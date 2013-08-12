КНР в Казахстане: в чем основные отличия китайских послов от российских?

00:07 05.09.2018 Кто представляет и представлял Китай в Казахстане



Россия и Китай - ближайшие и крупнейшие соседи Казахстана, отношения с которыми особенно важны. О том, кто официально представляет Казахстан, а также другие страны Туркестана в России, и кого отправляет Россия отстаивать свои интересы в странах региона, можно прочитать здесь. Попробуем аналогичным образом оценить дипломатические связи Казахстана и Китая.



Послы Казахстана в Китае



За эти годы Казахстан в Китае представляли следующие послы:



с 1992 по 1995 год - Мурат Ауэзов;

с 1995 по 2001 год - Куаныш Султанов;

с 2001 по 2007 год - Жаныбек Карибжанов;

с 2007 по 2011 год - Икрам Адырбеков;

с 2011 по 2014 год - Нурлан Ермекбаев;

с 2015 года - Шахрат Нурышев.



За 26 лет на посту сменились шесть человек - в среднем примерно по четыре года на каждого. "Долгожителями" были Куаныш Султанов и Жаныбек Карибжанов - по шесть лет. Меньше всего на этом посту был Мурат Ауэзов.



Их возраст на момент вступления в должность, в хронологическом порядке: 49 лет, 50 лет, 53 года, 57 лет, 49 лет, 42 года. Итого в среднем примерно 50 лет.



Опыт работы в МИДе на момент вступления в должность имели только трое: Нурышев, Ермекбаев и Адырбеков. Наибольший стаж работы был у Икрама Адырбекова (10 лет) и Шахрата Нурышева (19 лет).



Опыт работы в Китае или в азиатском регионе имел Шахрат Нурышев, который практически всю карьеру построил в Китае, и Нурлан Ермекбаев, который ранее работал в торговом представительстве Казахстана, возглавлял филиал ОАО "Народный сберегательный банк Казахстана" в Пекине, был советником посольства и поверенным в Сингапуре. Остальные в Китае не работали. Впрочем, Мурат Ауэзов получил образование по специальности "китайская филология".



При этом основная специализация послов была крайне разнообразной:

Мурат Ауэзов является общественным и культурным деятелем,

Куаныш Султанов и Жаныбек Карибжанов - крупные политические управленцы,

Икрам Адырбеков - хозяйственник и дипломат,

Нурлан Ермекбаев - скорее, политический управленец с уклоном во внешнюю политику и внешнюю торговлю.

единственным кадровым дипломатом, да еще и китаеведом является Шахрат Нурышев.



Наивысшие карьерные достижения до назначения послом в Китай:

Ауэзов - вице-президент общественного движения,

Султанов - заместитель премьер-министра,

Карибжанов - заместитель премьер-министра,

Адырбеков - аким (губернатор) области,

Ермекбаев - помощник президента,

Нурышев - посол по особым поручениям.



После возвращения на родину из Китая послы продолжили реализовываться в самых разных сферах: культурная и общественная деятельность, депутат Сената и Мажилиса, аким области и затем вице-спикер Мажилиса, депутат Сената, секретарь Совета безопасности.



В целом видно, что Казахстан в Китае в большинстве своем представляли политические "тяжеловесы", для которых работа послом стала плавным переходом от активной политической деятельности к работе в представительном органе. При этом надо учесть, что высокий личный статус и наработанные связи позволяли им решать многие вопросы с высшим руководством страны напрямую.



Подбор кадров показывает, что Китай для Казахстана является особо приоритетным направлением внешней политики, также как США и Россия, поэтому послами там работают не обычные дипломатические работники, а люди, представляющие политическую элиту страны. Назначение Шахрата Нурышева несколько изменяет этой традиции - интересно, надолго ли это. При этом у него огромный опыт, Нурышев всю карьеру сделал именно в Китае и знает его от и до.



