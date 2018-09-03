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Алфавит революции: зачем Ленин хотел перейти с кириллицы на латиницу (история), - Т.Репин
16:09 04.09.2018

Тарас Репин

Алфавит революции

В России было несколько попыток перевести кириллицу на латинский шрифт, но самый мощный импульс возник сразу после Октябрьской революции. Тогда под руководством Луначарского была разработана целая программа адаптации языков народов России к латинице. О такой необходимости заявлял и Ленин.

Только в 1929 году комиссия лингвистов во главе с профессором Николаем Яковлевым приступила к переводу на латинский алфавит кириллицы, а уже год спустя выдала результат: итоговый проект предлагал сразу три варианта "русской латиницы", каждый из которых отличался заменами букв "ы", "е", "ю" и "я".

Зачем же советскому руководству понадобилось менять многовековые устои родного языка? Директор Института языкознания РАН Владимир Алпатов называет этот процесс альтернативой русификации, проводимой царским правительством. Учитывая, что многие народы России все еще не имели своей письменности, решено было ввести интернациональный алфавит, доступный и понятный всем. "Азбука революции" должна была полностью вытеснить "кириллический пережиток" отсталой России.

Идем в Европу

Многие историки лингвистическую латинизацию России объясняют не только желанием руководства страны уйти от "архаики царизма", но и намерением создать базу для экспорта революции на Запад. Коммунистический интернационал требовал единого языкового пространства.

Фактически задача перековки кириллицы в латиницу находилась в русле идей европеизации Советской России, наряду с такими решениями, как переход на григорианский календарь или установление принятой в Европе меры весов.

Вот что писал Ленин: "Если мы сейчас не введем необходимой реформы - это будет очень плохо, ибо и в этом, как и в введении, например, метрической системы и григорианского календаря мы должны сейчас же признать отмену разных остатков старины".

Смешно до возмущения

Как только в СССР появились первые газеты с использованием латинского шрифта – тут же последовала реакция небезразличных граждан. Комментарии были примерно одинаковые: "Рабочие не хотят читать новых газет. Все смеются и возмущаются".

А ведь проблемы лежали на поверхности: латиница плохо подходила для передачи звукового строя русского языка. В латинском алфавите 26 знаков, в кириллице – 33. Даже перешедшим на латиницу полякам приходилось пользоваться уточняющими звучание диакритическими знаками и двойными буквами. К примеру, в латинице нет буквы, обозначающей звук "ш", кириллические главные "е", "е", "ы", "ю", "я", тоже не имеют латинских аналогов.

Для того чтобы полностью адаптировать латиницу в России нужно было менять и звучание нашего языка, подстраивая его под совершенно неудобный алфавит. А это выглядело бы как полнейший абсурд. Не исключен вариант, при котором латиница использовалась бы как альтернативный кириллице алфавит (аналог двуязычия), но в таком случае мы бы столкнулись с совершенно неупорядоченным использованием в письме двух языковых систем.

Трудно представить, в какую сумму обошлась бы нашей стране полная замена алфавита, учитывая, что латинизировать пришлось бы десятки, а то и сотни языков народов России. Очевидно, индустриализация была бы проведена с огромным опозданием, и как результат – промышленное отставание от развитых стран Запада и неготовность к мировой войне.

Еще одно плачевное последствие латинизации – отсутствие возможности у подрастающего поколения знакомиться с богатейшим литературным наследием России. А здесь благодатная почва для разного рода манипуляций и искажения реального исторического пошлого.

На чужом опыте

А ведь сегодня перед нашими глазами есть печальный опыт перевода кириллицы на латиницу в Узбекистане. Если пройтись по сегодняшнему Ташкенту, то можно увидеть пестрый калейдоскоп латинских и кириллических надписей, которые зачастую демонстрируют неуклюжее смешение алфавитов, например, "Хiмchistka". Учитывая, что узбеки кириллический звук "Ц" могут передавать не только сочетанием "Tc", но и буквой "S", получаются совершенно анекдотические вывески типа "Kolbasa sexi" (Кобасный цех).

Не удалось нашим узбекским друзьям полностью перейти на латиницу и в области делопроизводства. Возникла путаница имен, фамилий, топонимов. Расхлебывая заваренную своими руками "лингвистическую кашу", власти Узбекистана, наверное, не раз пожалели о скоропалительном решении отказаться от кириллицы.

В свое время русский лингвист Николай Трубецкой отмечал, что кириллица гораздо лучше, чем латиница передает звучание тюркской речи. Для примера возьмем кириллический алфавит Казахстана, который в скором времени тоже латинизируется. Он имеет 42 буквы – 33 русской кириллицы и 9 дополнительных, в то время как латиница может предложить лишь 26 букв.

В конце 20-х годов сотрудники советской комиссия по переходу на латиницу сделали вывод: "Когда меняется алфавит, огромное количество населения на определенное время становится неграмотным". Неужели власти СССР, столько усилий направившие на повышение уровня образованности населения, могли допустить возвращение этого культурного анахронизма?

Идеям Луначарского воплотиться в жизнь было не суждено. Сталин потребовал прекратить разработку плана замены кириллицы в русском языке на латиницу, "а равно и прекратить всякую дискуссию о реформе русского языка в связи с ее угрозой бесплодной и пустой растратой сил и средств государства". И проект был свернут.

Современные специалисты утверждают, что русифицированную латиницу Яковлева все же можно использовать, например, для транслитерации русских слов в интернете. Однако в целом эта идея в обозримом будущем нашей страны перспектив не имеет.

Источник - Русская Семерка
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