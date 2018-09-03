Китай, Германия. Кто с кем и кто против кого? Зачем России Новый шелковый путь, - Аrguendi

12:20 04.09.2018 КИТАЙ, ГЕРМАНИЯ. КТО С КЕМ И КТО ПРОТИВ КОГО?

Зачем России Новый шелковый путь, если он пойдет не по ее территории?



Кримсон пишет о неизбежности ракетного удара Вашингтона по Сирии - внутриамериканскими раскладами Трамп поставлен в такие условия, что иного выхода у него нет.



Вполне может быть. Хочу только напомнить, что это будет уже третий ракетный удар. Первые два, как известно, на ситуацию не повлияли никак. Дональд красиво порисовался в твиттере и показал себя перед электоратом крутым мужиком со стальными яйцами. Хохлы в интернете несколько дней пошутили про ржавые С-400 и скорый конец клятой рашки. Ну а сирийская армия невозмутимо продолжила зачистку страны от бармалеев. И вот теперь остался один Идлиб. Нет никаких оснований полагать, что если "Томагавки" снова пустят в дело, последствия будут иными, и США вдруг ввяжутся в серьезный военный конфликт и конфронтацию с Россией.



Зачем им это?



По-моему мнению, ситуация по-прежнему развивается в выгодном для нас ключе, опираясь на ранее достигнутые глобальные договоренности. Конечно, не без трудностей, ну а как без них? На примере одной статьи вполне заслуженного эксперта попробую продемонстрировать, почему я так думаю.



"...Больше всего оснований для недовольства нынешним курсом Соединенных Штатов сегодня у двух стран - Германии и Китая. ФРГ и КНР подвергаются особенно жесткому нажиму со стороны Дональда Трампа; их текущие, а тем более потенциальные потери от американского протекционизма намного превышают потери всех остальных торговых партнеров США, вместе взятых... Здравый смысл подсказывает, что канцлеру Ангеле Меркель и председателю Си Цзиньпину лучше бы держаться ближе друг к другу - единым фронтом противостоять американскому давлению все же легче, чем поодиночке.



Учитывая огромный совокупный потенциал двух стран, трансконтинентальная ось "Берлин - Пекин" стала бы достойным стратегическим ответом беспрецедентно сильному и грубому давлению США. Особенно если на эту ось удастся нанизать еще несколько не самых последних столиц на обширном пространстве между Бранденбургскими воротами и площадью Тяньаньмэнь. Включая, разумеется, и фрондирующую Москву".



Для начала посмотрим на глобус. Путь из Китая в Европу и назад лежит через Россию. Есть, конечно, и другие маршруты, в обход. Но там уже на ключевых логистических узлах и цепочках сидят американцы. Если сильно прижмет, Штаты в любой момент могут перекрыть кислород (причем сразу двум своим главным экономическим конкурентам), поставив, например, звездно-полосатый авианосец посреди Малаккского пролива.



Другое дело - если транспортно-торговая магистраль, связывающая Китай и ЕС, проходит через Россию. Здесь уже никаким авианосцем ничего не перекрыть. Можно только в ООН возмущаться. Однако и магистрали этой не видно. Разговоров о ней было много, но воз пока и ныне там. Очевидно, Китаю не очень хочется давать столь мощные козыри в руки своего северного конкурента (по большому счету, какая ему разница, кто его держит за горло - Вашингтон или Москва).



Теперь вопрос: можно ли американцам в условиях торговой войны с Китаем и ЕС ссориться еще и с Россией? Очевидно, что нет. Это не просто глупо, а даже самоубийственно. Ибо тогда союз главных континентальных держав неизбежно оформляется. Это будет непобедимый альянс. Номер один на планете. Звучит неплохо, особенно для нашего патриотического уха, в значительной мере придавленного стереотипами прошлого, в частности противостоянием США-СССР.



Но в реальности для России такой расклад вовсе не сулит радостей, об этом ниже. Сейчас же просто отметим, что у США в текущий исторический момент нет никаких реальных (экономических) причин враждовать с Россией. Куда выгоднее для янки заключить с русскими сделку и не допустить оформления большого евразийского союза.



Игнорировать данные очевидные вещи при анализе международной обстановки невозможно. Поэтому нет ничего логичнее, чем предположить наличие Большой сделки между Москвой и Вашингтоном, особенно если к указанной фундаментальной причине прикрепить кучу реальных геополитических фактов, накопившихся за время президентства Трампа. Тем не менее, экспертное сообщество предпочитает эти выводы игнорировать. Законопроекты недавно умершего сенатора или заявления какой-нибудь Ники Хейли в Совбезе кажутся им более значимыми. Ну ок.



Можно было бы возразить в том ключе, что Трампы приходят и уходят, а евроатлантическая солидарность (как и единство демократического Запада против угрозы авторитарной России) остается. Однако, этот довод на сегодня неактуален. Уже даже Европа берет курс на обособление от заокеанского соседа, причем во всех сферах. Да и надо понимать, что действия Трампа - не блажь взбалмошного старика, а четко выверенная стратегия стоящих за ним элит, которых мы можем условно назвать "национальным американским капиталом".



Именно экономика диктует такую политику, а точнее нынешняя глобалистская экономическая модель, которая привела к кризису американской промышленности и инфраструктуры, обогащая главным образом ту часть элит, которую условно можно назвать "глобальными финансистами". Не случайно Дональд на днях заявил, что соглашение о создании ВТО (один из столпов данной модели) "было единственной худшей торговой сделкой, когда-либо сделанной". Поэтому трампизм в США - это теперь надолго.



Идем дальше:



"В той новой игре, которая начинает разворачиваться на широких просторах Евразии, Россия, к сожалению, не имеет оснований уверенно претендовать на главные роли. Слишком ограничен ее экономический потенциал, слишком скромное место она занимает в системе складывающейся евразийской взаимозависимости".