Послы Китая в Казахстане



За эти годы Китай в Казахстане представляли следующие послы (удалось найти биографии 10 послов из 11):



1992-1993 - Чжан Дэгуан. Родился в 1941 году. В 1965 году окончил факультет русского языка и литературы Пекинского института иностранных языков. С 1965 г. по 1973 г. - работник Кабинета переводов при МИД КНР. С 1973 г. по 1977 г. - атташе посольства КНР в СССР. С 1977 г. по 1987 г. - 2-й секретарь, 1-й секретарь, заместитель начальника Кабинета переговоров с СССР департамента СССР и Европы МИД КНР. С 1987 г. по 1992 г. - советник посольства КНР в США. С 1992 г. по 1993 г. - чрезвычайный и полномочный посол КНР в республике Казахстан. С 1993 г. по 1995 г. - директор департамента Европы и Азии МИД КНР. С 1995 г. по 2001 г. - заместитель министра МИД КНР. С 2001 г. по 2003 г. - чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ. В мае 2003 г. - назначен Генеральным секретарем ШОС, 15 января 2004 г. официально вступил в должность. С апреля 2008 г. - вице-президент Китайского общества дружбы с зарубежными странами, а также председатель Китайского общества дружбы с Центральной Азией;

1993-1997 - Чэнь Ди;

1997-1999 - Ли Хуэй. Родился в 1953 году. В 1975-1981 гг. - референт Департамента Советского Союза и стран Восточной Европы МИД КНР. В 1981-1985 гг. - атташе, третий секретарь, второй секретарь посольства КНР в Советском Союзе. В 1985-1990 гг. - второй секретарь, заместитель заведующего отделом, первый секретарь Департамента Советского Союза и стран Восточной Европы МИД КНР. В 1990-1991 гг. - первый секретарь посольства КНР в Советском Союзе. В 1991-1992 гг. - первый секретарь посольства КНР в РФ. В 1992-1995 гг. - первый секретарь, советник посольства КНР в Республике Казахстан. В 1995-1997 гг. - советник, заместитель директора Департамента стран Восточной Европы и Центральной Азии МИД КНР. В 1997-1999 гг. - чрезвычайный и полномочный посол КНР в Республике Казахстан. В 1999-2003 гг. - директор Департамента стран Восточной Европы и Центральной Азии МИД КНР. В 2003-2008 гг. - помощник министра иностранных дел КНР. В 2008-2009 гг. - заместитель министра иностранных дел КНР. С 2009 г. - чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ;

1999-2003 - Яо Пэйшэн. Родился в 1945 году. Окончил Пекинский институт иностранных языков. С 1973 по 1979 г. - сотрудник посольства Китая в Москве (СССР). С 1979 по 1987 г. - сотрудник отдела сотрудничества с СССР и странами Центрально-Восточной Европы МИД Китая в Пекине. С 1987 по 1990 г. - сотрудник посольства Китая в Москве (СССР). С 1990 по 1995 г. - сотрудник отдела сотрудничества с СНГ и странами Центральной Азии МИД Китая в Пекине. С 1995 по 1997 гг. - чрезвычайный и полномочный посол Китая в Бишкеке (Киргизия). С 1997 по 1999 г. - чрезвычайный и полномочный посол Китая в Риге (Латвия). С 1999 по 2003 г. - чрезвычайный и полномочный посол Китая в Астане (Казахстан). С ноября 2003 по октябрь 2005 г. - чрезвычайный и полномочный посол Китая в Киеве (Украина). Сейчас сотрудник фонда государственных исследований КНР, член Совета развития и сотрудничества Азии и Африки;

2003-2005 - Чжоу Сяопэй. Родился в 1945 году. В 1969 окончил Пекинский университет, факультет русского языка. С 1969 по 1971 г. - работал в Департаменте СССР и социалистических стран Восточной Европы МИД Китая. С 1973 по 1979 г. - член делегации МИД Китая на переговорах по вопросам китайско-советской границы. С 1979 по 1983 г. - атташе, 3-й секретарь, 2-й секретарь посольства Китая в СССР. С 1983 по 1992 г. - 2-й, 1-й секретарь, заведующий отделом, советник Департамента СССР и стран Восточной Европы. С 1992 по 1994 г. - заместитель начальника Департамента стран Восточной Европы и Средней Азии. С 1994 по 1997 г. - советник-посланник, посланник посольства Китая в Москве Россия. С 1997 по 1998 г. - начальник Департамента стран Восточной Европы и Центральной Азии МИД Китая в Пекине. С сентября 1998 по октябрь 2000 г. - чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в Киеве (Украина). В 2000-2003 гг. - чрезвычайный и полномочный посол КНР в Польше. В 2003-2005 гг. - чрезвычайный и полномочный посол КНР в Астане (Казахстан). В настоящее время - член Консультативного комитета по внешней политике МИД КНР, заместитель главы Ассоциации бывших дипломатов, заместитель председателя Общества дружбы Китая со странами Центральной Азии, научный сотрудник Китайского института международных проблем, профессор Дипломатического института КНР, почетный профессор Университета внешней экономики и торговли;

