Российские военные построят свой главный храм цвета хаки (фото)

22:27 04.09.2018

Министерство обороны России построит главный храм Вооруженных Сил в подмосковном парке "Патриот". Об этом на селекторном совещании рассказал подчиненным глава ведомства Сергей Шойгу.



"Эта идея получила одобрение общественности, органов государственной власти, военного управления, священноначалия", - отметил он.



Для презентации проекта создали специальный раздел на сайте Минобороны http://hram.mil.ru/.



Судя опубликованному там видеоролику, здание церкви, выполненное в "монументальном русско-византийском стиле", будет покрашено в цвет хаки.



Внутри оборудуют четыре боковых придела, каждый из которых будет посвящен святому, признанному покровителем одного из родов войск: Илии Пророка, апостола Андрея Первозванного, Великомученицы Варвары и Александра Невского.



Рядом откроется музейно-выставочный центр "Духовное воинство России", экспозиция которого будет посвящена "героической истории русского воинства". Военные собираются с помощью технологий виртуальной реальности переносить посетителей центра в гущу Ледового побоища или Керченского морского сражения.