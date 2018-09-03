The Hill: Пакистан и Афганистан должны сформировать альянс против боевиков

12:42 04.09.2018

Без создания эффективного механизма обмена разведывательной информацией между военными Афганистана и Пакистана нельзя обеспечить полного поражения боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)



Ведь не зря говорят, не дели шкуру не убитого медведя. Многие эксперты в сфере безопасности говорят о том, что расцвет ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прошел, однако если сохраняется хоть малейшая возможность нападения боевиков, нужно не забывать об осторожности. Суть вопроса заключается не в том, чтобы просто ограничить возможности террористов в организации нападений, а в том, чтобы полностью ликвидировать все возможности. Нападения боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), возможно, сократились, однако именно в этот момент контртеррористические организации должны усилить свое давление, пишет Шазар Шафкат в статье для американского издания The Hill.



Контртеррористические организации не должны терять бдительность из-за снижения активности со стороны террористической группы. На это указывает и недавнее аудиосообщение главаря "Исламского государства" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Сейчас необходимо предпринять исчерпывающие антитеррористические усилия против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).



Последние террористические атаки в Афганистане, ответственность за которые взяли на себя боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), свидетельствуют о возможном возрождении террористической группы, только уже на территории Афганистана. На фоне парламентских выборов, "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), возможно, захочет заключить сделку с афганским правительством, а единственной силой, сеющей разрушения в Афганистане, могут остаться боевики, связанные с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Багдади вполне устраивает периодически возникающая напряженность в отношениях между Афганистаном и Пакистаном. Для того, чтобы очистить страну от боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), потребуются скоординированные действия между Афганистаном, Пакистаном и Соединенными Штатами. Однако в данный момент такая координация кажется несбыточной мечтой.



Если люди Багдади не будут остановлены в Афганистане, это может иметь последствия и для Пакистана. Следовательно, у Исламабада и Кабула есть общий интерес в создании механизма, который помог бы прижать террористов к стенке. Что конкретно могли бы предпринять власти Пакистана и Афганистана?



Во-первых, оба государства должны осознать опасность, которую представляет "Исламское государство" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для их национальной безопасности. Приграничные зоны Пакистана и Афганистана - это идеальная площадка для создания террористических баз. Оба правительства могли бы провести совместные военные операции в приграничных районах. Приход нового правительства в Пакистане может открыть новые возможности для антитеррористической деятельности. Главным ключом к такому военному взаимодействию является доверие.



Конечно, трудно организовать совместные военные учения с соседом, к которому вы не испытываете теплых чувств, однако пакистанскому руководству следовало бы вспомнить о том, что только что завершились антитеррористические учения Индии и Пакистана в России под эгидой Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Если Пакистан принял участие в учения, в которых также участвовала Индия, то не должно возникнуть особых сложностей для организации подобных учений с Афганистаном. В конце концов, у стран есть общий враг - терроризм.



Во-вторых, чрезвычайно важно наладить сотрудничество между должностными лицами разведывательных органов Афганистана и Пакистана. На это может уйти много усилий и времени, но оно, безусловно, стоит того. "Исламское государство" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ищет возможности, чтобы возродиться, и Афганистан может стать идеальной платформой для создания новой версии террористической группировки. Исламабаду и Кабулу следует определиться: либо они объединятся для достижения общей цели - уничтожения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), либо они позволят возобладать чувству взаимного недоверия.



Без создания эффективного механизма обмена разведывательной информацией между военными Афганистана и Пакистана нельзя обеспечить полного поражения боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).



Александр Белов