Российско-азербайджанские переговоры – что осталось за кулисами, - А.Арешев

00:34 05.09.2018 АНДРЕЙ АРЕШЕВ | 04.09.2018 |



Путин и Алиев провели в Баку больше часа в разговоре один на один



1 сентября в сочинской резиденции президента России Бочаров Ручей прошли переговоры Владимира Путина с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Ранее, 12 августа, лидеры России и Азербайджана принимали участие в саммите лидеров прикаспийских государств в казахстанском городе Актау, поставив подписи под Конвенцией о правовом статусе Каспийского моря. А месяцем ранее Ильхам Алиев побывал на открытии чемпионата мира по футболу в Москве, где не только познакомился с новым премьер-министром Армении Николом Пашиняном, но и провел переговоры с Владимиром Путиным.



Все это говорит о том, что пространство взаимодействия Москвы и Баку расширяется. В ходе встречи глав государств рассматривались в основном вопросы экономического сотрудничества и региональной безопасности. В 2017 году товарооборот между Россией и Азербайджаном вырос на треть, до 2,5 млрд. долл., а за первые пять месяцев 2018 года – еще почти на четверть (что превышает торговлю с Ираном), а российские компании инвестировали в экономику Азербайджана около 4 млрд. долларов. В свою очередь, азербайджанские инвесторы вложили в российскую экономику около 1 млрд. долларов. Безусловно, за этими показателями есть и усиление лоббистских возможностей Баку в Москве. Две страны являются соседями по Каспию, имеют общую границу на Северном Кавказе. "У нас очень обширное взаимодействие, мы называем его стратегическим партнерством. Отношения развиваются и по политической линии, и по экономической", – сказал Путин, отметивший рост продаж продукции гражданского назначения на 20 процентов.



По итогам переговоров в первый день осени было подписано полтора десятка документов о расширении взаимодействия двух стран по различным направлениям, включая экономику, промышленность, туризм, спорт и цифровые транспортные системы. Программа сотрудничества между двумя правительствами на период до 2024 года дополняется Планом действий по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского сотрудничества на период до 2024 года, включая устранение барьеров в торговле, развитие транспортного потенциала, создание совместных производств, обмен опытом в сфере цифровизиции, взаимный туризм, гуманитарные контакты. Заявлено о предстоящем совместном изучении потенциального нефтегазоносного блока "Гошадаш" на севере мелководья Апшерона, на азербайджанском участке дна Каспийского моря. Подписан контракт между "Роснефтью" и азербайджанской государственной нефтекомпанией SOCAR Trading S.A; группа "ГАЗ" откроет в соседней стране сборку своих коммерческих автомобилей; российский экспортный центр с помощью "Газпромбанка" расширит, при поддержке той же SOCAR, экспорт российских товаров в Азербайджан. Проекты в рамках международного транспортного коридора "Север – Юг", связывающего Иран, Азербайджан и Россию, могут представлять интерес и для Пекина с его инициативой "Один пояс – один путь". "В этом году по сравнению с прошлым годом по транспортному коридору "Север – Юг" транспортировано грузов в 100 раз больше, чем в прошлом. И это только начало, поскольку этот масштабный глобальный проект будет охватывать страны и континенты", – сказал Алиев.



Подчеркивая доверительный характер российско-азербайджанских переговоров, "Коммерсант" пишет о том, что уже "после заявлений для прессы Владимир Путин… снова уединился с Ильхамом Алиевым, чего никто в окружении ни того, ни другого не ожидал, и еще больше часа провел с ним совсем уже один на один в одной из самых укромных частей резиденции. Этим переговоры отличались от всех последних, которые президент проводит с коллегами из других стран в Бочаровом Ручье".



На итоговой пресс-конференции Ильхам Алиев не мог не отметить возросшие объемы двустороннего военно-технического сотрудничества, включая закупки российских систем вооружений более чем на 5 миллиардов долларов. "Азербайджан продолжает модернизацию своих вооруженных сил, а Россия является важнейшим мировым производителем и поставщиком военной продукции на международные рынки", – подчеркнул азербайджанский лидер. В последние годы Российская Федерация затратила значительные средства на модернизацию армии и, как отмечают некоторые эксперты, стремится вернуть хотя бы часть потраченных на оборону денег за счет военно-технического сотрудничества. Давно замечено, что прибытие каждой единицы тяжелой техники или ящика боеприпасов из России детально освещается бакинскими СМИ, что адресовано не только внутренней аудитории, но и – едва ли не в первую очередь – Еревану и Степанакерту. Между тем, помимо России, обкладываемой западными санкциями, способными затронуть ее военно-техническое сотрудничество с третьими странами, Азербайджан активно закупает оружие и военную технику у Белоруссии, Израиля, Пакистана, Турции, Чехии и других стран. Военный эксперт Узеир Джафаров обоснованно говорит об отсутствии стопроцентной зависимости Баку от Москвы по части военных поставок. Да и сотрудничество Азербайджана с Турцией и в целом с НАТО, пусть не столь явное, как у соседней Грузией, развивается своим чередом. Несмотря на значительное количество российского оружия, стандарты военного строительства в Азербайджане определяются турецким и западным влияниями; представители высшего и среднего командного состава национальной армии в большинстве своем проходят переподготовку отнюдь не в России. В конце августа в Баку побывала официальная турецкая делегация во главе с председателем Великого национального собрания Бинали Йылдырымом. Обсуждались совместные коммуникационные проекты и делались заявления о неизменной взаимной поддержке в рамках известной концепции "один народ – два государства".



