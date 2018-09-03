 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 04.09.2018
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Понедельник, 03.09.2018
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    Казахстан   | 
Директор Наццентра экспертизы КазМинздрава подозревается в крупном хищении
23:36 04.09.2018

Более 15 млн тенге бюджетных средств были потеряны из-за необоснованного завышения цен на закуп химического препарата.

В Павлодарской области в хищении более 15 млн. тенге бюджетных средств путем необоснованного завышения цен на закуп химического препарата "Дихлорметан" подозревается директор Национального центра экспертизы МЗ РК. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Агентства по делам госслужбы и противодействия коррупции Нурлан Жахин, передает Zakon.kz.

Так, являясь председателем конкурсной комиссии по закупу данного препарата и будучи в сговоре с подрядной организацией, директор незаконно обеспечил последним победу в конкурсе госзакупок, после чего заключил с ними договор на поставку препарата по заведомо завышенное цене.

В последующем, подписав акты выполненных работ, обеспечил им выплату денежных средств в полном объеме.

Ведется следствие.

Предпринимателей, пострадавших от противоправных действий со стороны подозреваемых, просят обращаться в Следственный департамент Национального бюро Агентства по тел 909089 или call центр 1424.

Источник - Zakon.kz
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