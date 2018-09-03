Башкирка Лиля Ихсанова участвует в Играх кочевников на... 7-м месяце беременности (фото)

13:57 04.09.2018

Лилиана Ихсанова, будучи беременной, приехала на игры кочевников, чтобы принять участие в соревнованиях по стрельбе из традиционного лука. Об этом сообщил корреспондент Turmush.



25-летняя Лилиана со своим мужем Русланом приехала из города Учалы Республики Башкортостан. Стрелять из лука она научилась 2 года назад благодаря мужу.



"Мне 25 лет. Стрельбой из лука начала заниматься 2 года назад из-за того, что муж увлекся этим видом спорта и меня привлек. Мне нравится этот вид спорта, потому что стала попадать в цель. Старшей дочке 6 лет. Она тоже занимается стрельбой из лука. Она тоже участвовала на соревнованиях и одерживала победы. Сын, которому 4 года, тоже начал интересоваться данным видом спорта", - говорит она.



Семья несколько раз выезжала на международные соревнования и побеждала, а вот на III Всемирные игры кочевников готовилась упорно.



"Соревнований очень много. В летнее время каждые две недели проходят соревнования. Дома занимаюсь детьми. Я очень хотела попасть на эти соревнования. Мы готовились и до последнего ждали. Конечно же, мое состояние в первую очередь было важным для нас, ведь я на седьмом месяце беременности. Муж очень сильно переживал. Даже хотели отказаться, но мы прошли отборочный тур, где заняли первые места. Поэтому рада, что приехала", - делится она.



Лилиана добавила, что сшила национальные костюмы для себя и для своего мужа.