2005-2008 - Чжан Сиюнь. Родился в 1955 году. С 1982 по 1986 - атташе, 3-й секретарь посольства КНР в СССР. С 1986 по 1988 - 3-й, 2-й секретарь департамента СССР и Восточной Европы МИД. С 1988 по 1991 - 2-й секретарь посольства КНР в СССР. С 1991 по 1992 - 1-й секретарь посольства КНР в СССР. С 1992 по 1995 - заместитель начальника отдела, начальник отдела департамента Восточной Европы и Центральной Азии МИД. С 1995 по 1997 - помощник инспектора Канцелярии по иностранным делам ЦК КПК. С 1997 по 2001 - советник-посланник, полномочный министр посольства КНР в России. С 2001 по 2005 - чрезвычайный и полномочный посол КНР в Азербайджане. С 2005 по 2008 - чрезвычайный и полномочный посол КНР в Казахстане. С 2008 по 2010 - директор департамента Восточной Европы и Центральной Азии МИД. С 2010 по 2016 год - чрезвычайный и полномочный посол КНР на Украине;

2008-2009 - Чэн Гопин. Родился в 1952 году. С 1986 по 1993 г. - третий секретарь, второй секретарь, заместитель начальника отдела, начальник отдела Департамента Советского Союза и стран Восточной Европы МИД. С 1993 по 1996 г. - первый секретарь посольства КНР в Российской Федерации. С 1996 по 1997 г. - первый секретарь Департамента стран Европы и Центральной Азии МИД. С 1997 по 2001 г. - советник посольства КНР в Грузии. С 2001 по 2003 г. - генеральный консул КНР в Хабаровске. С 2003 по 2007 г. - посланник посольства КНР в Российской Федерации. С 2007 по 2008 г. - директор Департамента стран Европы и Центральной Азии МИД. С 2008 по 2009 г. - чрезвычайный и полномочный посол КНР в Республике Казахстан. С 2009 по 2011 г. - помощник министра иностранных дел. С 2011 по 2016 год - заместитель министра иностранных дел. С 2016 года - государственный комиссар по борьбе с терроризмом и вопросам безопасности КНР;

2010-2013 - Чжоу Ли. Родился в 1955 году. С 1986 по 1989 г. занимал должность третьего секретаря Департамента Советского Союза и Восточной Европы МИД КНР. С 1989 по 1991 г. - третьего, второго секретаря посольства КНР в СССР. С 1991 по 1994 г. - второй, первый секретарь посольства КНР в Российской Федерации. С 1994 по 1997 г. - первый секретарь, заведующий отделом Департамента Восточной Европы и Центральной Азии МИД КНР. С 1997 по 1999 г. - советник посольства КНР в Российской Федерации. С 1999 по 2002 г. - заместитель директора Департамента Восточной Европы и Центральной Азии МИД КНР. С 2002 по 2004 г. - полномочный министр посольства КНР в Российской Федерации. С 2004 по 2006 г. - директор Департамента Восточной Европы и Центральной Азии МИД КНР. С 2006 по 2010 г. - чрезвычайный и полномочный посол КНР в Украине. С 2010 по 2013 г. - чрезвычайный и полномочный посол КНР в Республике Казахстан;

С 12.08.2013 и до сентября 2014 года - Лэ Юйчэн. Родился в 1963 году. В 1986-1990 гг. - референт, атташе Департамента стран СССР и Европы МИД КНР. В 1990-1991 гг. - атташе КНР в СССР. В 1991-1993 гг. - третий секретарь, второй секретарь посольства КНР в Российской Федерации. В 1993-1998 гг. - заместитель заведующего отделом, заведующий отделом Департамента стран Европы и Центральной Азии МИД. В 1998-2001 гг. - советник постоянного представительства КНР при ООН. В 2001-2004 гг. - советник, заместитель директора Департамента стран Европы и Центральной Азии МИД. В 2004-2008 гг. - советник-посланник, посланник посольства КНР в Российской Федерации. В 2008-2009 гг. - заместитель директора, директор Департамента по внешнеполитическому изучению МИД. В 2009-2011 гг. - директор Департамента по внешнеполитическому планированию МИД. В 2011-2013 гг. - помощник министра иностранных дел. С 2013 по 2014 год - чрезвычайный и полномочный посол КНР в Республике Казахстан. В 2014-2016 гг. - чрезвычайный и полномочный посол КНР в Республике Индия. 2016-2018 гг. - заместитель начальника канцелярии руководящей группы ЦК КПК по иностранным делам, заместитель начальника канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК КПК. С 2018 года - заместитель министра иностранных дел. Кандидат в члены ЦК КПК 19-го созыва;