Российская сторона, стремясь парировать воинственные устремления "горячих голов" в Азербайджане, акцентирует внимание на мирных направлениях двустороннего сотрудничества. Разумеется, обсуждалась и традиционная "конфликтная" проблематика. "Мы обменялись мнениями по международной и региональной проблематике. В частности, разумеется, затронули и нагорно-карабахскую проблему. В качестве сопредседателя минской группы Россия продолжит оказывать все возможное содействие мирному урегулированию этого конфликта", – заявил Владимир Путин. В первых числах сентября на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН должна пройти очередная встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна, посвященная урегулированию в Нагорном Карабахе. Несмотря на некоторую неопределенность и даже настороженность, возникшую в последнее время в российско-армянских отношениях, вряд ли какая-либо из сторон способна навязать Москве свое исключительное видение перспектив урегулирования застарелого конфликта.



Несмотря на специфический характер некоторых кадровых назначений в Армении, Москва и Ереван будут стремиться сгладить "острые углы", в том числе в ходе очередной встречи главы правительства Армении и президента России в Москве, намеченной на 8 сентября. Одной из ключевых тем переговоров может стать кандидатура нового генерального секретаря ОДКБ, которую Армения собирается представить странам-участницам военно-политического блока после завершения официальной процедуры по отзыву Юрия Хачатурова, проходящего в Армении в качестве обвиняемого по уголовному делу о событиях 1-2 марта 2008 года. Как известно, эта история наделала немало шума, пошатнув позиции Еревана в ОДКБ, и симптоматично, что в конце августа стало известно о добровольной отставке советника премьер-министра Армении Арсена Харатяна, который, согласно источникам в окружении Никола Пашиняна, настаивал на немедленном аресте Хачатурова. Этот деятель известен своими давними связями с американскими спецслужбами, а его жена, по некоторым данным, работает на дипломатической должности в посольстве США в Тбилиси.



Тема возможного вступления в ОДКБ Азербайджана на фоне вероятной потери Арменией должности генерального секретаря этой организации в результате, мягко говоря, ошибочных ходов "революционных" властей" достаточно активно муссировалась некоторыми азербайджанскими СМИ и политиками. Заметим: присоединение какой-либо страны к ОДКБ открывает возможность приобретения ею современных российских систем вооружений по "внутренним" ценам, гораздо более низким, чем рыночные, и вполне естественно, что в МИД Армении напомнили о праве вето. Впрочем, никаких официальных заявлений на этот счет в Баку не делалось, и заявок не подавалось (что не исключает ее обсуждения в кулуарном режиме).



В целом следует признать активный, если не сказать напористый, характер действий азербайджанской дипломатии, что довольно заметно на фоне внутриполитической турбулентности в Армении, не лучшим образом сказывающейся на согласованности внешнеполитического курса Еревана. Конечно, "северный" и "западный" векторы внешней политики Азербайджана следует рассматривать как дополняющие и определенным образом уравновешивающие друг друга. Достаточно сказать, что российское оружие закупается за деньги, полученные преимущественно за поставки энергоресурсов потребителям в Европейском союзе. Набирающая силу антииранская и антироссийская кампания администрации Дональда Трампа может оказать негативное влияние на американо-азербайджанские отношения, особенно в случае, если Баку пострадает от политически мотивированных санкций против Тегерана и Москвы, а также игры Вашингтона против Турции. Как отмечает экономист Натик Джафарли, в случае дальнейшего ужесточения антииранских санкций они могут распространиться на работающую в этой стране компанию SOCAR, не говоря об иных потерях, в том числе от прекращения транзитного сообщения по линии "Север – Юг". Отсюда – стремление подстраховаться за счет укрепления выгодных Азербайджану контактов Москвой. А попутно – разыграть "российскую карту" в диалоге с западными партнерами на случай обострения их правозащитной риторики и попыток финансово-экономического давления на власти "нефтяной полумонархии".



Несмотря на значительные поступления от транзита и экспорта энергетических ресурсов, государственный долг Азербайджана подбирается к отметке 10 млрд долларов, и здесь не исключены неприятности. Стремиться в таких условиях к диверсификации своих политико-дипломатических контактов - естественно, но для того, чтобы эти контакты были более убедительными, их необходимо подкреплять не только высокохудожественными селфи в Брюсселе либо где-то еще, но и конкретными инициативами, способными заинтересовать партнеров, включая тех, которые находятся в состоянии скрытого или открытого антагонизма. Источник - fondsk.ru

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