? Конечно же, нет. Ну, а раз так, извольте принять у себя наши фонды, которые будут работать с вашими гражданами и политиками, скупая на корню всех, кто представляет собой хоть какой-то интерес.



Мы не умели работать в этой парадигме ценностей, и так и не научились. Мы слишком поздно стартовали в этом забеге, мы только лишь начали работать над своей новой собственной системой ценностей, когда Америка с Европой свои уже давно продвинули по всему миру и внедрили на уровне подростковой матрицы. Сражаться с этой обволакивающей субстанцией политкорректности и толерантности, за которыми, однако, стоят железная воля и колоссальные капиталы, было бы для России делом безнадежным. Мы бы проиграли. Мы, собственно, и проиграли.



Трамп дает нам второй шанс. Он возвращает в публичную риторику и практическую политику не только "реал политики" в самом широком смысле этого понятия, но и в узком – национальные интересы. И это та сфера и то поле битвы, на котором Россия как многовековая Империя чувствует себя вполне уверенно и комфортно. Здесь понятно, что делать и как реагировать, здесь ясны цели и конкретны задачи, здесь знакомы приемы и привычны методы, здесь можно жить, с этим можно работать.



Война или переговоры с противником, вербовка и перевербовка союзников, силовое давление и дипломатические интриги, сколачивание союзов и разрушение коалиций, простой и старый как мир торг – ты мне, я тебе – эти принципы России близки, на этих принципах она может победить. Национальные интересы – это то, что нам понятно, с этим мы умеем работать, и как же приятно, наконец, что Запад сам начал переходить на понятный нам язык.



Исходя из "общечеловеческих ценностей" Франции и Германии нужно быть в союзе с Америкой и вражде с Россией. Исходя из национальных интересов – сотрудничество с Россией может рассматриваться как один из возможных и не худших вариантов. Даже если придется в чем-то уступить, это все равно более приемлемый вариант, чем вражда с Россией.



Исходя из ценностей глобализма, рыночной экономики и свободы торговли Китаю с Америкой нужно дружить и сотрудничать как можно теснее. Исходя из национальных интересов, кому-то в какой-то момент эта дружба может показаться чересчур накладной. То, что первому так показалось Дональду Трампу – чистая случайность, могло случиться и наоборот. И вместо союза Китая с Америкой, который оказался бы для России смертельной ловушкой, мы сейчас имеем торговую (пока) войну между двумя крупнейшими экономиками мира и возможность маневрировать между ними, выбирая союзника и противника.



Происходит возвращение к старой дореволюционной политике союзов и коалиций по интересам, происходит возвращение к старым добрым принципам Вестфальского мира, где каждый сам за себя, а все союзы носят временный и условный характер. В игре один на один Россия сильна, в этой игре нам практически нет равных, особенно когда включается силовой режим противостояния. У нас и народ, и элиты заточены на игру в экстремальных условиях, только в такой игре у нас есть шансы на победу.



Если бы победила Клинтон, Америка не стала бы ссориться с союзниками, глобалисты удержали бы единый фронт, и, возможно, дожали бы Россию. У нас просто не оставалось бы приемлемых вариантов действий. Сейчас они у нас есть. Благодаря Дональду Трампу.



Алексей Ларин

3 сентября 2018 Источник - iarex.ru

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