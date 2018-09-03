Находящийся под домашним арестом депутат Канат Исаев принял участие в открытии сессии КырПарламента

13:13 04.09.2018

Находящийся под домашним арестом депутат Канат Исаев принял участие в открытии сессии Жогорку Кенеша



Находящийся под домашним арестом депутат Канат Исаев ("Кыргызстан") принял участие в открытии очередной сессии Жогорку Кенеша.



Депутат проходит подсудимым по делу о подготовке к насильственному захвату власти.



2 октября 2017 года ГКНБ предъявил К.Исаеву обвинение в совершении преступлений по признакам, предусмотренных статьями 27 (приготовление к преступлению), 233 (массовые беспорядки) и 295 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти) Уголовного кодекса.



18 июля Бишкекский городской суд освободил К.Исаева из под стражи, изменив меру пресечения на домашний арест.