С осени 2014 года по май 2018 года - Чжан Ханьхуэй. Родился в 1963 году. В 1988-1991 - переводчик управления по обслуживанию дипкорпуса г. Пекин. В 1991-1995 гг. - атташе, третий секретарь посольства КНР в Киргизии. В 1995-2001 гг. - третий секретарь, зам. заведующего отделом, заведующий отделом Департамента Европы и Центральной Азии МИД КНР. В 2001-2003 гг. - советник посольства КНР на Украине. В 2003-2014 гг. - советник, зам. директора, директор департамента Восточной Европы и Центральной Азии МИД КНР. С 2014 по 2018 год - чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в Республике Казахстан. С мая 2018 года - помощник министра иностранных дел в ранге заместителя;

С августа 2018 года - Чжан Сяо. Родился в 1964 году. После окончания факультета русского языка Пекинского университета иностранных языков в 1987 году поступил на работу в МИД КНР. В 1989-1990 годы проходил стажировку в Ленинградском государственном педагогическом институте им. А. И. Герцена. За прошедшие 30 лет он работал в посольствах Китая на Украине и в Белоруссии, в генеральном консульстве КНР в Санкт-Петербурге. В 2011-2013 годы был чрезвычайным и полномочным послом Китая в Узбекистане. С 2014 года работал советником-посланником посольства КНР в России.

Всего за 26 лет сменились 11 послов Китая в Казахстане: в среднем по 2,5 года, что указывает на высокую ротацию послов.



В целом, китайских послов можно охарактеризовать так (показатели даны в порядке хронологии):



Возраст на момент вступления в должность - 51 год, 44 года, 44 года, 58 лет, 56 лет, 50 лет, 55 лет, 50 лет, 51 год, 54 года. В среднем - 51 год.

Опыт работы в МИД на момент вступления в должность. 10 человек - кадровые дипломаты, которые работали в МИД всю свою карьеру. Канцелярия по иностранным делам ЦК КПК - это тот же МИД, только партийный.

Опыт работы в Казахстане или постсоветских странах. Все имеют опыт работы в постсоветских странах или в СССР, работали в профильном департаменте МИД КНР.

Единственный, кто до назначения послом работал в посольстве в Казахстане, - это Ли Хуэй, который был первым секретарем и советником посольства КНР в Казахстане.

Основная специализация - все послы были русистами, или если так можно сказать - "советологами", то есть специализировались именно на территории бывшего СССР. У большинства вся посольская карьера протекала именно на территории бывшего СССР и стран Варшавского договора.

После Казахстана дипломатическая карьера закончилась только у Чжоу Сяопэя. У части послов карьера продолжилась по горизонтали - они стали послами в других странах.

После Казахстана дипломатическая карьера пошла вверх у Чжана Дэгуана, Ли Хуэя, Чэн Гопин, Лэ Юйчэна, Чжан Ханьхуэя - все они потом были заместителями министра иностранных дел.

Таким образом, из анализа видно, что послы Китая в Казахстане представляют собой кадровых дипломатов, которые длительное время специализировались на постсоветских странах и имеют большой опыт работы по данному профилю. Однако они довольно часто ротируются, что снижает вероятность развития прочных связей внутри страны пребывания, но в рамках китайской дипломатии, когда ставка делается на работу только с официальными государственными структурами и в основном через официальные контакты, это не является проблемой. Для многих работа в Казахстане становится ступенью к дальнейшей высокой карьере, что может говорить о довольно большом значении Казахстана.



В целом китайский подход отражает китайскую стратегию внешней политики, где приоритет отдается великим державам и соседям. Этой стратегии отвечают и послы КНР в Казахстане - кадровые дипломаты, специализирующиеся на регионе в целом, имеющие большой опыт работы именно на постсоветском пространстве, для которых быть послом в Казахстане - это шаг по кадровой лестнице, ведущей наверх. Напомним, российские послы в странах Туркестана - это пенсионеры, которые в большинстве случаев регионом вообще не занимались, чья карьера уже почти закончилась.



Марат Шибутов Источник - REGNUM

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