Не будем спорить. Многочисленные авторитетные эксперты-международники любят подчеркивать слабость России на фоне других больших игроков и ее статус региональной державы. Не будем спорить и просто согласимся, что Россия пока еще значительно слабее и Китая, и ЕС, и США. Слабее экономически. Окей. Но что же предлагает в таком случае автор?



"Успешное развитие китайско-германского сотрудничества было бы выгодным Москве хотя бы по той причине, что такое сотрудничество - единственная возможность лишить Вашингтон его нынешней монополии на определение базовых правил игры в мировой экономике. Особых надежд на восстановление отношений с Вашингтоном в обозримой перспективе у Москвы не имеется, и до тех пор, пока правила определяются Соединенными Штатами, Россию будут последовательно вытеснять на периферию мировой экономики... Поэтому легко предположить, что Москва с энтузиазмом присоединилась бы к строительству оси "Берлин - Пекин", попытавшись превратить ее в полноценный равносторонний треугольник".



А вот это уже совсем интересно. Поскольку с США у нас все плохо и надежд изменить ситуацию "в обозримой перспективе" нет, то надо примкнуть к потенциальному союзу Германии с Китаем. Дескать, это лишит американцев их нынешнего глобального экономического диктата.



Ну, во-первых, Вашингтон буквально весь срок президентства Трампа занят именно тем, что сам и разрушает "базовые правила игры в мировой экономике". Своими руками. Ибо, как мы выше уже отметили, эти правила со временем стали причиной глубокого кризиса в самих США (и возвышения их прямого конкурента, Китая). Под ударом даже нынешняя долларовая гегемония - Трамп готов отказаться и от нее.



А, во-вторых, не кажется ли странным признавать слабость России на фоне Германии и Китая и тут же предлагать ей присоединиться к этой "большой двойке"? Не раздавит ли она нас в своих тесных объятиях?



Такой вариант развития событий автор признает, видя для России главную опасность в том, чтобы "стать "третьим лишним" в китайско-германском альянсе". Но дабы его избежать он предлагает "привнести в этот альянс свои уникальные сравнительные преимущества". Которые не могут "ограничиваться особым географическим положением России - вариантов китайско-германского транзита можно найти очень много, и не все они проходят через российскую территорию". Что же в таком случае должны мы привнести, если торгово-транспортные коридоры - не главное, и Пекин с Берлином легко могут нас обогнуть (а, значит, и обогнут, если никто не будет им мешать)? Вариантов несколько:



- трехсторонние проекты развития на Балканах, в Центральной Азии и в Афганистане;

- вопросы миграции;

- профилактика политического радикализма;

- вызовы, связанные с новыми технологиями.



Ну разве не прелесть? По сути, нас призывают выступить на стороне Китая и ЕС в их грядущем экономическом противостоянии с США. При этом наша слабость и вызванные этим риски в полной мере осознаются. Но чтобы их купировать нам предлагается... Нет, не стать главным евразийским логистическим хабом, связывающим части света и поэтому обладающим ключевой ролью даже при относительно слабой экономике.



Нет. Нам предлагается абсолютно невнятная повестка, которая однозначно поставит Россию если не на уровень "третий - лишний", то где-то рядом. Германия и Китай будут выстраивать мощнейшее экономическое и технологическое партнерство, а мы будем угасать в их тени, предлагая свою помощь в борьбе с международным терроризмом. И развивая Балканы с Центральной Азией. Зато против США!



Многим нашим (советским) патриотам такой вариант, кстати, понравится. А вот мне нет. И я обращаю ваше внимание на ключевую фразу: "вариантов китайско-германского транзита можно найти очень много, и не все они проходят через российскую территорию". Вот мы и возвращаемся к тому, с чего начали. Инициатива "Один пояс - один путь", связывающая Пекин и Берлин, может обойтись и без России. И для нас это будет стратегическое поражение, которое фактически поставит крест на глобальных претензиях Кремля, что для страны - медленная смерть, ибо в этом случае правила экономического развития нам будут диктовать наши "партнеры". Но они же не такие ужасные как США, правда? Правда-правда. И Китай, и ЕС спят и видят, как Россия встанет с ними в один экономический ряд.



На мой взгляд, нашей возрождающейся империи куда выгоднее совсем иная стратегия (и, как кажется, именно ее Москва и придерживается): ни в коем случае не вмешиваться на чьей-то стороне в битву гигантов, а спокойно наблюдать за ней в нейтральном (а иногда полунейтральном) статусе. Помогая тем, кто проигрывает, и сдерживая тех, кто выигрывает. И ни в коем случае не способствуя победе Китая над США, а значит и формированию китайско-германского экономического союза. Как минимум сейчас, нам это невыгодно. А торговый путь из Китая в Европу - только через нашу территорию. Под нашим контролем. С нашей ключевой ролью.



P.S. А вообще автор-эксперт прекрасен:



"К этому стоит добавить, что разрушение современного либерального мирового экономического порядка, защита которого становится фундаментом китайско-германского сближения, вообще не в интересах России. Несмотря на то, что термин "либерализм" приобрел у нас в последние годы ярко выраженный эмоционально негативный оттенок. Москва, как и любой другой участник международной экономической системы, может иметь много справедливых претензий к конкретным аспектам этого миропорядка.



Но триумф протекционизма, отказ от многосторонности, закат универсальных международных экономических организаций и раскол мира на противостоящие друг другу торговые блоки никак не облегчит задачу интеграции России в мировую экономику и не ускорит экономическую модернизацию страны".



Замечательные у нас эксперты. Глобализм рулит.



Аrguendi

3 сентября 2018 Источник - iarex.ru

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